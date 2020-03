Retenciones: la Mesa de Enlace dijo que se está “en las puertas de un conflicto”

Dirigentes de la Mesa de Enlace advirtieron ayer de que un incremento en la alícuota de las retenciones al campo puede abrir “las puertas a un conflicto”, con relación a la nueva reunión que las entidades del campo mantendrán hoy con el ministro de Agricultura, Luis Basterra.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, expresó vía Twitter estar “sorprendido” por la postura del Gobierno y aseguró que la situación actual “se parece más a las prácticas a las que nos tenían acostumbrados cuando no había diálogo en el pasado”.

“Se continúa poniendo el foco en la contribución del sector privado vía impuestos sin que exista un esfuerzo conocido, concreto y sincero por mejorar las cuentas públicas por vía del control de los gastos”, agregó .

Vale señalar que el presidente Alberto Fernández dijo este domingo, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, que el Gobierno le hizo al campo “una propuesta generosa” respecto de las retenciones, en la que “sólo se incrementa uno de un total de 25 cultivos” y volvió a pedir que “con su esfuerzo colaboren en la lucha contra el hambre”.

Si bien el Presidente no precisó el cultivo sobre el que se pretende incrementar los derechos de exportación, los ruralistas sospechan que el producto en cuestión es la soja, que está en el centro de las negociaciones entre el gobierno y las entidades.

Al respecto, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, opinó que la propuesta “no es generosa” y dijo que, si no se revea la decisión en la reunión de mañana, se estará “lamentablemente, a la puerta de un conflicto”.

“El campo pone cada vez más, pero el gasto público crece y la pobreza nunca baja”, objetó el líder de CRA.

Asimismo, el secretario de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Daniel Kindebaluc, lamentó que “a pesar de la promesa del Gobierno de consensuar todas las medidas con las entidades, el presidente haya decidido avanzar con el aumento de las retenciones a la soja, aunque no la haya nombrado”.

Por último, el presidente de la Asociación de la Cadena de Soja Argentina (Acsoja), Luis Zubizarreta, opinó que “sacarles a los sectores más competitivos es matar a la gallina de los huevos de oro” ya que desincentiva el aumento de la producción.

En este contexto, hoy se concretará la segunda reunión entre la dirigencia de las entidades del campo y Basterra en la sede del Ministerio a las 10, en la cual seguirán con las negociaciones en torno a una eventual modificación del esquema de retenciones.

“Queda la instancia de nuestra reunión con el ministro Basterra para ver concretamente si se define o no el esquema que propone el Gobierno o si, por el contrario, se puede abrir alguna negociación sobre ese 3%”, expresó Chemes.

En este sentido, el presidente de CRA resaltó que, en caso de no llegar a un acuerdo, “veremos cuál será la estrategia, tal vez movilizaciones, para que los productores nos podamos expresar”.

Por su parte, el secretario de Coninagro confió en poder “negociar algo para las economías regionales, la lechería y la carne, que es otro tema sensible”.

En su discurso del domingo en el Congreso Nacional, el Presidente dijo: “Que el campo crezca es uno de nuestros objetivos. Nos hemos ocupado de mejorar las condiciones para que los productores del campo tengan un más fácil acceso al crédito” y agregó: “Hemos cuidado que el precio de los combustibles no los afecte tampoco. Una divisa estabilizada ayuda mucho a la hora de comprar insumos”.

Por las entidades, el presidente de CRA afirmó: “El Gobierno nos pide un esfuerzo porque hay una divisa supuestamente estabilizada que, sin embargo, tiene un valor para el campo cuando compra y otro cuando vende y uno más, y también diferente, cuando le cobran los impuestos”.

Basterra se reunió el jueves con el presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina; su par de Confederación Rurales, Jorge Chemes; el titular de Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni; y el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto.