Schiaretti sube por Decreto la jubilación mínima y crece el temor por demoras de Anses

Pasará a $19 mil en dos tramos, incluido el Complemento Solidario. El costo fiscal anualizado supera los $300 millones. Mientras, esperan que el organismo previsional nacional gire más de $2 mil millones del déficit 2018. El atraso y la inminencia del cambio de Gobierno suman incertidumbre

Por Alfredo Flury – aflury@comercioyjusticia.info

La Caja de Jubilaciones subirá desde este mes la prestación mínima en dos tramos hasta llevarla en diciembre a 19 mil pesos con el Complemento Solidario Previsional (CPS).

Se trata de un plus que garantiza que ningún pasivo provincial perciba menos de 19 mil pesos en el último mes del año.

La mejora representa un alza de 46,15 por ciento interanual, superior al 40,6 por ciento se suba de las jubilaciones en general. Sin embargo, en ambos casos, el incremento se ubica por debajo de la inflación minorista del período, en torno al 55 por ciento.

Mientras, el Gobierno provincial observa con preocupación la demora de Anses en autorizar el pago de una diferencia de más de 2 mil millones de pesos por parte del déficit de 2018.

En rigor y según admitieron a Comercio y Justicia fuentes del Ejecutivo, hay “predisposición” del organismo previsional nacional para atender el reclamo.

“El tema es que así como Córdoba están todas las provincias con cajas no transferidas intentando apurar los trámites y los plazos se acortan”, indicaron. No obstante, son “moderadamente optimistas” respecto a que se alcance un acuerdo antes del 10 de diciembre. Sin embargo, el otro punto será lograr el desembolso de los fondos previo a esa fecha, alternativa que cada vez parece más difícil.

Sube la mínima

Respecto del incremento de la jubilación mínima, saldrá por Decreto firmado por el gobernador Juan Schiaretti y se produce un año después del último aumento.

La medida a la que tuvo acceso este medio, beneficiará a 2.709 pasivos sobre un total de 107.348 que perciben haberes en el organismo previsional provincial.

En ese marco, al ser un número menor el de pasivos alcanzados -a diferencia de Anses en donde la mayoría de los beneficiarios perciben la mínima-, el costo fiscal para la Caja y también para el Tesoro provincial no tiene una incidencia relativa determinante para un organismo cuyo déficit rondará los 15 mil millones de pesos este año.

De hecho, el impacto fiscal luego de aplicar el aumento en dos tramos, será de 18,2 millones de pesos mensuales para la Caja y de 7 millones de pesos por mes para la Provincia.

De esta forma, con los haberes de noviembre, la jubilación mínima se elevará a 11.500 pesos que, sumados al CPS, llegarán a 16 mil pesos. Luego, para los haberes de diciembre, la jubilación mínima se fija en 13 mil pesos, que con el CPS sumarán 19 mil pesos.

El Complemento Previsional Solidario es un aporte del Tesoro provincial para que ningún pasivo reciba un haber menor al piso garantizado, en caso de que perciban sólo un beneficio, esto es jubilación o pensión.

Por lo demás, cuando la Provincia, organismos autárquicos y municipios otorguen nuevos incrementos salariales a los activos, los jubilados recibirán esa mejora por lo que el suplemento que paga el Tesoro provincial seguramente se irá reduciendo y, por consiguiente, el costo fiscal de su atención. Lo mismo para el caso de la Caja.

En cuanto al Decreto que se publicará en las próximas horas, señala en los considerandos que “resulta pertinente y prioritario apelar a esta herramienta a los fines de mejorar los ingresos de los adultos mayores que se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad social”.

En ese marco, “dentro de un manejo prudente de los fondos previsionales, resulta factible introducir un nuevo aumento sobre el haber mínimo de manera de continuar avanzando en el objetivo de propender hacia la justicia social, en estricta observancia de los lineamientos trazados en la Constitución de la Provincia de Córdoba”, indica el texto.

Anses, demorada

En cuanto a los giros del organismo previsional nacional, los 2.100 millones de pesos que reclama la Caja corresponden a parte del déficit de 2018 que no fue cancelado por Anses. La diferencia forma parte del cálculo definitivo del rojo del año pasado que, según el acuerdo rubricado oportunamente entre las provincias con cajas no transferidas y la Nación, luego confirmado por Ley, debía quedar en firme una vez efectuada una auditoría a los números de cada organismo.

Pero el trámite se fue demorando con constantes pedidos de Anses de aclaraciones y cruces de información. Y si bien desde la Provincia admiten que hay “predisposición” desde el Gobierno nacional, también crece la incertidumbre porque los plazos se acortan.

En esa línea, desde el Centro Cívico temen con cierta lógica que si el tema no se resuelve antes del 10 de diciembre, el panorama se complique.

Las razones son de diferente índole. Desde las propias dificultades que la administración del electo Alberto Fernández acusará desde lo económico y financiero, hasta un eventual pase de factura político por la falta de apoyo explícito de Schiaretti a la candidatura del futuro presidente.

En todo caso, aún firmando un acuerdo con Anses antes de la fecha de traspaso de mando, seguramente los fondos que el organismo reconozca a Córdoba no llegarán en un sólo pago sino en varias cuotas, parte de las cuales deberán ser atendidas por el próximo Gobierno nacional.

La percepción de esos recursos es clave para la Provincia en una instancia de estrechez en las cuentas públicas y con una Caja de Jubilaciones cuyo rojo rondará este año los 15 mil millones de pesos. De esa suma, Anses cubre mensualmente 475 millones de pesos como anticipo por el cálculo definitivo del rojo que debería cubrir finalmente. En cualquier caso, esa diferencia recién la pagará el año que viene. Así las cosas, el Tesoro provincial deberá asistir a la Caja este año por unos 10 mil millones de pesos, cifra no menor para una Provincia que viene ajustando el gasto -básicamente en obras- para poder llegar sin sobresaltos al cierre del ejercicio.