Sandleris confía en que existen las condiciones para desacelerar el alza de precios

El titular del BCRA brindó una conferencia de prensa en la tarde de ayer, luego de que se conocieron las cifras oficiales de junio. Reiteró su defensa del esquema implementado. Ingresó el nuevo desembolso del FMI.

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió ayer los datos correspondientes a la inflación de junio (ver página 3A), Guido Sandleris, titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), brindó una conferencia de prensa en la que reafirmó su confianza respecto de que están dadas las “condiciones macroeconómicas” para una desaceleración del incremento intermensual en el costo de vida de los próximos meses. “Creemos que la inflación va a seguir bajando”, dijo el funcionario, aunque reconoció que “alcanzar niveles de un dígito anual va a llevar tiempo y esfuerzo”.

En este sentido, y al momento de explicar la lenta baja del índice que mide los precios al consumidor, Sandleris explicó que esto se debe a tres factores, entre los que citó “los traslados a precios del tipo de cambio e indexación elevada de la economía” argentina, el rebote de los aumentos de tarifas instrumentado durante los primeros meses del año y -por último- el “contexto de incertidumbre” que existe a nivel global -por el conflicto comercial entre EEUU y China- y, en el ámbito local, por las próximas elecciones. Aun así, ratificó: “Esta política monetaria nos protege de la incertidumbre externa e interna”

En tanto, al referirse a la tasa de interés de las Letras de Liquidez (Leliq), el responsable del organismo monetario nacional precisó que el descenso registrado en las últimas semanas “no debe confundirse con un relajamiento de la política monetaria y se explica por la baja de inflación y por la baja de la inflación esperada” con base en las expectativa del mercado. “A pesar de esto, la tasa de interés real sigue siendo positiva. Ya son nueve meses de tasas de interés positivas”, sostuvo.

“La brecha que existe entre tasa de interés de las Leliq y los plazos fijos es algo que seguimos con mucha atención. Es algo que monitoreamos mucho y donde hemos tomado medidas”, agregó el funcionario al recordar la implementación de los plazos fijos on line para no clientes.

En ese marco repitió que “una de las principales fuentes de incertidumbre tienen que ver con las elecciones presidenciales” y que “en ese sentido la tarea del Banco Central apunta a no a contener el origen de esa incertidumbre, pero sí su impacto en las variables económicas”, concluyó Sandleris.

“La inflación sigue estando alta pero ya está bajando. Tenemos que seguir siendo consistentes y estrictos en la aplicación de nuestra política monetaria”, concluyó el directivo en la conferencia de prensa.

Estimación privada

También en la jornada de ayer, la consultora Ecolatina anticipó en un informe que la inflación estimada para el mes de julio se ubicará en 2,4%, acumulando 24,7% en los primeros siete meses de 2019.

Así, en el mes que se encuentra en curso (según el relevamiento correspondiente a los primeros 15 días), los rubros que traccionan el alza son atención atención médica y gastos de salud por el aumento en las prepagas y esparcimiento en el contexto de las vacaciones de invierno. Por otra parte, alimentos y bebidas tuvo un incremento de 2,9%.

En este sentido, Lorenzo Sigaut Gravina, director de la consultora, explicó que “en julio la inflación bajará por cuarto mes consecutivo y no superaría 2,5%. Pese a que el alza de precios persistirá elevada, sería la más baja desde el inicio de la corrida cambiaria a mediados del año pasado”.

Mientras para todo 2019, las expectativas de inflación de la entidad se sostienen en 40%.

FMI

En tanto, las reservas internacionales del BCRA finalizaron este martes en US$68.739 millones por el ingreso de los US$5.400 millones del desembolso aprobado el viernes pasado por el Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de la aprobación de la cuarta revisión de cuentas.

Así, el nivel de reservas concluyó en US$5.180 millones más que el lunes cuando se ubicaron en US$63.559 millones, según informó la entidad en el Resumen de Variables Financieras.

Mientras tanto, también en la jornada de ayer, el dólar subió 38 centavos (0,86%) y cerró a $43,779 promedio para la venta al público, en tanto en el segmento mayorista la divisa trepó 26 centavos (0,61%) y finalizó a $42,66.

Por su parte, el BCRA convalidó una baja marginal de las tasas de Leliq en tres puntos básicos, al finalizar en un promedio de 58,80% para un total adjudicado de $233.389 millones.

LICITACIÓN

Hacienda colocó Letes por US$900 millones y Lecaps por $74.120 millones

El Ministerio de Hacienda colocó ayer Letras del Tesoro en Dólares (Letes) por US$900 millones y Letras Capitalizables (Lecaps) por $74.120 millones, se informó.

Con ofertas por US$1.211 millones para las Letes, se tomaron US$623 millones con vencimiento al 25 de octubre a una tasa nominal anual (TNA) de 4% y Tasa Interna de Retorno Efectivo Anual (Tirea) de 4,06%; y US$277 millones en el tramo con vencimiento 14 de febrero de 2020, a una TNA de 7,19% y una Tirea de 7,30%.

“El total colocado de estos instrumentos, incluyendo el monto adjudicado en esta licitación, asciende a un valor nominal de US$1.630 millones”, precisó el Ministerio de Hacienda.

En el caso de las Lecap, se adjudicó un monto de $43.478 millones para los títulos con vencimiento 11 de octubre y una TNA de 57,99% y una Tirea de 72,40%; y $30.642 millones para los que vencen el 29 de mayo de 2020 a una TNA de 61,12% y una Tirea de 63,42%.

En total, en esta licitación, se recibieron 9.317 órdenes de compra.