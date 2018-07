Schiaretti admitió que la recesión golpeará, pero ratificó el plan de obras

El gobernador Juan Schiaretti ratificó la continuidad del plan de obras públicas pese a admitir que la recesión económica terminará impactando en Córdoba en distintos frentes.

“Se dice que se vienen meses más duros porque viene una recesión, que espero dure poco tiempo. Esa recesión significa que habrá menos consumo, riesgo de perder empleo y que afectará fundamentalmente a los sectores más humildes. Nosotros vamos a tomar las medidas para que no se paren las obras, porque dan trabajo. Hay 30.000 cordobeses trabajando en ellas. Vamos a tomar las medidas para tender una mano solidaria”, indicó el Gobernador ayer en el marco de un acto de inauguración de la red de gas natural en la localidad de Mayú Sumaj, en el Valle de Punilla.

“Yo reitero lo que dije antes: no hago futurología. Hemos tomado la precaución pero Córdoba no es una isla y hago votos para que el Gobierno (nacional) resuelva esta crisis porque, más temprano o más tarde, nos puede afectar. Decir otra cosa sería no ser honesto con mi declaración”, agregó.

“Espero que podamos cambiar este temporal, nosotros hemos tomado medidas, hemos aumentado -por ejemplo- la tarjeta social”, recordó.

En la misma línea dijo que el Gobierno provincial “va a cuidar que nuestra Córdoba siga progresando, va a cuidar la continuidad de las obras”.

“De hecho estamos en plena crisis, y estamos inaugurando estas obras”, enfatizó el mandatario.

Giordano con Dujovne y Frigerio

En otro orden, el ministro de Finanas, Osvaldo Giordano, confirmó que mañana participará de una reunión con sus pares nacionales de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, y del Interior, Rogelio Frigerio.

La reunión, de la que también tomarán parte otros funcionarios de provincias gobernadas por el denominado Peronismo Federal, forma parte de la ronda de diálogo entre el Gobierno nacional y los Estados federales para comenzar a debatir aspectos del recorte de gastos para 2019, que se traducirá en un ajuste en el Presupuesto para ese año.

Por lo pronto, los encuentros comenzaron ayer con la reunión de Dujovne y Frigerio con el titular de la cartera económica de Chubut, Alejandro Garzonio. También ayer hubo reuniones entre el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y Frigerio, con los gobernadores de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y de Jujuy, Gerardo Morales, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En tanto, hoy será el turno de los ministros Hernán Lacunza (Buenos Aires), Enrique Vaz Torres (Corrientes), Lisandro Nieri (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy) y Martín Mura (ciudad de Buenos Aires)

Mañana llegarán a Casa Rosada los ministros Giordano de Córdoba y sus pares de Misiones, Río Negro, Neuquén, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Salta, San Juan y Chaco.

Finalmente, la semana próxima estarán presentes en Balcarce 50 representantes de Santiago del Estero, Santa Fe, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Cruz, Catamarca, Tucumán y Formosa.