Schiaretti frenó obras, equilibró las cuentas pero se disparó la deuda flotante

El gasto de capital cayó 2,66% en términos nominales. Descontada la inflación, la baja fue contundente. Así y pese al alza del 43,48% de las erogaciones salariales, logró que la suba de ingresos por primera vez superara al gasto. No obstante, las Obligaciones del Tesoro casi se duplicaron, por deuda a proveedores y contratistas

Por Alfredo Flury – aflury@comercioyjusticia.info

El Gobierno de Córdoba logró en agosto equilibrar las cuentas a partir de una drástica reducción del gasto en obra pública y, por primera vez en el año, los ingresos totales crecieron por encima de las erogaciones totales.

No obstante, llamó la atención el fuerte incremento en la denominada deuda flotante que incluye el gasto devengado pero aún no ordenado a pagar, principalmente con proveedores y contratistas.

En paralelo, en agosto se disparó la deuda pública total hasta llegar a 161.155,49 millones de pesos, más de 41 mil millones por encima de la registrada en el mes inmediato anterior.

De acuerdo con datos oficiales de la Ejecución Presupuestaria al 30 de agosto pasado y de la Deuda Pública a la misma fecha, el panorama cambió respecto a los meses anteriores.

Por lo pronto, a fuerza de ajuste de la obra pública, el Gobierno logró mejorar el resultado financiero del consolidado de la Administración Pública No Financiera (APNF) que además de la Administración Central, incluye la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento (ACIF) y la Caja de Jubilaciones.

En rigor, la estrategia de la administración de Juan Schiaretti ya se venía vislumbrando desde hacía tiempo y no difiere de la clásica receta cuando los números no cierran: frenar los trabajos públicos para concentrar los recursos en las erogaciones corrientes impostergables.

En ese marco, en agosto, el gasto de capital de la APNF alcanzó a 21.997,38 millones de pesos, 2,66 por ciento por debajo del registrado un año atrás. Hacía mucho tiempo -en rigor probablemente desde la crisis de 2014-, que no se verificaba una caída nominal del gasto en obra pública. Esa baja es aún más pronunciada si se le descuenta la inflación que en la comparación interanual fue superior al 50 por ciento.

Concluidas ya las obras más importantes, la Provincia concentra los recursos en terminar los frentes que quedan y cubrir con crédito externo que en su mayoría aún no se desembolsó, proyectos nuevos.

Como fuere, frenado el gasto en obra, Schiaretti logró por primera vez en más de un año que los ingresos totales crezcan por encima del gasto.

Ese cambio de tendencia se produjo pese a que la evolución de los gastos corrientes se mantuvo sin mayores cambios respecto a meses anteriores, particularmente impactados por las erogaciones salariales. También los recursos siguieron la misma tónica, levemente por debajo del gasto.

De hecho y siempre según los datos oficiales, al 30 de agosto, los ingresos corrientes de la APNF llegaron a 133.495,9 millones de pesos, 43,22 por ciento mayores a un año atrás. En tanto, los gastos corrientes fueron de 169.077,49 millones de pesos, 46,64 por ciento mayores. En el caso de la partida de personal, para el caso de la Administración Central llegó a 66.103,85 millones de pesos, 43,48 por ciento más elevada que en 2018.

De esta forma, el ahorro corriente alcanzó en la Administración Central a 40.604,2 millones de pesos, más de 11.100 millones de pesos por encima del acumulado a agosto de 2018. En tanto, para el consolidado de la APNF fue de 22.117,23 millones de pesos, apenas 21,54 por ciento más alto que un año atrás. Para esa reducción -en términos reales mostró una evidente baja-, impactó fuertemente el déficit operativo de la Caja de Jubilaciones que hasta agosto acumulaba 11.038,5 millones de pesos en rojo.

Sin embargo, ese ahorro corriente, si bien en declive, logró sostener un resultado financiero superavitario aún luego de la ejecución de los gastos de capital.

Es que, en función de los datos ya informados en esta misma nota, el drástico ajuste aplicado en esas erogaciones permitió que con el ahorro corriente se pudiese sostener el equilibrio en las cuentas.

