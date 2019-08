Schiaretti habló con Fernández pero niegan acuerdo político

El candidato a presidente por el Frente de Todos (FdT), Alberto Fernández, confirmó que mantuvo un diálogo con el gobernador Juan Schiaretti después de las PASO del 11 pasado. El Gobierno provincial admitió el contacto aunque señaló que el diálogo no implica apoyo explícito a la postulación de Fernández en los comicios de octubre próximo.

En una entrevista radial en Buenos Aires, Fernández dijo que, de llegar al Gobierno nacional, su prioridad será estar en permanente contacto con los mandatarios provinciales.

“Yo siempre digo que soy muy porteño pero a los porteños les salí demasiado federal. Cuando me preguntan yo les digo que la Argentina dice ser un país federal, pero no lo es: es un país profundamente unitario que condena a las provincias, y eso nos ha hecho muy mal y todo el país lo padece”, dijo el referente de la oposición.

Y agregó: “A eso, si queremos cambiar la Argentina, debemos revertirlo, y lo tenemos que hacer con todos los gobernadores”.

Respecto del diálogo con los distintos mandatarios provinciales, Fernández dijo: “Ayer (por el lunes) me llamó el gobernador de Neuquén [Omar Gutiérrez], hablamos de Vaca Muerta, y de todo el desafío que supone todo eso”.

En relación con el gobernador de Córdoba, dijo: “Hablé con ‘el Gringo’ Schiaretti. Tuve una larga charla con él, una muy linda charla con el Gringo”.

Para finalizar, el candidato del FdT dijo: “Tenemos que sumar a todos, a mí no me importa cómo votaron, me importa que entendamos que tenemos un compromiso con el país y con cambiar el funcionamiento y la estructura de país, y hacer un país federal de una vez y para siempre”.