Tres de cada cuatro comerciantes tienen su cadena de pago afectada por la crisis

Es el resultado de una encuesta realizada por la Federación Comercial de Córdoba entre los dirigentes de las 65 entidades miembros. Entre los problemas más recurrentes figuran la falta de liquidez, la demora en los saldos a proveedores y los cheques no pagados por los clientes.

Tres de cada cuatro comerciantes y proveedores de servicios de la provincia de Córdoba aseguraron haber visto afectada su cadena de pagos durante el segundo trimestre del año (abril-junio) debido a los inconvenientes que se vienen suscitando en esta coyuntura económica nacional.

El dato surge de una encuesta realizada por la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) entre los dirigentes y responsables de las 65 entidades miembros (cámaras y centros comerciales, industriales y de servicios del interior), el mes pasado.

“La encuesta fue hecha en junio, un mes complicado para los empresarios porque hay que pagar aguinaldos”, reflexionó Marcelo Stehli, presidente de Fedecom, en diálogo con Comercio y Justicia. Según refirió, algunos empresarios se vieron obligados a postergar pagos hasta de impuestos para poder cumplir con los aguinaldos.

“Hay que tener en cuenta que no se trata sólo del monto del aguinaldo en sí sino que ese mes se incrementa en 50% el pago de las contribuciones patronales. Es un mes particular. Si a eso se le suman la inestabilidad de los precios por la corrida cambiaria, el impacto de las tarifas, entre otros aumentos en los costos, estamos hablando de un mes particular para el humor empresario”, agregó Stehli, para hacer referencia a que, de alguna manera, los sorprendió el índice tan alto de afectados en su cadena de pagos.

Según el relevamiento, 74,7% de los empresarios del sector comercial y de servicios de la provincia sufrió algún tipo de problemas en su cadena de pagos en el segundo trimestre de 2018.

“Los problemas recurrentes de la economía, sumada a la incertidumbre sobre el rumbo de las políticas económicas y el impacto que esto puede generar sobre la actividad, crean un clima no propicio para el normal desenvolvimiento del sector”, indicó el sondeo.

Entre los principales problemas identificados, 51% de los empresarios dijo haberse visto afectado por la falta de liquidez en general; en segundo orden, por la demora en los plazos de pago a proveedores (25% de las respuestas) y por los cheques no pagados por los clientes (15% de las respuestas).

“En forma complementaria, se citaron otros factores como: el atraso en las cuentas corrientes de los clientes en general y que los tiempos de pagos se extiendieron con mayor plazo de lo habitual, debiendo soportar el comerciante, con sus propias acreencias, las obligaciones puntuales para con los proveedores”, se indicó. Consultados sobre aquello que originó el problema, los entrevistados respondieron “la pérdida de rentabilidad del sector comercial y de servicios (48% de las respuestas)”, seguida por el encarecimiento de los insumos (31%), y finalmente la incertidumbre y falta de confianza en la economía del país (17%).

“Los empresarios entienden que se está produciendo un sinceramiento en el plano general de la economía nacional, en el cual los servicios de energía, gas, impuestos, tasas y cargas sociales tienen un impacto significativo en la actividad comercial”, explicó el economista Efraín Molina, responsable del Departamento de Estadísticas de Fedecom. También se citaron como problemas la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a partir de la persistente inflación y los elevados costos financieros.

Expectativas

La compleja situación incidió en la expectativa de los comerciantes para lo que resta de 2018. Así, 46,2% de los encuestados coincidió en que la situación económica nacional para el segundo semestre será regular, 37,4% que será mala, 12,1% muy mala; y solamente 4,3% que será buena.

Por su parte, en el análisis de las expectativas sobre la situación de la economía provincial para lo que resta del año, 51,6% considera que será regular; 29,7% que será mala y solamente 11% cree que será buena.

En ambos casos, se puede apreciar una baja en las expectativas respecto a la encuesta pasada.

