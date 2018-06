Schiaretti logró el aval de Macri para tomar otros US$700 millones

Era un paso clave para poder avanzar en la colocación. De todas formas, la Provincia no saldrá al mercado hasta tanto mejoren las condiciones. El viernes, el Banco Mundial habilitó otros US$150 millones para obras

El Gobierno provincial dio en las últimas horas un paso clave para poder emitir dos títulos de deuda por hasta 700 millones de dólares: el Gobierno nacional autorizó las nuevas colocaciones.

Se trata de un trámite obligatorio, sin el cual la Provincia no podría avanzar en la licitación de ambos bonos.

Con todo, fuentes oficiales consultadas por Comercio y Justicia confirmaron que por ahora la Provincia no saldrá al mercado, al menos hasta tanto mejoren las condiciones, hoy marcadas por la volatilidad y la incertidumbre.

El aval, que en otro momento hubiese sido sólo un trámite más en el camino entre la decisión de emitir y la salida al mercado, hoy no lo es.

Es que la Nación había advertido de que, en principio, no autorizaría a las provincias nuevas salidas, a la espera de poder conseguir el financiamiento necesario para cubrir las necesidades de efectivo para atender al déficit fiscal.

Sin embargo, la decisión de autorizar los bonos de Córdoba saltó ese “cepo” y finalmente el aval llegó la semana pasada.

La noticia se conoció casi al mismo tiempo que el Banco Mundial (BM) autorizó el segundo desembolso por 150 millones de dólares, que la Provincia destinará a cubrir el plan de obras en marcha.

Ese fondeo, sumado al mecanismo alternativo para pagar certificaciones de obra que la Provincia habilitó mediante créditos por 5 mil millones de pesos del Banco de Córdoba, apuntalan el financiamiento necesario para mantener el ritmo de los trabajos públicos, que la semana pasada el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, cuantificó en más de 60 mil millones de pesos.

Se trata de tres fuentes distintas para financiar el programa de obras, que se suman a los recursos propios que, ante la incertidumbre respecto a su evolución, exigen alternativas para afectar lo menos posible la marcha de los trabajos.

Es que las fuentes de financiamiento han variado sustancialmente en los últimos meses. Por lo pronto, el fondeo comprometido por la Nación para diferentes obras, por ejemplo los gasoductos, la conclusión del camino de las Altas Cumbres, el plan de cloacas e incluso la variante Costa Azul-ruta 38, no se cumplió y difícilmente, en este contexto económico, vaya a regularizarse.

De hecho, Macri ya anunció recortes para la obra pública aunque, según anunció, será para las nuevas y no para las que ya están en marcha.

En tanto, para el año próximo, cuando el Gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a reducir de 2,7% a 1,3% el déficit primario como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI), los envíos para obras serán los primeros que se recorten.

Con ese escenario y vedado por ahora el mercado externo para la colocación de deuda, más allá de la autorización que ahora recibió Córdoba, las fuentes de financiamiento se acotan a los recursos propios, a los créditos como el del BM o bien al fondeo que ofrecerá Bancor por 5 mil millones de pesos a las contratistas y tambiéna proveedores, créditos cuyo reintegro se producirá cuando la Provincia pague esas certificaciones o prestaciones. Esa modalidad – anticipada la semana pasada por este medio- marca claramente que los plazos de pago comenzaron a estirarse más de la cuenta.

Acuerdo con la CFI

En tanto, el viernes, el gobernador Juan Schiaretti firmó con la Corporación Financiera Internacional (CFI) un acuerdo para liberar el segundo desembolso de 150 millones de dólares.

La CFI es el brazo corporativo del BM. Con esos recursos, la Provincia se garantiza la finalización de los 17 kilómetros de obra para concluir el anillo de la Av. de Circunvalación, además de avanzar con el acceso al centro de la ciudad desde el este, por Av. Costanera -ambas de la ciudad-. “Con estos fondos garantizamos concluir ambos proyectos, claves para la ciudad”, dijo Schiaretti.

El financiamiento global de 300 millones de dólares forma parte del compromiso de la CFI con la Provincia en el sector del transporte, centrado en la construcción y mejora de la infraestructura vial crítica.

El fondeo se dividió en dos tramos para financiar un programa de inversión plurianual: el primero se desembolsó en julio del año pasado. En tanto, el que se firmó ahora incluye un préstamo de 50 millones de dólares del CFI y de 100 millones de dólares del HSBC, BBVA y Santander.

Schiaretti destacó que se trata de un crédito “muy conveniente para Córdoba”, a nueve años en promedio y con tasa de alrededor de 6,5% anual.

Asimismo, consideró que el hecho de que sea otorgado “por la CFI junto a tres bancos privados que operan en el país -BBVA, HSBC, Santander-, con el (Banco) Comafi haciendo el fondo fiduciario, implica confianza en nuestra Córdoba”.

Por su parte, David Tinel, manager de la CFI, puntualizó que “ésta es la conclusión de un año y medio de trabajo conjunto con la Provincia de Córdoba. Hoy firmamos, en colaboración con nuestros colegas de los bancos Santander, BBVA, HSBC, el segundo tramo de un paquete total de 300 millones de dólares, que se usa para financiar la construcción de rutas, fundamentalmente en la ciudad capital”, dijo.

“Más allá del financiamiento, vemos nuestra relación con la Provincia de Córdoba como una asociación estratégica de largo plazo. Somos socios financieros pero también socios técnicos. Estamos trabajando junto a los equipos de la Provincia en los sectores del transporte, el agua y el alumbrado público para decidir conjuntamente políticas de inversiones y de mejoras que pueden beneficiar a todos los cordobeses”, indicó Tinel.

Miembro del Grupo BM, la CFI es la mayor institución de desarrollo global enfocada en el sector privado de mercados emergentes, mediante proyectos que respaldaron el desarrollo urbano en más de 60 países.

Al trabajar con más de dos mil empresas en todo el mundo, utiliza su capital, experiencia e influencia para crear mercados y oportunidades en las áreas más difíciles del planeta. En el año fiscal 2017, entregó un récord de 19 mil millones de dólares en financiamiento a largo plazo para países en desarrollo, aprovechando el poder del sector privado para ayudar a erradicar la pobreza e impulsar la prosperidad compartida.