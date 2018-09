Schiaretti anunció $12.500 millones para programas sociales

El gobernador Juan Schiaretti informó ayer que la Provincia incrementará de 9 mil millones a 12.500 millones de pesos la inversión en programas sociales.

El anuncio se conoció un día después que la Dirección de Estadísticas y Censos comunicó un leve aumento de los indicadores de pobreza e indigencia en el Gran Córdoba pero, particularmente, que la incidencia de los planes sociales para bajar esos índices había caído sustancialmente respecto al semestre anterior.

En ese marco, el Gobernador encabezó un acto en el que anunció un aumento de 770 a 900 pesos del monto mensual a asignar en la denominada Tarjeta Social (ver pág. 14).

“Teníamos previsto invertir este año 9 mil millones de pesos entre programas sociales, de empleo y boletos gratuitos. Esta inversión pasará a 12.500 millones de pesos para el período 2018/2019”, dijo el mandatario ayer en el Centro Cívico.

Se trata de un aumento de casi 39 por ciento, porcentaje superior a la inflación interanual a la fecha, aunque se ubicaría en línea o incluso por debajo de la que registre sobre el cierre del año, conforme los incrementos de precios que se esperan particularmente para septiembre, que serían récord de la gestión de Mauricio Macri.

“Puede haber crisis y merma de ingresos pero no voy a dejar que los cordobeses pasen hambre y voy a hacer todos los esfuerzos que estén a mi alcance para cuidar de los que menos tienen”, completó el Gobernador.

Según informó el Gobierno provincial, no sólo se incrementaron las ayudas mediante la Tarjeta Social (hoy asiste a 84 mil familias, 20 por ciento más que en 2017) sino también por medio de otros programas, como el Paicor y el Más leche, más proteínas, que pasaron a distribuir en conjunto 800 mil raciones mensuales en toda la provincia.

Los anuncios del Gobernador, a horas de haber informado un crecimiento en los índices de pobreza e indigencia, no son casuales.

La semana próxima, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) divulgará las cifras nacionales en la materia. En cualquier caso, tanto esos números como lo que informó la Provincia corresponden al primer semestre, cuando la crisis aún no había llegado de lleno. Se descuenta que el deterioro de los indicadores se notará con la medición del semestre en curso, que sólo se informará en marzo próximo.

De todas formas, hay una clara percepción del impacto de la caída en la actividad económica y de la inflación, de ahí los anuncios como los que ayer efectuó Schiaretti.