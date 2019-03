Schiaretti ponderó fortaleza de las cuentas y mejora oferta a estatales

Dijo que el ahorro corriente es clave para sostener el plan de obras y el pago de deuda. Destacó la menor presión fiscal de IIBB. Habrá suma extra a docentes que se traduciría en plus al resto pese a caída en la recaudación

El gobernador Juan Schiaretti destacó la fortaleza de las cuentas públicas de la Provincia de Córdoba pese a la baja de alícuotas de Ingresos Brutos que, según el mandatario, derivó en una caída en la recaudación. No obstante ese escenario de merma en los ingresos, el Gobierno adelantó que mejorará la propuesta salarial a los docentes, oferta que, en caso de resultar efectiva, se debería trasladar al resto de los estatales con el consiguiente costo fiscal de una partida con elevada incidencia en el gasto.

El panorama quedó reflejado ayer tras la exposición de Schiaretti en el marco del almuerzo de trabajo convocado con la Fundación Mediterránea.

Sin embargo, mientras el Gobernador destacaba el ahorro corriente del Tesoro provincial, los negociadores oficiales deslizaban una mejora en el salario de los estatales, particularmente de los docentes.

Concretamente, según pudo conocer Comercio y Justicia, la secretaria General de la Gobernación, Silvina Rivero, y el ministro de Educación, Walter Grahovac, anticiparon una posible mejora en la oferta original elevada a la UEPC. La propuesta incluiría un aumento en la suma no remunerativa mensual de hasta mil pesos hasta enero próximo además de una redistribución que implique mejoras entre los educadores, en función de cargos y horas cátedra trabajada.

La oferta terminará de definirse en las próximas horas. De hecho, los docentes deben discutirla en asambleas hoy y mañana en los colegios, el jueves en asambleas departamentales y el viernes en una asamblea general para resolver los pasos a seguir en el marco del conflicto que la semana pasada registró un paro de 72 horas, entre miércoles y viernes aunque con dispar acatamiento.

Por cierto, cualquier aumento implicará un alza en el costo fiscal de la partida salarial que, según el Schiaretti, alcanza a 68 por ciento de los ingresos netos de la Provincia, excluidos los giros a los municipios.

El resto de la propuesta se mantiene en los mismos términos que la original, esto es cinco por ciento de aumento desde febrero más cláusula gatillo por el primer semestre sin importar la marcha de la recaudación. En octubre, un mínimo garantizado de 23 por ciento .

Margen de acción

El impacto fiscal de la mejora deberá absorberse con el ahorro corriente que el Gobernador destacó como eje central de su mandato.

De hecho, ayer, en el almuerzo de la Mediterránea, Schiaretti dijo que -en sus tres años de gestión- ese superávit fue clave para mantener las cuentas en orden.

“El año pasado fue un muy buen año, lo que nos quedó para pagar la deuda y hacer obra pública, fue el 18,3% de los ingresos netos, que es un porcentaje altísimo para cualquier Estado y también para una empresa. Y el consolidado de los tres años de gestión, nos indica que tuvimos un 16,5% de los ingresos netos como ahorro corriente. Y estos fueron, por lo tanto, los tres mejores años desde el punto de vista fiscal que tuvo la Provincia desde la vuelta de la democracia”, subrayó.

“Esto nos permitió – dijo el primer mandatario provincial- pagar la parte de la deuda que vence, que es solamente el 1,8% de los ingresos netos de la Provincia y hacer obras públicas por el 12% de los ingresos netos provinciales. El 12% de los ingresos netos de la Provincia lo pudimos destinar a la obra pública con una cifra que en los tres años es de 2.048 millones de dólares”, indicó.

Antes de reseñar el importante plan de obras a cargo del Estado provincial, Schiaretti se refirió al contexto nacional. En este sentido, enfatizó la necesidad de que Argentina detente equilibrio fiscal y esté integrada al mundo. “Mientras Argentina no resuelva el déficit fiscal va a ser siempre vulnerable a las crisis cíclicas que, realmente, nos castigan permanentemente”, apuntó.

Bajo ese análisis, Schiaretti sostuvo que la defensa del equilibrio fiscal “es una necesidad de los argentinos. Es una necesidad que todas las fuerzas políticas a nivel nacional, coincidamos en que hay que tener superávit fiscal. El otro elemento es la necesidad de estar integrados al mundo. Estar integrados al mundo, además de permitirnos obtener los dólares que precisamos, que es el otro elemento clave, al no fabricar dólares, precisamos estar integrados al mundo para vender y conseguir los dólares también. Además, para poder financiar las inversiones”, explicó.

“Por eso, me parece importante – añadió- ratificar estas dos ideas: equilibrio fiscal necesita Argentina y necesita estar integrada al mundo lo cual no significa que lo deba hacer inocentemente. Lo debe hacer siempre resguardando lo que son nuestros legítimos intereses. Son dos cuestiones vitales que precisamos tener siempre”.

Respecto al plan de obras, destacó que a fines del año pasado se completó 72% del plan de obra pública previsto para el período 2015-2019, que totalizará 5.385 millones de dólares. “A diciembre del 2018, ya habíamos completado 3.864 millones de dólares. Del saldo que nos queda de 1.521 millones de dólares, hemos erogado más de 200 y 300 millones en enero y febrero”, informó.

En ese marco, destacó una obra emblemática de su gestión como es la de los gasoductos troncales, en etapa final.

En forma paralela, indicó que se está “trabajando para poder crear en los próximos años un número importante de parques industriales”. Luego destacó: “En estos próximos cuatro años tenemos que hacer las redes domiciliarias y conectar a más empresas. Tenemos 130 localidades donde están por comenzar o comenzando estas obras. Ya tenemos más de 240 mil metros lineales de redes gas hechas en poco tiempo”.

En un tramo de su discurso, el mandatario se ocupó de recalcar que el Estado provincial aumentó el presupuesto de 2019 destinado a programas de ayuda social.

En este sentido, Schiaretti explicó que en la provincia “estamos pasando de $11.442.000 a $19.300.000 para este año en la inversión de todos los programas sociales que se necesitan para amortiguar la crisis que está viviendo la Argentina”.

El gobernador cordobés también resaltó el esfuerzo que realiza la Provincia para resolver el déficit habitacional y destacó el plan de créditos para construir 25 mil viviendas.

Por lo demás, el mandatario habló de los programas de empleo y también del impacto del turismo en la provincia de Córdoba.