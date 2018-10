Rentas ahora denuncia a José Minetti y a Zárate por evasión de $9 millones

Además de contra Grababus, al amparo de la Ley Penal Tributaria interpuso acciones contra la harinera y el comercio de materiales de construcción, por retener IIBB de manera indebida. Hay más investigaciones en puerta. Las denuncias fueron anticipadas por Comercio y Justicia el día 12 pasado

Por Alfredo Flury – aflury@comercioyjusticia.info

El Gobierno provincial avanzó con la interposición de nuevas denuncias penales contra grandes contribuyentes, ahora por supuesta evasión de las empresas José Minetti y Rovi SA (Casa Zárate) por la eventual retención indebida de al menos 9 millones de pesos.

Las denuncias se suman a la interpuesta contra la empresa Grababus, por un total 43,04 millones de pesos entre Ingresos Brutos (IIBB), Sellos y la liquidación irregular de los servicios prestados como responsable del servicio de grabado indeleble de autopartes.

En tanto, fuentes consultadas por Comercio y Justicia admitieron que las investigaciones “continúan” y no descartaron nuevas presentaciones.

Respecto a las recientes acciones, a José Minetti se le imputa la eventual retención indebida de 5 millones de pesos. No obstante, esta empresa dedicada a la actividad harinera también arrastra investigaciones y potenciales denuncias por otros montos.

Por su parte, Rovi SA soporta una denuncia por supuesto incumplimiento como agente de retención, por unos 4 millones de pesos. Se trata del comercio conocido como Zárate, dedicado a la venta de materiales de construcción. Al igual que Minetti, también sigue bajo investigación por otros eventuales hechos irregulares en materia tributaria. De hecho, hay otros períodos, además de los denunciados, que están pendientes y forman parte del reclamo.

En tanto, según trascendió, otras empresas que también habían sido intimadas y estuvieron a punto de ser denunciadas terminaron allanándose a las pretensiones de Rentas y evitaron las acciones penales. La Ley Penal Tributaria se aplica en función de los montos en juego. Además de las denuncias, hay embargos sobre cuentas y bienes de los sujetos involucrados en supuestos hechos irregulares.

La embestida de Rentas y de Policía Fiscal se produce en momentos en que la recaudación de la Provincia pierde fuerza frente a gastos corrientes y de capital que se mantienen constantes en términos reales.

Ayer, fueron recurrentes las críticas respecto a la demora del organismo recaudador en reaccionar con relación a los incumplimientos fiscales, por ejemplo de Grababus.

De hecho, los considerandos del decreto que puso fin al vínculo entre la Provincia y la prestataria, se refieren a intimaciones y expedientes de reclamos de pago de Sellos y de IIBB de períodos anteriores, inmediatos al inicio de la prestación del servicio, a fines de 2015.

En cuanto a los contribuyentes denunciados, tienen un seguimiento especial del Fisco.

Según datos informados en la página de Rentas, hay 5.800 grandes contribuyentes sobre unos 200 mil que conforman el padrón de IIBB. Sin embargo, esos aportantes -que representan apenas menos de tres por ciento del total- explican más de 80 por ciento de la recaudación del tributo. En ese marco, resulta evidente el interés fiscal que tienen esos contribuyentes que tributan por Convenio Multilateral.

En tanto, son poco más de 1.500 los contribuyentes nominados como agentes de retención, percepción o recaudación para Rentas, dato actualizado a junio de 2018, según el último listado del Fisco provincial disponible en su página web.

En tanto, ayer continuó la polémica por la decisión de rescindir el contrato con Grababus, conocida el viernes por la tarde mediante un decreto publicado en una edición extraordinaria del Boletín Oficial. Por lo pronto, siguió la embestida de legisladores de la oposición respecto a la situación planteada. Además de las posturas ya esgrimidas por Juan Pablo Quinteros y Liliana Montero, ayer se sumó el radical Javier Bee Sellares.

“El sistema de grabado de partes de los vehículos es otro error de los que nos tiene acostumbrado el Ejecutivo provincial, ya que su contratación comprometió los derechos patrimoniales del Estado Provincial, el de los contribuyentes que ya grabaron autopartes de sus vehículos, las 140 familias que no saben que pasará con sus fuentes de trabajo y los que recientemente pagaron y no saben a ciencia cierta de qué manera recibirán el reintegro el monto aportado. Además, ni siquiera cuentan con facilidades, hasta el momento, de una web para hacer los trámites correspondientes”, dijo Bee Sellares, quien aseguró que la empresa facturó unos 180 millones de pesos en 2017 y cerca de 160 millones este año. “Grababus no hizo otra cosa que engañar a los usuarios”, cerró el legislador.

Mientras, ayer el Gobierno provincial informó que, “debido a la rescisión del contrato de concesión del servicio de grabado de dominio múltiple de automotores, ciclomotores y motocicletas registrados en la provincia de Córdoba (Decreto N° 1.670), el Ministerio de Gobierno dispuso la devolución del importe a aquellas personas que posean turno vigente a partir del 29 de octubre del corriente año”. Para ello, indicó la cartera de Gobierno, “el solicitante deberá solicitar y completar el formulario de devolución en cualquier mesa de entrada del Gobierno de la Provincia (SUAC) y también en los puestos de verificación de vehículos. Luego se deberá entregar en las mesas de entrada”.

Además, deberá acompañar el formulario con: nota de solicitud dirigida al Ministerio de Gobierno (de puño y letra); comprobante de pago del servicio de grabado; Documento Nacional de Identidad y constancia del CBU bancario. El trámite de verificación sigue sin modificaciones, con la modalidad de turnero y pago on line.

Postergan Presupuesto municipal

En otro orden, el Ejecutivo municipal resolvió postergar la presentación del paquete de proyectos económicos, entre ellos el Presupuesto, Código Tributario y Ordenanza Tributaria Anual (OTA) 2019. El ingreso de las iniciativas debía producirse hoy, según la normativa vigente.

No obstante, fuentes consultadas por Comercio y Justicia indicaron que la presentación de los proyectos se postergará. Para eso, el Ejecutivo deberá enviar un proyecto al Concejo Deliberante para postergar el período de sesiones ordinarias de éste.

Hasta ayer, la iniciativa no había ingresado al Concejo. Sin embargo, se descontaba que iba a entrar hoy. Tampoco hay mucho margen para que eso ocurra. Según pudo conocer este medio, el municipio aún afina números respecto a la pauta de gastos e ingresos para 2019.

Concretamente, subsisten las dudas con relación al tema subsidios para el transporte, pese a que supuestamente el punto quedó en claro con la media sanción del proyecto de Presupuesto nacional por la Cámara de Diputados.

En ese marco, se descuenta que la prórroga de ordinarias será al menos hasta el 15 de diciembre. Así, el plazo para presentar el paquete económico será entonces el 15 de noviembre, esto es 30 días antes del vencimiento de las ordinarias del Concejo.