Sica instó a los empresarios a militar las reformas laboral y previsional

“Necesitamos que los actores económicos y empresariales también jueguen este partido, el de la competitividad”, dijo aunque “preservando el salario”. También confirmó que habrá reforma previsional, aunque recién “el año que viene”. Pronosticó una recuperación de la economía y de los sueldos.

El ministro de Industria y Trabajo, Dante Sica, confirmó que se buscará avanzar en reformas laboral, previsional y también tributaria como forma de dotar de mayor competitividad a la economía argentina y “proteger” el trabajo en el marco de la irrupción de las nuevas tecnologías y su impacto sobre el empleo.

En esa línea, el funcionario buscó involucrar en el debate a los empresarios y los instó a “jugar este partido, el partido de la competitividad”.

“Necesitamos que haya mayor expresión y eso ayuda”, dijo luego de recordar con tono irónico que los empresarios “me felicitan por whatsapp pero me putean por los medios”.

Sica fue el disertante principal ayer en el marco de un nuevo almuerzo de trabajo organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Con un auditorio afín a las políticas de la administración de Mauricio Macri (el vicepresidente de la Bolsa, Lucas Olmedo, volvió a dejar clara la postura de la entidad a favor de las medidas oficiales), Sica prometió avanzar en reformas que consideró claves para ganar competitividad, más aún con un horizonte signado por el acuerdo Mercosur-Unión Europea que exigirá que diferentes sectores mejoren su posición para poder afrontar las exigencias de ese tratado comercial.

El ministro se mostró en todo momento confiado en el triunfo de Macri, incluso en octubre. Con todo, pidió el apoyo empresario para profundizar el rumbo elegido.

El funcionario repasó las diferentes “reformas estructurales” emprendidas por este gobierno.

“Ajustamos las cuentas públicas a una velocidad inédita para un gobierno democrático”, recordó.

Sin embargo, consideró que aún resta trabajar muchas medidas que, según indicó, no pudieron concretarse por falta de apoyo político.

En esa línea mencionó sólo como título la reforma previsional. La inscribió como una de las acciones necesarias para poder avanzar con una nueva reforma tributaria que reduzca la presión fiscal.

También se refirió a la necesidad de seguir bajando la inflación para recuperar la moneda y un mercado de capitales que financie el sector productivo.

Mencionó que si bien las reformas macro son claves, también hubo que “barrer” con las distorsiones de la micro. “Abrimos la economía, recuperamos vigor en el Mercosur. Hasta ahora las medidas apuntaron a normalizar el comercio exterior”, resumió.

Reforma laboral

Si bien el tema fue profundizado luego en las preguntas del auditorio, Sica introdujo per se la necesidad de avanzar con una reforma laboral.

Recordó que este Gobierno recibió como “herencia” una informalidad laboral en torno a 40 por ciento (que -en rigor- se mantiene casi sin cambios), situación que “genera más pobreza”.

Respecto a los cambios a implementar, dijo que la irrupción de nuevas tecnologías exigirá “adaptarnos a las nuevas reglas de juego” y también “adaptar nuestras formas de contratación”.

“Esto tiene que ser a partir de un diálogo compartido, ahí tenemos un gran debate para dar a futuro, sin ideologías. Modernizar nuestro sistema de relacionales laborales”, instó.

En esa línea, dijo que el acuerdo con la UE “nos pone una meta y plazos”. La postura fue profundizada luego al momento de las preguntas.

“Necesitamos actores económicos comprometidos, que se expresen, que nos ayuden”, consideró en alusión a los empresarios.

Sobre el costo laboral, dijo que se asienta en tres factores: costo salarial, costo extrasalarial (ART, litigiosidad y rigidez de los convenios colectivos) y bajo nivel de productividad.

“En los últimos años esto se resolvió devaluando. Nosotros no queremos tocar el costo salarial, si los costos extrasalariales y la productividad como forma de mejorar la competitividad”, resumió.

