Schiaretti va a Francia a buscar 150 millones de euros para mantener ritmo de obras

Provendrán de la Agencia Francesa de Desarrollo, para neutralizar el cierre de los mercados para emitir deuda. La intención es que sean de libre disponibilidad pero el Gobierno aclaró que tendrán aquel destino

El Gobierno provincial buscará cerrar entre hoy y mañana un acuerdo con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para obtener fondos por 150 millones de euros que destinará a financiar el plan de obras en marcha.

La intención oficial es buscar una fuente alternativa de recursos frente a la imposibilidad de emitir deuda debido a la volatilidad de los mercados. De hecho, la Provincia tenía pensado colocar dos títulos por hasta 700 millones de dólares para mantener el ritmo de obra.

Sin embargo, cerrados los mercados externos (en rigor, la tasa a pagar es prohibitiva) y también sin mucho margen para salir al mercado doméstico, tiempo atrás el gobernador Juan Schiaretti comenzó a sondear fuentes alternativas.

En ese marco, días atrás hubo una reunión -en el país- con representantes de la AFD, a quienes se les exhibieron los proyectos en marcha y los números de la Provincia.

El encuentro fue positivo y abrió un canal de diálogo que ahora buscará consolidarse directamente en París, adonde ayer viajó el Gobernador acompañado por el ministro de Obras Públicas y Financiamiento, Ricardo Sosa, y el legislador Carlos Gutiérrez.

Aunque la Provincia sólo informó en un escueto comunicado que Schiaretti encabezará una “misión institucional” en Francia para reunirse con autoridades de la AFD, fuentes consultadas por Comercio y Justicia confirmaron que la idea es obtener un total de 150 millones de euros.

La AFD es una agencia estatal que, sólo en Latinoamérica, ya lleva prestados 10.400 millones de euros pero que casi no tiene operaciones en Argentina. De hecho, recién en noviembre del año pasado abrió una oficina en el país.

En ese marco, la Provincia contactó esa agencia en marzo pasado en Mendoza, en una reunión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Luego de ese primer encuentro, una misión de la AFD llegó a Córdoba días atrás y ahora se busca completar la gestión con el viaje de Schiaretti a París.

La agencia tiene dos líneas disponibles: una para “apoyo presupuestario” y otra para financiar programas sociales.

La idea de la Provincia es apuntar a la primera, cuyos fondos son de “libre disponibilidad”. De todas formas, el Ejecutivo aclaró que los recursos no serán utilizados para financiar gasto corriente y que irán a cubrir el plan de obras.

En esa línea, el préstamo que se gestiona es a 15 años de plazo, con una tasa “a discutir” que, no obstante, será seguramente bastante inferior a la que podría conseguir la Provincia en el mercado hoy, según indicaron las fuentes consultadas.

Por ahora se desconoce cuándo podrán concretarse los desembolsos y en qué tramos. En todo caso, esos datos podrán despejarse entre hoy y mañana, cuando Schiaretti y su comitiva decidan detalles con los franceses.

La intención oficial es tratar de sostener el ritmo de obras en marcha, pese a las restricciones presupuestarias producto de la crisis. De hecho, la Nación no está girando fondos ya comprometidos y, sin chance de emitir deuda, el plan de trabajos públicos sólo quedaría sustentado con fondos propios que, en este contexto, buscarán ser preservados, en parte, para otros fines ante una recaudación propia que ya muestra signos preocupantes: caída en términos reales en los últimos tres meses.

La línea de la AFD sería similar a la que ya se acordó con fondos de los Emiratos Árabes Unidos, que financian parte de los acueductos provinciales. La referencia apunta a un crédito blando a una tasa ciertamente accesible.

Mientras tanto, la Provincia activó una línea de créditos del Banco de Córdoba para contratistas, por hasta 5 mil millones de dólares, destinada a cubrir certificaciones de obra cuyo pago se demora por parte del Gobierno.

Todo ese arsenal de alternativas apunta a sostener, al menos, el ritmo en las principales obras en marcha. En cuanto a otras que aún no se iniciaron, este medio ya anticipó la decisión de suspender la licitación del nuevo Centro Cívico, por ejemplo.

En tanto, se aguardan novedades de la reunión que hoy mantendrá el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, con sus pares nacionales Nicolás Dujovne y Rogelio Frigerio. Giordano será parte de un encuentro del que también participarán otros ministros provinciales, en el que se buscarán precisiones respecto a los recortes presupuestarios para 2019. Según trascendió, el ajuste que plantea la Nación incluye que 66 por ciento de los recortes los soporte ésta y el resto, las provincias.