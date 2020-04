Schiaretti emite bono por $9 mil millones para cancelar deuda con proveedores y contratistas

La herramienta, anticipada el viernes pasado por Comercio y Justicia, permitirá a los beneficiarios cancelar acreencias tributarias y no tributarias.

Además podrá utilizarse para licitar y como garantía en bancos. “También será alternativa de inversión”, aseguraron fuentes del Gobierno

Alfredo Flury aflury@comercioyjusticia.info

El Gobierno de Córdoba confirmó finalmente anoche que emitirá un bono por hasta 9 mil millones de pesos para pagar deudas con proveedores y contratistas como forma de “aliviar la caída de la recaudación que afecta a las finanzas públicas”.

La alternativa, anticipada el jueves pasado por Comercio y Justicia, va en línea con la estrategia adoptada por la Municipalidad de Córdoba, que ya resolvió un esquema en el mismo sentido. El título, según se informó, podrá ser usado por sus beneficiarios para cancelar deudas tributarias y no tributarias.

Al mismo tiempo, fuentes del Gobierno aseguraron que tendrá un impacto “positivo” en el sistema económico cordobés, ya que podrá utilizarse en diferentes maneras y negociarse en el mercado secundario, para que los tenedores puedan hacerse de liquidez en la coyuntura.

En la misma línea, el instrumento podrá utilizarse como garantía en bancos, Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), emplearse para presentarse a licitaciones y ser una “alternativa de inversión para los cordobeses”.

La decisión, más allá de la forma en la que se presenta, es una muestra clara de las dificultades que tiene el Gobierno provincial para atender los pagos devengados con proveedores y contratistas. En rigor, hoy es imposible saber a cuánto ascienden esos pasivos. Es que, desde diciembre último, no existen datos respecto al pasivo flotante de la Provincia porque no hay información de la ejecución presupuestaria de este año. Con todo, el quebranto orilla los 9 mil millones de pesos en ese concepto, según admitieron anoche fuentes del Ejecutivo.

El título provincial pagará tasa Badlar de bancos privados que ayer cotizaba a 25,75 por ciento, según datos del Banco Central. El plazo será a 36 meses con un año de gracia y luego pagará amortizaciones de capital y servicios de intereses de manera trimestral.

El bono, en estas condiciones, es similar al que prepara la Municipalidad de Córdoba para atender a proveedores y contratistas pero por deudas de la gestión de Ramón Mestre.

La intención de la Provincia es que el título pueda negociarse de tal forma que los beneficiarios, o eventualmente otros interesados, puedan cancelar deuda tributaria o no tributaria que se estima supera los 35 mil millones de pesos. Para ese fin, la Provincia tomó contacto con los diferentes actores para que el bono pueda tener un movimiento ágil y cuya cotización, en función de las posibilidades de uso, tenga una valuación cercana a la par.

La caída de la recaudación en marzo mostró una baja de 14 por ciento en términos reales y las proyecciones son de un panorama similar o incluso peor en abril. Ésto fue clave para activar el plan que, en rigor, ya estaba en carpeta como alternativa desde hacía tiempo atrás.

La estrategia va en línea con la decisión de recortar un porcentaje de los salarios más altos de los agentes públicos estatales y funcionarios con los haberes de abril.

Se trata de neutralizar en parte un gasto corriente y también de capital, ahora por exigencias del coronavirus, que no puede cubrirse con recursos corrientes conforme el impacto del parate de la actividad sobre la recaudación propia, pero también sobre los envíos nacionales a Córdoba en concepto de coparticipación.

No hay muchas más alternativas por delante. El Ejecutivo espera una pronta definición del Gobierno nacional respecto a una ayuda a las provincias, que permita hacer frente al menos al pago de salarios en abril y, mientras tanto, analizar la evolución del nivel de actividad conforme la salida gradual de la cuarentena. Pero todo aún es muy teórico. No hay certeza sobre cómo será el panorama en el futuro porque de hecho nadie tiene precisiones sobre cuál será el derrotero de la crisis producto del impacto del virus.

Así las cosas, fuentes de la Provincia anuncian decisiones “en cuotas”. La primera, el recorte salarial. Ahora, el pago con bonos a proveedores y contratistas. No hay certeza de cuál será la siguiente medida.

Deuda, sin reperfilamiento

El Gobierno de Córdoba negó que trabaje en un proyecto para reestructurar parte de la deuda, ya sea en moneda dura bajo legislación extranjera o local y también el pasivo en pesos.

“No por ahora”, señaló una fuente del Ejecutivo ante una consulta de Comercio y Justicia. Ello luego de las noticias que se conocieron ayer respecto a la decisión del Gobierno nacional de avanzar en un reperfilamiento del pasivo en dólares bajo legislación local y también del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de anunciar una reestructuración de parte de la deuda de ese distrito. La deuda elegible bajo legislación extranjera de Buenos Aires asciende a 7.148 millones de dólares

En el caso de la administración de Juan Schiaretti, este año debe afrontar vencimientos de deuda por 25.323,53 millones de pesos, entre capital e intereses. De ese monto, 21.890 millones de pesos son pasivos en dólares traducidos a pesos a un tipo de cambio promedio de 67,1 pesos, conforme pautas macrofiscales del proyecto de Presupuesto 2020. Si bien se trata de un monto “manejable”, que representa 7,72 por ciento de los ingresos corrientes presupuestados para este año, no deja de representar un problema para las arcas públicas.

Con todo, ayer al menos, las fuentes contactadas relativizaron un posible reperfilamiento. Sin embargo, todo es muy dinámico y cualquier decisión dependerá de cómo evolucionen los ingresos y la eventual ayuda del Gobierno nacional para, por ejemplo, hacer frente al pago de salarios de abril.