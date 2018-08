Tasa de 45% y megalicitación de divisas para contener el alza del dólar

El Banco Central de la República Argentina profundizó el rumbo de su política monetaria para evitar la aceleración de la ya elevada inflación. También comunicó una nueva medida para desarmar las posiciones en Lebac

La volatilidad cambiaria en el país no cede, impulsada tanto por factores externos como internos, y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió profundizar el rumbo de su política monetaria.

En esta línea, para contener una nueva disparada de la cotización del dólar y tratar de evitar su traslado a precios, la autoridad monetaria dispuso una tasa de 45% y una megalicitación de divisas, que tendrá lugar en la jornada de hoy, día en el cual también se enfrenta otro vencimiento importante de Lebac.

Estas medidas fueron comunicadas en el transcurso de la jornada de ayer, cuando la divisa estadounidense ya se acercaba a $31, precio que muestra un fuerte incremento desde los $28 que cotizaba a principios de la semana pasada.

La disposición de la suba de la tasa obedeció fundamentalmente al salto cambiario ya que -según las últimas disposiciones que había implementado el BCRA, bajo la dirección de Luis Caputo- la referencia se comunicaría solamente los segundos martes de cada mes.

“En respuesta a la coyuntura externa actual y el riesgo de que implique un nuevo impacto sobre la inflación doméstica, el Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central de la República Argentina resolvió por unanimidad reunirse fuera de sucronograma preestablecido y aumentar la tasa de política monetaria a 45%”, precisó ayer oficialmente un breve comunicado.

“Asimismo, para garantizar que las condiciones monetarias mantienen su sesgo contractivo, el Copom se compromete a no disminuir el nuevo nivel de tasa de política monetaria al menos hasta el mes de octubre”, indicó el organismo, adelantando así que las tasas elevadas continuarán durante gran parte del año, decisión que ya había sido observada negativamente por el sector productivo, dado el encarecimiento que ocasiona para los préstamos.

Por otro lado, con el objetivo de satisfacer la demanda de divisa que presenta el mercado, en el transcurso de hoy el BCRA licitará un total de 500 millones de dólares. La subasta “se realizará bajo las msmas condiciones utilizadas por las subastas anteriores”, precisó la entidad también en una escueta comunicación a la prensa.

Mientras, por otro lado, se dispuso la cancelación de subastas de dólares que hasta ahora se habían dispuesto con el dinero ingresado en el primer tramo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Al respecto de este punto en particular, se precisó que “al quedar cubiertas las necesidades de pesos para los pagos a realizar en esta moneda, el Ministerio de Hacienda ha anunciado hoy la suspensión de estas licitaciones hasta tanto sea necesario incrementar su posición de liquidez en pesos”.

Y precisó: “Esto no afecta las eventuales subastas que pudiera realizar por su cuenta el Banco Central en el mercado de cambios”.

Letras

En tanto, también ayer el BCRA detalló las resoluciones tomadas con el objetivo de desarmar las posiciones en Lebac existentes en el mercado.

La medida tiende a que sean las entidades bancarias las que -a futuro-concentren la tenencia de letras.

Este denominado “reordenamiento de los instrumentos” se centra en la “eliminación gradual del stock existente de Lebac, que asciende aproximadamente a 1 billón de pesos, de los cuales la mitad está en poder de entidades bancarias y el resto en manos de entidades no bancarias tales como fondos comunes de inversión, organismos públicos, empresas, individuos y no residentes”, se comunicó.

Para esto, se estableció un cronograma que comenzará a regir hoy, cuando en la renovación de las letras se ofrezca una licitación menor al vencimiento. Específicamente, en esta jornada el monto disponible será de $230 mil millones (sobre un saldo original de $330 mil millones). En los meses subsiguientes también se registrarán nuevas reducciones.

Además, para las entidades bancarias, el BCRA sólo ofrecerá Notas del Banco Central (Nobac) a un año de plazo y Letras de Liquidez (Leliq).

Mientras, según se dispuso, los bancos “sólo podrán participar en las licitaciones primarias de Lebac por cuenta y orden de terceros no bancarios”, y “no podrán vender sus Lebac remanentes en el mercado secundario a entidades no bancarias”.

También se estableció que el Ministerio de Hacienda anunciará un calendario de licitaciones regulares de Letras del Tesoro en pesos, que incorpore colocaciones en las fechas donde haya un vencimiento de estas letras, siendo la primera el día de mañana.

Finalmente, indicó el BCRA, se “asegurará la disponibilidad de dólares para garantizar el buen funcionamiento del mercado de cambios, de ser necesario, a lo largo de esta operación mediante subastas diarias de dólares en los días subsiguientes”, siempre teniendo en cuenta que tales operaciones no estarán vinculadas con el dinero ingresado al país luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).