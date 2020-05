“Si los bonistas acceden a renegociar la deuda, debemos darles certezas de que vamos a honrarla”

El exembajador argentino en China, Diego Guelar, consideró que no se debe llegar al noveno default. Analizó que el país está “complicado” por la crisis generada por el coronavirus y aseguró que se necesita del Mercosur para poder salir de la coyuntura

“Estamos bien jodidos”, graficó el exembajador argentino en China, Diego Guelar, al referirse a la situación que atraviesa el país en el marco de esta crisis profundizada por la pandemia de coronavirus.

“Por suerte el Gobierno decidió dar marcha atrás en la decisión de retirarse de las negociaciones del Mercosur. Esa noticia es muy importante porque la medida era inconstitucional. El Mercosur no puede avanzar en nada que no lleve las firmas de todos sus miembros”, agregó, para referirse a un tema del que tiene amplio conocimiento ya que, antes de ser embajador en China, lo fue en Estados Unidos en dos oportunidades y también en Brasil y en la Unión Europea.

Invitado por la Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC) a disertar sobre el tema “Argentina y Mercosur: una mirada sobre la situación actual”, no pudo abstraerse del vencimiento del plazo para la renegociación de la deuda en manos de bonistas externos de mañana viernes, e indicó: “No podemos caer en default, sería el noveno y no queremos que exista noveno ni décimo ni ningún otro”.

Según refirió, para que ello no ocurra el país debe dar certezas. “Estamos diciendo que el papel que tienen los bonistas vale menos, pero que lo vamos a honrar. Creo que para que crean que lo vamos a honrar debemos generar un gobierno de unidad nacional y sancionar una ley que diga que vamos a honrar la deuda”.

“Si el papel que tienen los bonistas dice que vale 100 y nosotros les decimos que les vamos a pagar 40, debemos darles las certezas de que lo vamos a pagar 40. Y si no fuere así, les demos la chance de que vayan a litigar a Nueva York. Porque si ellos tienen la comprensión suficiente para ajustar su interés en función de la situación argentina, nosotros tenemos que darles las certezas, porque la credibilidad es un intangible fundamental y este componente hay que construirlo”, aseguró.

De acuerdo con su análisis, Argentina necesita de toda la “energía de la Nación porque estamos muy mal y tenemos que enfrentar el Covid-19, el default, la recesión, la pobreza. Hay perspectivas de que a fin de año vamos a tener 60% de pobreza. Hoy la mitad de los hogares argentinos necesita del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) para comer. Eso es catastrófico, es lo peor que hemos hecho y no podemos echarle la culpa a nadie”, refirió, para luego mencionar que la instancia brinda la gran oportunidad para “cerrar la grieta”.

Al momento de aludir a las posibilidades que tiene Argentina para encontrar una salida a la crisis, hizo referencia a la relación que se construyó durante más de 15 años con China.

“La relación trascendió varios gobiernos porque se construyó en base a la complementariedad. Hay que ser conscientes de que hoy no tenemos perspectivas de alterar mucho, en términos de intercambio, la relación con EEUU y Europa. Pero el eje se ha corrido hacia el lado de Asia y todo el Pacífico. Hoy India, Indonesia, Japón pueden absorber mucho de lo que producimos. El ejemplo está en la carne. El mismo proceso se puede hacer con cerdos, sólo que allí hay que desarrollar enormemente nuestra producción porque hoy compramos 20% del cerdo a Brasil”, recordó.

Asimismo, aseguró que hay posibilidades en otros mercados, como el de las arvejas, la miel, las cerezas, los arándanos, las nueces, los limones y otros. Consideró que pueden incrementarse “considerablemente” las exportaciones a China con esos productos. También con los calamares, que son más requeridos por China. Además del petróleo y de la minería.

A su entender, el país y el resto de los integrantes del Mercosur deben dejar de lado “mezquindades políticas” para avanzar en rutas y túneles hacia el Pacífico, para impulsarse como el mercado común para lo que fue concebido.

Solá ratificó que Argentina seguirá en la mesa de negociaciones del Mercosur

El canciller Felipe Solá ratificó ayer que Argentina seguirá en la mesa de negociaciones del Mercosur pero aclaró que el país puede discutir con sus socios del bloque cuál es la “velocidad” que debe imprimirle el grupo a los acuerdos de libre comercio, en un contexto de fragilidad económica, profundizada por la pandemia de coronavirus.

“Hubo un planteo de Brasil, acompañado por Uruguay, de acelerar convenios con otros países”, básicamente Corea del Sur pero también Singapur, Líbano y otros, sostuvo Solá, quien reiteró la postura argentina frente a esa propuesta: “Estamos en medio de la pandemia y con la economía en estado de coma, por lo tanto no podemos acelerar”.

En diálogo con la prensa, el canciller recordó que la estructura productiva es distinta en cada país del bloque sudamericano, al igual que las “ventajas comparativas”, por lo tanto -dijo- “no todos reaccionan de la misma manera” ante los mismos acuerdos.

Solá reforzó la postura que planteó el martes en una teleconferencia con representantes de casi 30 entidades vinculadas con el sector agroindustrial argentino, cuando volvió a ratificar la decisión del Gobierno nacional de “fortalecer la integración regional” mediante el Mercosur.