Así, los ingresos totales de la APNF llegaron a 192.999,87 millones de pesos, 40,62 por ciento más que un año atrás mientras que los gastos totales fueron de 191.074,88 millones de pesos, 38,56 por ciento mayores a 2018.

El resultado financiero de la Administración Central fue de 10.821,09 millones de pesos, apenas por encima de los 10.412,1 millones registrados un año atrás. Descontada la inflación, claramente fue menor al año pasado.

En tanto, para la APNF fue de 1.924,99 millones de pesos, por encima del rojo de 653,44 millones de pesos del año anterior. Llama la atención ese cambio de tendencia. En principio, esa mejora se origina en las Contribuciones Figurativas por 6.662,38 millones de pesos correspondientes a la Caja de Jubilaciones que estarían vinculadas a los giros de Anses que sin embargo no llegaron a esa cifra al menos hasta agosto.

La deuda y la “flotante”

Por lo demás y de acuerdo con los datos oficiales, la deuda pública de la Administración Pública No Financiera (APNF) llegó al 30 de agosto a 161.155,49 millones de pesos. La cifra es 41.272,07 millones de pesos respecto a un mes atrás. Esto es que en sólo 30 días la deuda de Córdoba creció 34,4 por ciento.

La deuda un año atrás alcanzaba a 100.977,93 millones de pesos. De esta forma, en un año, el quebranto aumentó más de 60 mil millones de pesos producto principalmente del alza del tipo de cambio.

El aumento fue producto casi exclusivamente de la devaluación del peso ocurrida tras las elecciones PASO del 11 de agosto pasado.

Concretamente, en julio, el dólar informado por la Provincia para el cálculo del pasivo era de 43,88 por ciento y el euro se situaba en 48,83 pesos. En tanto, en agosto la divisa estadounidense pasó a 59,51 pesos y el euro a 65,37 pesos.

La planilla informada sobre la deuda no incluye los nuevos préstamos tomados con fondos de inversión o bancos privados, acuerdos que fueron confirmados por el gobernador Schiaretti en los últimos días.

Una vez que incluyan esos créditos que en total suman cerca de 500 millones de dólares, el pasivo consolidado llegaría a casi 200 mil millones de dólares, sin contar el rojo de EPEC y del Gobierno provincial con el Banco de Córdoba por préstamos a contratistas contra certificación de obra. Claro que la incidencia de la devaluación sobre la deuda tuvo directa relación con la altísima exposición del pasivo a la divisa estadounidense. De hecho, más del 95 por ciento de la deuda está nominada en dólares y en mucho menor medida en euros.

Obligaciones del Tesoro

En cuanto a la denominada deuda “flotante”, en agosto llegó a 19.714,5 millones de pesos. No hay datos de agosto del año pasado sobre ese pasivo, al menos no en las planillas oficiales incluidas bajo las normas de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

En ese marco, Comercio y Justicia tomó los datos de la Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre de 2018, seguramente mayor a la de agosto de ese año. Aún así, la deuda flotante de agosto último fue 77,52 por ciento mayor a un año atrás.

Con todo, parte de las Obligaciones del Tesoro se vinculan con el pago de salarios a los agentes públicos que, días después se regulariza con la acreditación de los sueldos.

Resulta entonces más oportuno calcular el pasivo neto de salarios. En ese marco, la deuda flotante creció 85,47 por ciento. Ese quebranto es básicamente con proveedores y contratistas. De hecho, hasta agosto, el pasivo con esos actores era de 10.413,98 millones de pesos.

En paralelo, la deuda por transferencias alcanzaba a 3.266,27 millones de pesos, siempre según los datos informados por el Ministerio de Finanzas.

La deuda flotante es la diferencia entre una prestación ya efectuada, sea por un contratista o proveedor, y el momento en que esa deuda devengada pasa a tener su correspondiente orden de pago. Es característico que, en momentos de crisis, ese pasivo aumente y se demoren los desembolsos para atender a esos prestadores.