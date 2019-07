Suben tarifas de EPEC para comercios e industrias

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) subirá 3%, en promedio, el jueves próximo sus tarifas a los usuarios comerciales, pymes e industriales. Se trata del mismo aumento que la compañía aplicó el 1 de mayo, que obedece al incremento del valor de la energía dispuesto por el Gobierno nacional, a percibirse en dos tramos.

La suba fue habilitada oportunamente por el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) y no requirió audiencia pública por tratarse de pass trought, esto es sólo un “pasamanos” en el que EPEC sólo traslada los mayores costos por la energía que compra.

El aumento no afectará a los usuarios residenciales, amparados por la decisión del presidente Mauricio Macri de no aplicarles ningún incremento este año, al menos en el valor de la energía mayorista.

Entonces, allá por abril pasado, el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, pidió a las provincias que también adhirieran a ese congelamiento en lo referente a los costos de distribución.

EPEC resolvió entonces no aplicar la suba trimestral de costos de la primera parte del año. Sin embargo, luego, ya en junio, anunció una suba de 10% promedio para los usuarios residenciales y para el resto de las categorías, buscando recuperar parte de los costos ya absorbidos en los primeros meses del año.

La próxima alza que aplicaría la empresa respecto del Valor Agregado de Distribución (VAD) debería regir desde el 1 de octubre, producto del alza trimestral de costos en julio, agosto y septiembre.