Sica recordó que el Gobierno avanzó en una nueva ley de Riesgos de Trabajo que redujo la litigiosidad, pero no se pudo avanzar en otros frentes, como el blanqueo laboral, por ejemplo. “Me dejaron como la novia en el altar, con el ramo de flores”, graficó para explicar cómo el proyecto de blanqueo que parecía contar con la anuencia de todas las partes, terminó “cajoneado” sin consenso para su aprobación en el Congreso.

“Estamos sentando a los sindicatos. Necesitamos los votos. Si no modernizamos el sistema laboral, los cambios tecnológicos van a dejar cada vez más gente en la calle. Tenemos una agenda y vamos a seguir avanzando”, indicó.

Sobre ese punto, cerró ponderando los alcances del acuerdo con la UE. “Es un desafío. Tiene diferentes etapas, según se trate de sectores sensibles o competitivos. No va a haber sectores que van a desaparecer (en referencia a la apreciación de Gustavo Grobocopatel). Sin embargo, si no hacemos las reformas necesarias, tampoco los sectores competitivos podrán afrontar el desafío”, esgrimió.

Luego, al referirse a una pregunta sobre la reforma tributaria, recordó que se avanzó en distintos frentes (Ganancias e Ingresos Brutos, por ejemplo) pero consideró que para poder seguir con más reformas que reduzcan la presión fiscal, será necesario continuar con más cambios, entre ellos el previsional.

Sobre ese punto no profundizó. Sin embargo, luego de la disertación, en un breve diálogo con Comercio y Justicia, el ministro admitió que será en tema de agenda “para el próximo año”.

Crecimiento, inflación y salarios

En otro orden, Sica habló de la recesión y de las perspectivas de mediano plazo. “Estamos cerrando paritarias que comienzan a mostrar una recuperación real del salario (luego de la baja de 2018), empieza a haber mejora del consumo, la recesión empieza a quedar atrás. Vemos una recuperación lenta pero sostenida”, consideró.

En ese marco, dijo que en septiembre u octubre, ya se verá una economía con crecimiento interanual.

“Esta recesión fue menos profunda que otras pero más larga y está teniendo una recuperación más lenta pero sólida”, ponderó.

Finalmente, sobre la situación del tipo de cambio, dijo que la consistencia del programa fiscal y monetario además de las reservas en poder del Banco Central “nos dan grados de libertad” para afrontar cualquier volatilidad que se genere.

Contra Moyano

Luego de hablar de los costos logísticos y de la pulseada con Hugo Moyano, de Camioneros, Sica fue tajante. “Tengan confianza en que vamos a ganar y no van a volver los otros que protegían a Moyano”, disparó.

Para la Bolsa, estabilidad macro y dólar competitivo son claves para acuerdo con la UE

El director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio, Lucas Navarro, consideró que una inserción positiva de Argentina en el marco del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) exigirá como base estabilidad macroeconómica y competitividad cambiaria.

El economista trazó un pormenorizado contexto del comercio exterior argentino y su escasa incidencia como porcentaje del PIB. Recordó que las exportaciones e importaciones representan apenas 25 por ciento del producto, muy por debajo del promedio de la región.

Dijo que esa situación está explicada por múltiples factores, entre ellos las barreras arancelarias y no arancelarias, una estrategia débil en cuanto a acuerdos comerciales y factores macro y microeconómicos que determinan una baja competitividad internacional de la economía argentina.

En ese contexto, el acuerdo con la UE implicará multiplicar por seis el tamaño del mercado con el que Argentina tendrá acceso preferencial a sus productos.

Entre los principales beneficios, se destacan que el acuerdo será un incentivo a la adopción de nuevas tecnologías a menor costo, la reducción gradual de aranceles por parte del Mercosur y un mayor bienestar de los consumidores, en especial de los de menores ingresos.

Con todo, Navarro consideró que para poder afrontar el desafío, el Gobierno deberá encarar una serie de reformas que mejoren la competitividad de la economía.