Transporte: Nación ratificó que no habrá auxilio y agota margen a Mestre

“No va a haber más fondos para nadie”, dijo, de manera tajante, el ministro a Comercio y Justicia. Recordó que Vidal y Larreta pondrán este año $32 mil millones y Córdoba poco más de $2 mil millones. “Cada jurisdicción debe resolver si subsidia o sube tarifas”. El intendente define y Fetap afinó números. “Que expliquen por qué se hacen cargo de 11 mil colectivos del AMBA”, retrucó la Provincia. Fetap pide boleto a $35,77

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, dijo que “no va a haber más fondos para nadie” respecto a los subsidios al sistema terrestre de autotransporte de pasajeros e insistió en que “cada una de las jurisdicciones hoy tiene la responsabilidad” de disponer cómo cubrir la suba de costos, si es con tarifa o con aportes.

Dietrich clausuró así cualquier posibilidad de que la Nación realice algún aporte extra al transporte urbano de pasajeros de Córdoba -en rigor de todo el país-, y acotó el margen que el intendente Ramón Mestre tendrá para cubrir los fondos necesarios para que las prestatarias puedan afrontar la paritaria 2019 cuyo primer aumento deberá pagarse el cuarto día hábil del mes próximo.

El ministro dialogó ayer con Comercio y Justicia tras disertar en Córdoba invitado por Fundación Mediterránea, luego de recorrer obras en el Aeropuerto Ambrosio Taravella.

Respecto a los subsidios, Dietrich trazó un detallado contexto del escenario previo y la decisión tomada.

Desde el municipio mantienen un cerrado hermetismo. Con todo, trascendió que Mestre buscaría dilatar una eventual suba en el boleto y, en la medida de lo posible, poner más fondos para evitar un alza.

En tanto, fuentes empresarias afinaron ayer el lápiz y fijaron en 35,77 pesos el valor de la tarifa, tras la suba de costos por la paritaria a los choferes.

Por su parte, desde la Provincia salieron al cruce de Dietrich. “Porqué no explica porqué se siguen haciendo cargo de 11 mil colectivos que ellos llaman interjurisdiccionales y que son el Área Metropolitana de Buenos Aires”, dijo una fuente. “Pusieron cuatro mil millones de pesos para la paritaria en esa jurisdicción, fondos que deberían haber puesto (Horacio) Rodríguez Larreta y (María Eugenia) Vidal”, disparó.

Además, insistió la fuente, “es lógico que CABA y provincia de Buenos Aires pongan más dinero, tienen más de 18 mil colectivos, frente a los cerca de dos mil que tenemos en Córdoba”, graficó.

La Provincia tiene su propio frente de conflicto que podría detonar en breve. El miércoles se produjo la primera reunión formal en el Ministerio de Trabajo de la Nación por un pedido de aumento salarial de Aoita en los interurbanos. Solicitaron 12 por ciento para el tercer trimestre del año. Las empresas dijeron que no tienen margen para atender el aumento, salvo con subsidios o tarifas.

Cualquier similitud con el transporte urbano de la ciudad de Córdoba no es coincidencia. El problema es común a todos y será recurrente al menos en un contexto inflacionario y con escasez de recursos.

Por lo demás, la Provincia insistió en que no pondrá ningún fondo extra al municipio para atender la suba de costos de los colectivos urbanos.

“Nosotros ya estamos aportando y en el caso nuestro, tuvimos que subir tarifas. Ahora que se hagan cargo ellos de su parte”, señaló la fuente.

Mestre ya puso 23 millones de pesos, según lo dijo el propio intendente. Ahora, buscaría otros 36 millones para cubrir la suba a pagar en agosto y estirar los tiempos para ver si consigue fondos que, en el mejor de los casos, le eviten el costo político de retocar tarifas. Y que sea el intendente electo Martín Llaryora el que deba asumir esa decisión.

Claro que el contexto no es el mejor. También el municipio está afectado por la caída de recursos y la suba de costos.

Decisión sin retorno

“Nosotros teníamos hasta 2015 una gran distorsión en los subsidios al transporte, recuerden que la tarifa en la ciudad de Buenos Aires valía tres pesos, en Córdoba era 9,15, tres veces más. Esta situación se fue equilibrando en todo el país”, recordó Dietrich.

“El transporte de pasajeros es jurisdiccional. Esto significa que es cada jurisdicción (Córdoba ciudad o provincia) la que define cómo quieren que sea su sistema de colectivos, cuántas empresas hay, los recorridos, las paradas, cuantos colectivos tienen, supervisan cómo es la estructura de costos, cuanto sale sostener el sistema y definen la tarifa”.

En ese marco, remarcó que tiempo atrás, se acordó con los legisladores de cada distrito “que los subsidios los manejen cada una de las jurisdicciones y para eso se destinaron recursos especiales en el Presupuesto para que puedan afrontar eso”.

