Schiaretti coincidió con Macri en variables claves, pero también fijó diferencias

El gobernador Juan Schiaretti coincidió ayer con el presidente Mauricio Macri en varios objetivos claves de la macroeconomía aunque también planteó sus diferencias, luego de una reunión de 50 minutos que ambos tuvieron en la Casa Rosada.

El encuentro fue pactado días atrás luego del contundente triunfo del mandatario provincial que logró su reelección, en el marco de la convocatoria de Macri a los gobernadores para debatir la posible firma de un decálogo de consensos básicos para el futuro del país.

Después de la reunión, la Casa Rosada difundió una fotografía que muestra a ambos funcionarios fundidos en un abrazo, todo un símbolo respecto a la relación que mantienen, en momentos en que se dirimen candidaturas y alineamientos políticos de cara a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto próximo.

De la reunión sólo participaron Macri y Schiaretti. No hubo declaraciones posteriores. Sin embargo, al término de ellla, el mandatario cordobés dio detalles vía Twitter de un listado de seis puntos que le había entregado a Macri que, en definitiva, eran los mismos que había mencionado en su discurso del domingo 12 de mayo, tras su triunfo en las elecciones provinciales.

“Terminamos la reunión convocada por el Presidente @mauriciomacri, en la que ratifiqué mi posición sobre un eventual acuerdo nacional, que hice pública en mi discurso del 12 de mayo pasado”, expresó el Gobernador, y luego enumeró los puntos tratados:

1) Mantener el equilibrio fiscal. 2) Tomar deuda sólo para obras públicas. 3) Honrar las deudas que se contraen. 4) No aislarse del mundo. 5) Garantizar el federalismo en todo el territorio de nuestra patria, sin resignar los avances alcanzados hasta hoy por las provincia. 6) El Estado debe garantizar la justicia social, ya que no existe por el derrame del mercado.

Parte de esos puntos coinciden con los planteados por Macri en su decálogo, por ejemplo el tema de honrar las deudas y mantener el equilibrio fiscal, además de abrir el país al comercio mundial.

No obstante, otros no van en la misma línea aunque no impliquen que no haya coincidencias, como el tema de federalismo. En cuanto a los créditos para obras, está claro que la gestion del Presidente está tomando deuda desde hace tiempo para cubrir gastos corrientes.

Alternativa Federal

Concluido el encuentro, Schiaretti participó de una cena con referentes de Alternativa Federal (AF), el espacio peronista del cual participa. La comida fue previa a la reunión de hoy entre miembros de ese nucleamiento que busca fijar posición y candidaturas como un espacio intermedio entre el ya lanzado, del que participa la ex presidenta Cristina Fernández, y el del propio Macri.

De la reunión de hoy participará Roberto Lavagna, lanzado ahora como candidato a presidente. Hasta anoche no estaba confirmada la presencia de Sergio Massa, que algunos ubican más cerca del espacio kirchnerista.

Los plazos para decidir alianzas y candidaturas vencerán en menos de un mes, por lo que AF no tiene mayor margen para especular con su estrategia de campaña.

Fue esclarecedor al respecto el tweet de anoche de Schiaretti. “Reitero q Alternativa Federal junto a otras fuerzas plurales democráticas q quieran superar la grieta, debe tener candidatos propios en las próximas elecciones presidenciales.

Ese candidato debe surgir de la competencia de quienes aspiren a serlo en las próximas elecciones paso”, dijo.