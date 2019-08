Sin el anuncio de nuevas medidas, el dólar cerró a $57,30 y la tasa de Leliq a 75%

La transición hasta octubre mostró ayer su peor rostro, en una economía vulnerable a los movimientos de los capitales financieros. El Presidente de la Nación ofreció una conferencia de prensa, aunque evitó dar precisiones sobre las herramientas que se analizan para contener otra

megadevaluación

Luego de conocerse los resultados de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el inicio de la semana mostró el peor rostro de una economía vulnerable a los movimientos de los capitales financieros y, en el transcurso de un día, la cotización del dólar subió 23% respecto de la jornada del viernes, cerrando en $57,30 para la venta minorista. Mientras, la tasa de interés de las Letras de Liquidez (Leliq) se incrementó a 74,78%, aunque esto sólo alcanzó a recortar una suba de la divisa estadounidense que parecía no tener techo en las primeras horas de la mañana.

En este contexto, el Gobierno nacional aseguró que se encuentran analizando y evaluando posibles medidas pero no se realizaron mayores precisiones, lo cual dejó el paso abierto para que los próximos días se mantenga una elevada volatilidad, la cual tendrá prontamente su efecto en los índices de inflación.

Sin duda, también se afectará el poder adquisitivo de los salarios, que ya se encontraba en franco retroceso desde la devaluación acontecida en 2018.

La rueda de lunes fue caótica no solamente para el dólar sino también para la bolsa porteña y los bonos que se mostraron en retroceso. Además, los pequeños ahorristas manifestaron problemas para realizar operaciones de homebanking.

En tanto, por la falta de referencia de precios, comerciantes de distintos rubros, cuyos artículos cotizan en dólares, se vieron en la dificultad de precisar los valores de las mercancías.

En este contexto, luego de reuniones que se desarrollaron en la Casa Rosada, el presidente Mauricio Macri ofreció una conferencia de prensa en la que descartó cambios en el Gabinete en los próximos meses, reconfirmando el rumbo económico que ha tenido su administración en los casi cuatro años de mandato y asegurando que el camino elegido fue el correcto, aunque también indicó que había “escuchado” el mensaje de las urnas.

Con relación al comportamiento negativo del mercado, el Presidente aseguró que respondió al resultado favorable a la fórmula del Frente de Todos, dado que el “el mundo económico y el mundo político no confía en el kirchnerismo” y que son “ellos los que tienen que trabajar para generar esa credibilidad, tienen que demostrar que van a hacer algo distinto a lo que hicieron antes”.

Tal como sucedió el domingo a la noche, Macri reconoció la derrota de Juntos por el Cambio; no obstante afirmó que quienes conforman la coalición oficialista están “convencidos de que tenemos muchas cosas para mostrar, para debatir, para hacer, y octubre va a ser una buena oportunidad para demostrar que el cambio continúa”.

El primer mandatario insistió que que los mercados reaccionaron negativamente al resultado de las elecciones del pasado domingo, debido a las malas expectativas que tendría la administración de Alberto Fernández, si resultara también victorioso en las elecciones de octubre. “Hoy estamos más pobres que antes de las PASO. Esto nos ha pegado muy fuerte. Yo he instruido al equipo económico para que prepare todas las medidas que crea necesarias para cuidar a los argentinos”, dijo, aunque no dio mayores detalles al respecto.

Además de la suba en la tasa de Leliq, ayer el Banco Central de la República Argentina (BCRA) llevó adelante tres licitaciones por un monto total de US$165 millones, con lo que apenas logró contener la escalada de la divisa. La primera licitación se concretó cuando el dólar bordeó $60 en el mercado mayorista, segmento en el cual la moneda estaodunidense cerró al finalizar la rueda en $53,85.

Mientras, en este escenario de amplia incertidumbre, la autoridad monetaria no logró renovar los vencimientos de las Leliq que habían sido previstos para este lunes, lo que determinó un incremento en la liquidez de $159 mil millones .