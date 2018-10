Seis de cada diez empresas prevén que la retracción del mercado interno se extienda hasta noviembre

Afectado por la devaluación y las altas tasas de interés, el sector registró su cuarto período de baja consecutiva en el octavo mes del año. Mientras, la construcción retrocedió 0,8%

La actividad industrial retrocedió durante agosto 5,6% en relación a igual mes del año pasado según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y, en el marco de esta retracción por cuarto mes consecutivo, 59,7% de los empresarios que participaron del segmento cualitativo del Estimador Mensual Industrial (EMI) oficial indicaron que la baja en la demanda interna se extenderá al menos hasta noviembre. Mientras, sólo 7,9% de los encuestados espera un aumento y 32,4% prevé un ritmo estable, se precisó.

En la comparación interanual de agosto disminuyeron su producción la industria textil (-16,6%), los productos de caucho y plástico (-13,2%), la metalmecánica excluida la industria automotriz (-10,8%), el bloque de sustancias y productos químicos (-9,3%), la refinación del petróleo (-7,8%), la industria del tabaco (-6,9%), la edición e impresión (-5,9%), el bloque de papel y cartón (-2,8%), los productos minerales no metálicos (-1,1%) y la industria alimenticia (-1,0%).

En tanto, sí se registraron subas en la industria automotriz (13,7%) y las industrias metálicas básicas (7,7%).

En el caso de los textiles, cuya situación se viene profundizando mes a mes desde hace dos años, el bloque presentó un menor nivel de actividad principalmente debido a la “disminución del consumo interno”, según precisó el Indec, el cual agregó que la “caída en la demanda de productos terminados ha originado una menor cantidad de pedidos en los segmentos de hilados de algodón y de tejidos”.

Por su parte, en el otro extremo, la industria automotriz viene observando un importante incremento en el acumulado de este año (14,3%), con una suba en la cantidad de automóviles producidos (11,6% interanual y 23,1% acumulado), mientras también se incrementó la fabricación de utilitarios (6,9% en agosto). Además, también crecieron las exportaciones (59,6% interanual y 34,1% en el acumulado), con una amplia participación en compras de Brasil (71,4%).

Finalmente, para completar los datos referidos a las expectativas futuras hasta el mes de noviembre, el Indec consignó que 31,1% de las empresas exportadoras espera un aumento en sus ventas, 16,3% vislumbra una disminución y 52,6% no vislumbra cambios.

En tanto, 47,3% de las firmas anticipa un ritmo estable en sus importaciones de insumos; 42,1% espera una baja; y 10,6% prevé un crecimiento.

Por otro lado, en relación a la creación de empleo, 61,4% de las empresas no espera cambios en la dotación de personal durante el período septiembre-noviembre de 2018 respecto a igual trimestre de 2017; 31,1% anticipa una disminución; y 7,5% tiene perspectivas de aumento.

Finalmente, 51% de las empresas no anticipa cambios en la utilización de la capacidad instalada; 40,6% prevé una baja; y sólo 8,3% vislumbra una suba.

Construcción

Por su parte, la actividad de la construcción retrocedió en agosto 0,8%, una baja que no fue mayor debido al sostenimiento de la obra pública.

Pero en este sector de la economía tampoco son favorables las expectativas de los empresarios, siempre de acuerdo al informe oficial.

Según la encuesta realizada por el Indec, entre las empresas dedicadas fundamentalmente a la obra pública, 77,8% opinó que el nivel de la actividad disminuirá y 22,2% cree que no cambiará. Quienes estimaron una baja la atribuyen a la caída de la actividad económica (30,8%), a los atrasos en la cadena de pagos (22,5%) y a la inestabilidad de los precios (20,7%), entre otras razones.

Mientras, entre las empresas que realizan obras privadas, 63,6% prevé que el nivel de actividad del sector disminuirá durante los próximos tres meses, mientras que 27,3% estimó que no cambiará y 9,1% que aumentará. En este segmento, entre los que esperan una retracción, los motivos principales también fueron la incertidumbre sobre los precios (31,7%); la recesión en la actividad económica (26,7%); y los retrasos en los pagos (17,1%).

Postura oficial

Con relación a esta situación, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, recibió ayer a dirigentes de una decena de gremios, entre ellos Smata, la UOM, de la alimentación, y sanidad, a quienes convocó a “trabajar en conjunto” porque señaló que lo importante es mantener los puestos de empelo y “generar trabajo de calidad”.

El funcionario se reunió en el Palacio de Hacienda con los sindicalistas, que le entregaron un petitorio que incluye como principales puntos el sostenimiento de los puestos de trabajo y la defensa de la producción nacional, informó Producción mediante un comunicado.

En este marco, Sica llamó a “trabajar en conjunto con los gremios y convocar también al sector empresario para analizar no sólo los temas de coyuntura sino también los de largo plazo”.

“Lo más importante para el Gobierno es mantener los puestos de trabajo y generar empleo de calidad”, destacó el ministro y apuntó que es necesario “establecer un canal de diálogo y una agenda de trabajo permanente”.

Sica advirtió también que “hay tres leyes que podrían beneficiar a los trabajadores que no están siendo tratadas en el Congreso”, con relación a los proyectos vinculados a la formalización de los trabajadores no registrados, capacitaciones y salud.

Participaron de la reunión por Smata su secretario General, Ricardo Pignanelli; por la Unión Obrera Ladrillera (Uolra), Luis Cáceres: por la UOM, Antonio Caló y Francisco Gutiérrez; por Alimentación, Rodolfo Daer; por Sanidad, Héctor Daer.

También estuvieron presentes por la Federación Argentina y Unión del Personal de Panaderías y Afines (Fauppa) su secretario general, Abel Frutos; por el Sindicato de Obreros Curtidores, Walter Correa; por Calzado Agustín Amicone; de Industriales PyMEs Argentinos (IPA), Daniel Rosato; por el Sindicato Único de Empleados del Tabaco Héctor Martínez y por la Asociación Obrera Textil, Hugo Benítez.