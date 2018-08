Home > Economía > Salió decreto para fondear déficit de la Caja, pero la plata no aparece

El Gobierno nacional publicó ayer el decreto que establece la cobertura del déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación.

Se trata del instrumento legal que faltaba para destrabar el fondeo de los rojos de las cajas provinciales. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo provincial consultadas por Comercio y Justicia dijeron que aún no hay indicios del giro de esos fondos. “Nos habían dicho que faltaba el decreto. Bueno, ahora salió pero la plata todavía no aparece”, resumió ayer un informante.

La Provincia pretende unos 6 mil millones de pesos. Hasta ahora, la Nación sólo envió 1.197 millones de pesos, en concepto de pago a cuenta.

Por lo pronto, el decreto publicado ayer en el Boletín Oficial establece que será el Estado nacional el que fijará, mediante la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), pautas metodológicas para poner en marcha procesos de auditorías de las cajas previsionales que reciben fondos de la Nación para cubrir sus déficits.

Las provincias objeto de la normativa son Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

La Anses procederá a dictar las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias correspondientes, con el objeto de compensar las eventuales asimetrías que pudieren existir. Según el texto, deberá “simular” los desequilibrios que estaría asumiendo si cada Caja hubiese sido transferida al Estado nacional el 31 de diciembre de 1999.

El instrumento legal establece también la modalidad de remisión de información por las provincias y las penalidades en caso de incumplimiento.

En rigor, buena parte de esos temas ya fueron debatidos incluso el año pasado al momento de acordar la cobertura del rojo de 2017.

La Provincia espera ahora un pronto acuerdo. El costo financiero de la falta de remisión de los fondos es ciertamente elevado.