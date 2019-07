Se extiende el incentivo para 0Km y crecieron en julio los patentamientos

La disposición fue comunicada por el Ministerio de Producción y Trabajo, en el marco de la intención de la administración nacional de apuntalar el consumo

A menos de dos semanas para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y en el marco de las disposiciones del Gobierno nacional destinadas a impulsar el consumo, que se encuentra en terreno negativo desde hace al menos un año, el Ministerio de Producción y Trabajo informó que se extenderá durante agosto el incentivo para la compra de autos 0Km que se implementa desde junio. La resolución fue celebrada por el sector de las concesionarias, que aseguró que se percibieron mejoras desde la puesta en marcha del programa.

“A través del programa Agosto 0KM, las terminales automotrices ofrecerán por medio de sus concesionarios oficiales un descuento de al menos $50.000 por vehículo, para aquellos cuyo precio de venta sea igual o inferior a $750.000, y de al menos $90.000 para aquellos cuyo precio sea superior”, anunció un comunicado de la cartera que conduce Dante Sica.

“El Gobierno extendió a agosto el programa de descuentos para comprar autos 0km de producción nacional e importados con importantes descuentos. Se podrán adquirir automóviles 0km livianos nacionales e importados con importantes descuentos”, precisó la misiva oficial.

La información aclaró que las bonificaciones se aplican exclusivamente a las operaciones de venta de contado o financiadas mediante créditos prendarios y no regirá para los automóviles adjudicados por planes de ahorro previo o de alta gama alcanzados por los impuestos internos.

La medida se dispuso luego de una extensión del acuerdo alcanzado entre el ministerio mencionado, las asociaciones de Fabricantes de Automotores (Adefa) y de Concesionarios Automotores de la República Argentina (Acara) y la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores en Argentina (Cidoa).

Por otra parte, un comunicado de Acara destacó que el patentamiento de vehículos durante julio en este segmento creció hasta el momento 48%, impulsado justamente por el plan oficial. Para la entidad que reúne las concesionarias de automóviles del país, este escenario positivo podría mantenerse en el segundo semestre con la continuidad de los incentivos.

Aún así, la cifra difiere de la que difundió horas antes Adefa, que destacó que al día 25 pasado la mejora intermensual respecto de junio era de 26%, y la acumulada del bimestre llegaba a 77% frente a mayo.

El presidente de Acara, Ricardo Salomé, expresó: “La medida ha resultado exitosa ya que, sin significar un expendio de recursos, el gobierno logró impulsar el sector y recaudar más de lo asignado, generando beneficios fiscales y la preservación de empleos de un sector que venía muy afectado”.

Por su parte, el secretario General de esta entidad, Rubén Beato, agregó que el cambio de tendencia es clave para que el segundo semestre termine “positivo”. “La continuidad del plan nos da previsibilidad de actividad y ventas, algo difícil de imaginar hace algunos meses, que se ha logrado con el trabajo de todos”, aseguró el directivo.

Para esta extensión del incentivo para la compra de vehículos 0km, se contará con un aporte de $1.000 millones del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). El nuevo fondeo permitirá financiar los descuentos de hasta $320 mil que las automotrices están ofreciendo en las concesionarias y, en caso de que no se utilice todo el cupo, el programa podrá estar vigente también durante septiembre.

PERSPECTIVA

Existe una “dinámica contractiva” y cierre de empresas autopartistas

Mientras tanto, a pesar del programa de incentivo al consumo que no ha logrado todavía impactar en una mejora en la producción, el sector autopartista se encuentra en estado de alerta ya que percibe “una dinámica contractiva” que llevó a cerrar el primer semestre del año con una caída de ventas, a la vez que se registra “el cierre de firmas de diverso tamaño” y otras que “dejaron de operar en el país para proveer insumos desde Brasil”. Esto se desprende del informe elaborado por la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES).

En detalle, las ventas en dólares del sector alcanzaron US$2.126 millones y cayeron 21,1% en el primer semestre de 2019 respecto del mismo período del año anterior, y las ventas al exterior alcanzaron US$782 millones durante el mismo período, lo que equivale a una disminución de 13,2%.

Por su parte, las importaciones del sector de autopartes en el período analizado totalizaron US$4.336 millones, lo que se traducen en una fuerte contracción: 27,5% interanual.

Para la consultora, los motivos que determinan el escenario actual son el gran stock acumulado, que detuvo la actividad en muchas de las terminales, y el adelanto de la renovación de algunas grillas de producción que redujeron el número de pedidos.

“En una dinámica como la actual, la cual ya lleva un período prolongado, resulta inevitable el cierre de firmas de diverso tamaño como está sucediendo. Muchas empresas autopartistas tomaron la decisión de no continuar operando en el país y comenzaron a proveer insumos desde Brasil”, reseñó el informe.

Como ejemplos la consultora cita a Fate, que eliminó un turno de producción, y a Fiat, que dejó de producir cajas de cambio en el país debido a la ineficiencia que causa la fabricación de volúmenes tan reducidos; se suma el cierre del fabricante de frenos Brembo.

No obstante, la consultora afirmó que las perspectivas sobre el sector autopartista durante los próximos meses mejorarán tenuemente a partir de una mayor actividad esperada de la industria terminal en la segunda parte del año, en particular por la recuperación que están exhibiendo las ventas de automotores en el mercado interno por los beneficios del plan oficial.

En este sentido, se consideró “indispensable” un incremento de los pedidos a las empresas del sector para sobrellevar el “delicado” momento que atraviesan ante la caída de la demanda interna y externa, y así evitar nuevos cierres y despidos de trabajadores, según afirmó el IES.