“Se habla mucho de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Córdoba no ponía subsidios, tampoco la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, saben cuánto está poniendo este año la Provincia de Córdoba, unos dos mil millones de pesos o un poquito más, que es la que más pone… ¿Saben cuánta plata va a poner la Provincia de Buenos Aires este año? 27 mil millones de pesos que antes no ponía; la CABA, cinco mil millones de pesos, es decir que entre ambas van a poner 32 mil millones de pesos, han sido los principales perjudicados de este cambio. Entre todas las provincias no se si llega a 10 mil millones, lo que van a poner (…) sumado a esto el Gobierno nacional va a poner 6 mil millones de pesos para el interior del país, 1.200 millones para Córdoba, esto lo hemos trabajado con los legisladores de Córdoba, con el intendente de la Ciudad de Córdoba y creemos que esta transición si bien con algunas dificultades, se está resolviendo. Va a ser mejor porque va a permitir que cada jurisdicción tenga claro cómo es cada uno de sus sistemas, sus costos”, concluyó.

Apoyo a las transformaciones

El tema subsidios fue abordado en la rueda de prensa posterior a su disertación.

De hecho, no tocó ese punto en su discurso. Sí, en cambio, apuntó a las transformaciones encaradas desde su cartera y a la política de transparencia que, según dijo, permitió “bajar un 50 por ciento” el costo de algunas obras respecto a la anterior administración, a fuerza de publicar sin costo el acceso a los pliegos de licitación, por ejemplo.

Habló de los proyectos en marcha en diferentes áreas, entre ellos el de la autopista de la ruta 19 a San Francisco. Insistió en que antes de fin de año habrá dos de los cuatro tramos habilitados y en 2020 se concluirá la obra,

También de la baja de costos logísticos a partir de la habilitación de los bitrenes y camiones escalados que permiten una mayor capacidad de transporte. Allí recordó que Córdoba aún debe sacar el Decreto de adhesión.

“YPF ya tiene los camiones, falta de (Hugo) Moyano les permita circular”, disparó contra el líder camionero.

Asimismo, destacó las inversiones en materia ferroviaria y la posibilidad de reducir costos por esa vía.

Obras en el aeropuerto Córdoba

También se refirió a las obras en el aeropuerto Taravella en Córdoba y dijo, además, que será un centro de cargas importante. “Estamos exportando salmón chileno a Estados Unidos vía Miami. ¿Saben por qué? Porque a Chile le resulta más competitivo exportar desde acá”, señaló.

Con relación a las obras en el Taravella que recorrió, dijo que éstas permitirán “que siga creciendo, con más pasajeros y que se pueda operar con condiciones climáticas adversas, creciendo de categoría”.

El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), junto a Aeropuertos Argentina 2000, renueva la pista principal y reconstruye las calles de rodaje -donde transitan los aviones desde la plataforma hacia la pista- e instala un nuevo sistema de balizamiento de última generación, con una inversión estimada en más de 7.600 millones de pesos.

Además, ampliará la plataforma comercial para que puedan operar más aviones en simultáneo; modernizará la terminal de pasajeros y construirá un estacionamiento de varios niveles.

La nueva tecnología en balizamiento permitirá elevar los estándares de las operaciones aéreas, a la Categoría 3, lo que habilitaría a Córdoba como el segundo aeropuerto del país en tenerlo, luego de Ezeiza.

“En junio el aeropuerto de Córdoba creció 130 por ciento respecto a junio de 2015 en vuelos de cabotaje; algo que no se da en ninguna parte del mundo, y que muestra que la gente quiere volar, quiere conectarse; estamos generando las oportunidades para que esto ocurra”, concluyó Dietrich.

Pilotos

En otro orden, cargó una vez más contra Pablo Biró, el referente del gremio de pilotos aéreos.

“Es ilegal lo que hicieron (respecto a la lectura de un comunicado al término de cada vuelo)”, señaló.

Asimismo, dijo que la discusión para por dos puntos. “Un tema tiene que ver con las elecciones y el kirchnerismo busca generar situaciones de inestabilidad”, se interrogó y contestó a la vez.

“El segundo elemento es que acá lo que se esta discutiendo es una cuestión de privilegios, el señor Biró y su cúpula sindical, ellos decidían quien trabajaba y quien no en Argentina, quien podía ser piloto y quien no. Por lo tanto, todos terminaban siendo sumisos a él. Hoy cualquier piloto se presenta en cualquier aerolínea y si tiene las capacidades, son pilotos, esto es la transformación, buscar oportunidades”, dijo y recordó los números positivos del sector que, aseguró, sumó más de 5 mil nuevos puestos de trabajo.