Subirán agua, peajes y gas desde octubre, además de alzas de EPEC

Aguas pidió un alza de 7,89% más otro 2,44% en enero. Aduce que la Provincia ya no le condonará el canon de concesión y uso de agua. Caminos de las Sierras solicitó suba de 36% promedio en dos tramos. Ecogas insiste con dos escenarios posibles. EPEC ya tenía ajustes pendiente

El Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) fijó para el próximo día 20 la fecha para la audiencia pública para debatir un nuevo aumento de la tarifa de Aguas Cordobesas que, en este caso, será en dos tramos de 7,95 y de 2,44 por ciento en octubre y enero, respectivamente.

En forma paralela, el ente receptó un pedido de la empresa Caminos de las Sierras, concesionaria de la Red de Accesos a Córdoba (RAC), para analizar una suba de 36 por ciento acumulada en dos tramos de los peajes a cargo de esa compañía.

Mientras, ayer se debatió en audiencia pública el planteo de aumento de tarifas del gas que, para el caso de Distribuidora Gas del Centro, podría ubicarse entre 50 y 180 por ciento de aumento, según el escenario. Con todo, la ahora Secretaría de Energía de la Nación aseguró que los aumentos finales que regirán desde octubre llegarán a 30 por ciento.

En todo caso, más allá del ámbito de discusión, todas las subas impactarán en la ciudad Córdoba y, la mayoría, en la provincia. A esos incrementos habrá que sumarles los ajustes de EPEC.

Respecto al alza en la tarifa del agua, la concesionaria pidió el ajuste para neutralizar la decisión de la Provincia, como poder concedente, de no condonar más el canon por uso y transporte de agua cruda. Concretamente, 7,95 por ciento es por aplicación del “Derecho de Uso de la Concesión” y 2,44 por ciento por aplicación de los “Cánones de Uso del Recurso Hídrico y Canon de Transporte de Agua Cruda de Los Molinos.

Esos cánones no eran cobrados por la Provincia luego de la renegociación del contrato en 2005. Seguramente y en función de la situación económico-financiera que golpea a Córdoba por la crisis general, el concedente optó por comenzar a cobrar esos conceptos.

La oposición en el ente anticipó que votará en contra porque considera que la empresa transfiere lisa y llanamente a los usuarios el costo y que la Provincia busca licuar en tarifas un monto que estaba bajo su órbita. “Deberíamos analizar antes y en cualquier caso los números de la empresa para ver si está en condiciones o no de absorver esos montos”, dijo a Comercio y Justicia el vocal por el radicalismo, Facundo Cortez Olmedo.

En rigor, el contrato original señalaba que esos cánones debían cobrarse como parte de los costos de concesión y destinarse al financiamiento de obras para la prestación del servicio. Con todo, desde la renegociación, esos pagos se suspendieron.

La audiencia pública se concretará en la sede del Colegio de Ingenieros Civiles (Avellaneda 292), desde las 11.

La suba no tiene que ver con la habitual cada seis meses por mayores costos, solicitud que la empresa aún no presentó pero que sería inminente. Debería regir desde enero próximo.

Peajes

En tanto, Caminos de las Sierras presentó un pedido de aumento de tarifas para los peajes de la RAC en dos tramos: el primero será de 18 por ciento y debería regir desde octubre. El segundo, en tanto, llegará l 15 por ciento y se aplicaría desde enero.

De esta forma, el acumulativo en ambos sumaría 36 por ciento promedio, con extremos de 50 por ciento como el caso de la ruta 9 norte.

En definitiva, en una primera instancia, todos los peajes subirían cinco pesos y en el acumulado llegarían a 10 pesos, siempre en función del valor actual. El aumento se sustenta en los mayores costos para la prestación del servicio y las obras que requiere la red.

El gas, volátil

En cuanto al servicio de gas, Ecogas planteó ayer en la audiencia pública convocada por el Enargas, un alza de 28,8 por ciento en el segmento de distribución que es el de su competencia. Sin embargo y tal como lo anticipó el lunes pasado Comercio y Justicia, las tarifas finales serían sensiblemente superiores a partir de los diferentes escenarios que plantea el aumento del gas en boca de pozo.

También EPEC

Por su parte, la Empresa Provincial de Energía ya tenía aprobadas subas con antelación que impactarán en parte en los últimos meses del año.

En ese marco, en noviembre se aplicará el último tramo del escalonado del dos por ciento aprobado a mitad de año. En tanto, en noviembre también regirá 1,5 por ciento y en diciembre se sumará otro porcentaje similar. En este último caso, las subas corresonden al aumento de 4,5 por ciento no acumulativo aprobado días atrás por el Ersep producto de los mayores costos de la compañía. Ese aumento se solicitó, entre otros puntos, en función del incremento del dólar. Sin embargo, en aquel momento, el tipo de cambio se ubicaba en torno a los 30 pesos, muy por debajo de los casi 39 pesos actuales.

Por esa razón, no extrañaría un nuevo pedido de reajuste en las tarifas. Paralelamente, aún resta que la empresa presente el aumento trimestral de costos correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre. Esos datos recién se conocerán a fines de octubre o los primeros días de noviembre.