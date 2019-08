Terrenos rurales: más allá de la baja intermensual, la caída con las PASO fue estrepitosa

El indicador de ventas de inmuebles rurales de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales

registró en julio una caída de 6,5% contra el mes anterior. Luego de las elecciones primarias,

el derrumbe fue mayor, aunque todavía no hay mediciones

Detrás de un indicador caído de la actividad inmobiliaria rural del mes de julio, la baja luego de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del pasado domingo 11 fue estrepitosa, según adelantó el titular de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales, Javier Christensen. “Hasta el cierre de julio el indicador estaba en 45 puntos, julio fue menor que junio y cayó hasta 6,5% según mediciones hasta el 10 de agosto, luego de las elecciones no podemos medir y veremos el próximo 10 de septiembre los resultados”, dijo.

El directivo indicó que el impacto de la devaluación sufrida días después aún no lo pueden relevar, pero adelantó que, desde luego, siempre es “negativo”.

“De la devaluación anterior que fue mayor a esta nos llevó casi un año retomar el valor de abril de 2018, que lo logramos recién en junio pasado”, apuntó y aclaró que no obstante, lo que más impacta es “la incertidumbre política de gobierno frente a la posibilidad de que vuelva el gobierno anterior- que tomó medidas pocoa amigables para el sector agropecuario”.

Aunque es muy difícil imaginar un posible escenario, Christensen advierte que la campaña gruesa que se inicia con este gobierno, se cosechará con el otro, lo que abre una incógnita. “Puede pasar que sea mucho menor que la pasada, y que -como sabemos- desaparezcan los compradores extranjeros en busca de campos; en momentos flojos se mueven sólo los campos chiquitos y con gente del sector”, indicó.

“Dependemos 100% de la política, el mundo va por un lado y Argentina va por el otro.

No se qué puede pasar si gana el actual gobierno- que tuvo un desempeño económico muy recesivo y nada festejable- o si vamos para atrás con las retenciones, además de que el mundo no confía en los gobiernos peronistas o kirchneristas, como lo llamen”, opinó.

Recuperación

No obstante, confió que como los precios de las tierras han bajado y se encuentran “razonables” tanto en el ámbito regional como en el nacional, el mercado tienda a recuperarse luego de las elecciones.

Aunque los precios son distintos según la zona, el directivo recordó que los valores se encuentran 30% más bajos que los encontrados en el año 2011. “Con el dólar en estos valores seguramente la demanda será más agresiva”, esperó.

Los precios en la zona núcleo oscilan entre US$12.000 y US$15.000 la hectárea, mientras que en zonas ganaderas de Buenos Aires están entre US$2.000 y US$3.000.