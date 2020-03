Sigue la polémica por la suba de tasas municipales

El intendente Martín Llaryora defendió ayer una vez más la suba de tasas municipales al señalar que la segmentación que se adoptó, por ejemplo en el caso del Inmobiliario y de Comercio e Industria, es de “estricta justicia tributaria”. En ese marco, cuestionó a quiees denuncian que aplicó un “impuestazo”.

En declaraciones periodísticas, insistió en que hubo bajas importantes para los monotributistas y que los aumentos alcanzaron a sectores “con mucho lobby” como el caso de los bancos.

“La mayoría de los comercios y emprendedores son monotributistas. Para ellos, no sólo no subió sino que les bajamos 25 por ciento, en un momento de inflación. Lo hicimos digital y lo unificamos: pagás un solo monotributo nacional, municipal y provincial”, resaltó.

En la misma línea señaló que “el aumento no fue por encima de los aumentos de los precios en todos los casos. Es un sistema escalonado. A los pequeños, que son más del 70%, les bajamos. Nadie quiere pagar más y no queremos subir, pero tenemos que administrar. No fue el mismo tratamiento conceptual para todos los barrios en el Inmobiliario. Los concejales que dicen ‘impuestazo’ lo saben y ahí está la mala fe”.

Por su parte, el concejal de la UCR Rodrigo de Loredo volvió a cuestionar las subas de tributos aplicadas por Llaryora. “Es bueno que el intendente aparezca en los medios explicando o dando información… Tampoco estamos exigiendo soluciones inmediatas a problemas de larga data. Hay que darle tiempo a la nueva gestión”, expresó, y luego cargó contra la suba de tasas.

“Se vuelve a mentir, o hay una tremenda confusión, lo que hablaría de una gran improvisación de parte del Ejecutivo. Lo que se dice en materia impositiva vuelve a ser falso. No lo decimos sólo nosotros o nuestros informes, lo ratifican los cedulones que tienen que pagar los vecinos de Córdoba”.

“Los exorbitantes aumentos en Comercio e Industria son un verdadero exceso ya que esta tasa se actualiza por inflación. Los aumentos involucran casi 200 rubros, de los cuales en varios la suba supera 100 por ciento en las alícuotas, que se van a trasladar al precio final que pagan los consumidores, tal como ya está pasando por ejemplo con EPEC y Ecogas, que están analizando el nuevo esquema para aplicarlo en las facturas”, explicó. También cuestionó el alza del Inmobiliario que, según indicó, alcanza -en promedio- 72 por ciento.