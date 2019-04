Rentas activó un régimen de pagos de hasta 120 cuotas para grandes deudores

Incluye una quita de 50% en multas no firmes. Exige un anticipo de hasta 20%; la cuota mínima es de $5 mil. Para los pequeños contribuyentes siguen las 48 cuotas. No hay quita de intereses por mora y por financiación. Estima que recaudará unos $300 millones

El Gobierno provincial lanzó un plan de facilidades de pago para deudores de diferentes tributos con la posibilidad de cancelar el pasivo hasta en 120 cuotas.

Anticipado la semana pasada por Comercio y Justicia, el régimen estará activo hasta el 31 de mayo e incluye deudas en gestión judicial o bien en proceso de ejecución fiscal administrativa con control judicial.

En él quedan comprendidas “aquellas obligaciones tributarias originadas en un proceso de verificación y/o fiscalización por parte de la Dirección de Policía Fiscal”.

El plan aparece reflejado en el decreto 457, firmado por el gobernador Juan Schiaretti, fechado el 23 de abril pasado.

La iniciativa, sin embargo, sólo apunta a los grandes deudores. Es que la cuota mínima es de 5 mil pesos.

Para los morosos con pasivos menores sigue vigente el plan implementado por decreto 1738/2016 y sus modificatorios, que estableció un régimen de facilidades de pago de carácter permanente al que pueden adherir los “contribuyentes y/o responsables para la cancelación de sus obligaciones tributarias provinciales, en hasta 48 cuotas mensuales.

La intención oficial es recaudar unos 300 millones de pesos, aunque como meta máxima.

En los considerandos de la norma se hace referencia a que la “economía argentina está atravesando momentos de fluctuación e incertidumbre, producto -entre otras causas- de las elevadas tasas de interés e inflación, a lo que se le suma una desaceleración de su tasa de crecimiento, circunstancias éstas que, en su contexto general, no le son ajenas al Gobierno de la Provincia de Córdoba”.

En ese marco y para “otorgar beneficios tributarios a los contribuyentes y/o responsables con el objetivo de paliar la situación económica y financiera que atraviesan, resulta necesario disponer medidas y/o acciones que coadyuven, en forma concreta, a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias”.

El plan en detalle

El régimen excepcional de facilidades de pago incluye hasta 120 cuotas y permite cancelar deudas de todos los tributos, y también multas provenientes de infracciones al régimen de agentes de información.

Asimismo, multas que correspondan a los “agentes de retención, percepción y/o recaudación, por la omisión de ingresar en tiempo y forma los importes en su actuación en tal carácter, siempre que el capital y los intereses que motivan la sanción se encuentren previamente cancelados y las derivadas de la omisión de actuar en tal carácter”.

En paralelo, multas que correspondan a los “responsables sustitutos por la omisión de ingresar los importes de su actuación en tal carácter, en tanto el capital y los intereses que motivan la sanción se encuentren previamente cancelados. Tratándose de deudas en gestión de cobro o discusión en sede administrativa o judicial incluidos sus honorarios”, entre otros casos.

Quedan excluidas las deudas (capital y sus intereses) de los agentes de retención, percepción y/o recaudación correspondientes a su actuación en tal carácter que habiendo practicado las mismas no las hubiesen ingresado al Fisco, los importes derivados de la Tasa Vial Provincial y las cuotas de los planes de facilidades de pago vigentes”.

El artículo 6 de la norma dispone que quienes adhieran al plan de hasta 36 cuotas deberán asentar un anticipo de 10 por ciento de la deuda; de 36 a 48 cuotas, 12,5 por ciento; de 48 a 90 meses, 15 por ciento, y por pagos de entre 90 y 120 cuotas, el anticipo será de 20 por ciento.

En tanto, el artículo 7 dispone que la cuota mínima será de 5 mil pesos.

Ese último dato revela que el régimen está pensado para deudas voluminosas, principalmente de Ingresos Brutos.

El plan no prevé ni quita de intereses por mora ni capital de la deuda. Asimismo, el interés por financiación se mantiene en 1,5 por ciento mensual. Se trata de una tasa ciertamente inferior a la de mercado. En ese marco, allí reside la principal fortaleza del programa, más allá de la cantidad de cuotas previstas.

Otro de los beneficios es la condonación de parte de las multas, en este caso no firmes, así como de las multas no aplicadas. En ambos casos la quita es de 50 por ciento.

“El contribuyente y/o responsable, para gozar del beneficio de reducción previsto en el artículo precedente, deberá tener cancelada o regularizada la obligación tributaria que fuera omitida o defraudada, según corresponda”, indica el artículo 9.

El plan de Mestre

Por otra parte, sigue vigente el plan de pagos dispuesto por la Municipalidad de Córdoba para cancelar deudas tributarias hasta en 18 cuotas, que estará abierto hasta el 10 de mayo y permite pagar pasivos anteriores al 31 de enero pasado con quitas parciales en los intereses por mora.

La deuda provincial subió $3.560 millones en un día

En otro orden de cosas, el pasivo provincial alcanzó ayer 124.384 millones de pesos, 3.559 millones de pesos más que el registrado el miércoles, producto de la devaluación del peso ante el dólar.

Los números, aunque no oficiales, fueron proyectados por Comercio y Justicia con base en la información al 31 de diciembre pasado, último dato disponible, ahora con datos actualizados del valor del dólar.

Es que al cierre del año pasado, el pasivo total alcanzaba 103.137,64 millones de pesos, 95 por ciento de los cuales en dólares, pero a un tipo de cambio de 37,7 pesos por unidad.

Sin embargo ayer, con un dólar que cerró en 45,9 pesos, la deuda nominada en esa moneda se disparó y el quebranto total de la Provincia totalizó 124.384 millones de pesos, de los cuales 5.440 millones de pesos estaban en moneda local y el resto en la divisa estadounidense.

También la suba del dólar impactó en la deuda de la Municipalidad de Córdoba, que tiene emitido un bono por 150 millones de dólares que vence en 2024.