Salarios de municipales subieron 13,8% más que los provinciales: todos debajo de la inflación

Se trata del incremento que recibieron entre abril pasado y el mismo mes de 2018. Los primeros escalaron 48,74% mientras que los provinciales lo hicieron 42,78%. En ambos casos, la suba fue muy inferior al alza de precios que llegaría a 55% interanual

Los salarios de los agentes públicos de la Municipalidad de Córdoba aumentaron en el último año 48,74 por ciento en tanto que los correspondientes a los empleados públicos de la Provincia de Córdoba mejoraron 42,78 por ciento en el mismo período.

En ambos casos, el incremento se ubicó muy por debajo de la inflación interanual, cuyo aumento en abril llegaría a 55, por ciento respecto al mismo mes de 2018.

Los datos fueron elaborados por Comercio y Justicia con base en información oficial difundida por ambas administraciones aunque no siempre de manera directa.

Concretamente, los porcentajes se infieren de aumentos sí informados y actualizados a abril del sueldo de los funcionarios municipales y, en el caso de la Provincia, con el ajuste del tope jubilatorio que representa el 82 por ciento móvil del salario del Gobernador.

Como en los dos casos, tanto el sueldo de los funcionarios municipales como el del primer mandatario de la Provincia se ajustan en línea con la paritaria de los estatales de ambas administraciones, cotejar la mejora del sueldo del intendente Ramón Mestre y del gobernador Juan Schiaretti refleja la suba de los haberes del resto de los agentes públicos, tanto municipales como provinciales.

En el primer caso, el sueldo bruto del intendente Mestre pasó de 134.765,9 pesos en abril del año pasado a 200.457,8 pesos en abril último, esto es, un incremento de 48,74 por ciento.

Por su parte, el salario bruto de Schiaretti, que en abril del año pasado llegaba a 140.321,9 pesos, ahora se ubicó en 200.353,4 pesos. La diferencia interanual llega a 42,78 por ciento.

Los datos del ingreso del Gobernador fueron calculados a partir de las cifras que informa la Caja de Jubilaciones de la Provincia. Sucede que, de acuerdo con la normativa vigente, los haberes jubilatorios no pueden exceder -salvo excepciones- del 82 por ciento móvil que cobra el gobernador. En abril del año pasado, ese tope era de 115.064 pesos mientras que en abril pasado llegó a 164.290 pesos.

En cuanto a la inflación, aún sin datos de abril de este año, igual puede realizarse una aproximación al dato final que mostrará. Suponiendo que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el Gran Córdoba se sitúe en torno a cuatro por ciento en abril, habrá acumulado 55,29 por ciento en los últimos 12 meses.

De resultar así, tanto el salario de los municipales de Córdoba como el de los empleados provinciales habrán subido entre siete y 13 puntos por debajo de la inflación del período.

Obviamente, más allá de la pérdida del poder adquisitivo del salario, los sueldos de ambos sectores son ciertamente diferentes e incluso dentro de cada administración hay también niveles distintos de salarios.

En general, el beneficio que cobran los municipales es ciertamente mayor que el promedio de los empleados públicos provinciales, que en abril se ubica levemente por debajo de los 40 mil pesos de bolsillo.

Con todo, en los dos casos, las mejoras se ubican muy por encima del Índice General de Salarios que publica Indec y cuyo último dato se difundió hace dos semanas. Según ese informe, con datos a febrero, en el último año el salario promedio subió 34,58 por ciento. El promedio incluye los asalariados registrados del sector privado, del público y los no registrados.

Cláusula gatillo

De todas formas y más allá que el aumento logrado por los estatales municipales y provinciales no haya acompañado a la inflación, ambas administraciones firmaron acuerdos para este año que incluyen la aplicación de cláusula gatillo, medida que les permitirá mantener en cierta medida el poder adquisitivo de los sueldos.

En ese marco, es el Suoem el que mejor acuerdo logró. Ya el año pasado cerró con aplicación de gatillo y este año también aunque será bimestral y no mensual como en 2018.

De acuerdo con ese convenio, la inflación acumulada en enero y febrero, se pagó con los sueldos de marzo. En tanto, la que se acumule entre marzo y abril, se pagará con los sueldos de mayo.

En esos términos, el gremio de los municipales y, por cierto también los funcionarios de la administración de Ramón Mestre, deberían recibir una mejora con los haberes de este mes que los lleve a casi equiparar la marcha de la inflación.

El acuerdo aplica cláusula gatillo por precios que cotejan un combo de estadísticas de varios distritos. Concretamente, se promedia la inflación del Indec, de la Provincia de Córdoba y también de Santa Fe, de San Luis y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

En cuanto a los empleados públicos provinciales, también acordaron cobrar con gatillo pero con diferencias con el Suoem.

Así, en febrero percibieron una suba de cinco por ciento y desde marzo comenzaron a cobrar aumentos conforme la inflación medida para el mes anterior.

Esa dinámica se mantendrá hasta agosto inclusive. Desde entonces, se revisará la marcha de la inflación pero también de la recaudación. Como la evolución de los ingresos provinciales viene muy por debajo del aumento de precios, es un hecho que desde septiembre, los estatales provinciales no cobrarán gatillo pleno sino un alza inferior.

De cualquier manera, los gremios del sector público provincial lograron una mejora extra con un pago no remunerativo que mejora la posición del salario neto final.

En febrero, la cifra extra llegó a mil pesos pero que puede ser el doble en el caso de docentes que ostenten más de un cargo.

En marzo se incrementó a 1.300 pesos y desde abril hasta enero de 2020, pasa a 1.500 pesos mensuales.

Esas sumas no remunerativas quedarán incorporadas al salario de manera definitiva desde el año próximo por lo que servirán de base para la negociación salarial de 2020.