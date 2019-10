Tarjetas no bancarias dejan de ofrecer planes del Ahora 12

El contrato para ofertar líneas pertenecientes al programa nacional se venció el 30 de agosto pasado y no hubo renovación debido a que el contexto económico no ayuda y las tasas “no son viables”

El pasado 30 de agosto se venció el contrato que las empresas emisoras de tarjetas de crédito no bancarias tenían para poder ofrecer entre sus planes de financiación aquellos que pertenecen al Programa oficial Ahora 12 en todas sus versiones (Ahora 3, 6, 12 y 18 cuotas) y el acuerdo no fue renovado debido a que el actual contexto económico-financiero no permite la asignación de tasas de interés “viables”.

Sin embargo, el cese de este acuerdo salió a la luz en estos días, cuando las emisoras comenzaron a notificar a los comercios adheridos “la baja automática” de estos planes.

El viernes, por ejemplo, Tarjeta Naranja envió a sus “comercios amigos” un mail en el que informó que, “a partir del martes 8 de octubre”, deja de ofrecer Ahora 3, 6, 12 y 18 cuotas para compras con Naranja-Visa, Naranja-Mastercard y Naranja-American Express.

“Las tarjetas no bancarias teníamos un acuerdo por el Plan Ahora 12 hasta el 30 de agosto pasado”, explicó la empresa a Comercio y Justicia. “Ese acuerdo no lo renovamos debido al contexto económico, principalmente. Además, porque existen restricciones en el fondeo o bien las tasas actuales no son viables para poder sostener en el tiempo este tipo de programas”, agregó Naranja.

No obstante, la empresa se preocupó por aclarar que sigue ofreciendo los planes propios como el Zeta (hasta 12 cuotas) y planes largos en diferentes rubros.

De este modo, la tasa de interés de 25% de costo financiero total que el Gobierno se encargó de anunciar “con bombos y platillos” cuando logró bajarla desde 45%, quedará como un beneficio exclusivo para quienes cuenten con tarjetas de crédito emitidas por entidades bancarias, ya que las restantes, como consecuencia de la no renovación de este acuerdo, deberán enfrentar costos más elevados.

Crece el uso

Otra de las señales de la crisis y de faltante de dinero en las familias es el aumento en el uso de la tarjeta de crédito para gastos corrientes.

Según un informe de First Capital Group, la operatoria en pesos con tarjetas de crédito registró un saldo de $456.283 millones en septiembre pasado, lo que significa un incremento récord de 5,9% respecto al cierre del mes anterior. Mientras tanto, el crecimiento interanual ya alcanza 28,3%.

“Producto de la recesión y del ajuste de precios, los consumidores han usado los plásticos mayoritariamente para financiar sus compras, impulsado por el programa Ahora 12 y en muchos casos para poder ‘llegar a fin de mes”, indicó el informe de la consultora.

De este modo y por quinto mes consecutivo, este tipo de operaciones mantiene su tendencia creciente, habiendo registrado incrementos mensuales de 3,4% en agosto, 3,7% en julio, 1,4% en junio y 2,5% en mayo. “Este mes (por septiembre) el incremento marcó un nuevo récord al alcanzar un crecimiento de 5,9% respecto del mes pasado”, indicó First Capital.

“Este segmento del mercado es el que explica prácticamente la mitad de la variación trimestral del total de préstamos, ya que durante los últimos tres meses notamos un alza de los saldos en cada uno de ellos, con un total acumulado del orden de $54.769 millones, equivalentes a 13,6%”, explicó Guillermo Barbero, socio de la consultora.

En tanto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) precisó que el monto promedio por transacción bajó 14%, más del triple que el global. Esto indicaría un mayor uso de instrumentos de pago electrónicos para más operaciones aunque de menor monto.

“La generalización del programa Ahora 12 a una más amplia gama de productos y la extensión de la oferta a prácticamente todos los días del mes da como resultado un incremento de los saldos financiados con esta operatoria”, aseguró Barbero.

En lo que refiere a compras en moneda extranjera, las operaciones en dólares con tarjetas de crédito tuvieron una disminución en relación con el mes anterior de 13,3%, como consecuencia de que “la demanda de viajes al exterior y las compras en el extranjero se limitan ante la suba del tipo de cambio”, se indicó.

Suba de la morosidad

Otra de las razones para limitar la disponibilidad de planes de financiación es el incremento en la morosidad.

El BCRA también informó -con datos a julio pasado, últimos disponibles- que la irregularidad de las financiaciones al sector privado se situó en 4,7% de la cartera total, mostrando un alza de 0,1 punto porcentual en el mes y 2,4 puntos porcentuales con respecto al séptimo mes de 20l8.

“El ratio de mora de los préstamos a las familias se ubicó en 4,8%”, indicó. Vale tener en cuenta que ese guarismo es el más alto desde 2009.

Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market, dedicada -entre otros ítemes- al estudio del consumo de las familias, explicó al respecto que “las altas tasas de interés y el costo financiero total que ofrecen las tarjetas de crédito, en especial las no bancarias, generan que el retraso e incluso la suspensión del pago de las cuotas tenga mayor incidencia”.