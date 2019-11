Renegociación: Alberto Fernández le dijo a Georgieva que propondrá un acuerdo de pago “sin más ajustes”

En comunicación telefónica, la directora del organismo se mostró “conmovida” por la prioridad del presidente electo de reducir la pobreza y combatir el hambre. En tanto, todavía no hay información precisa sobre cómo estará compuesto el Gabinete

Menos de un mes falta para que Alberto Fernández asuma la Presidencia de la Nación y las negociaciones más importantes que tendrá que emprender su administración ya se encuentran en sus preámbulos.

En este sentido, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, comenzó a adelantar la posición que tendrá ese organismo en el diálogo que establecerá con Fernández y aseguró ayer: “El Gobierno argentino tiene que encontrar una manera de vivir dentro de las limitaciones presupuestarias”, al tiempo que afirmó que “tiene que seguir trabajando en los gastos públicos, porque no están ofreciendo una buena relación de calidad para el país.”

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista televisiva de la agencia Bloomberg, en Berlín, en la cual Georgieva exhortó al gobierno electo de Alberto Fernández a disminuir los compromisos financieros del país. Específicamente, indicó que “tendrá que reducir la deuda a un nivel sostenible para que puedan regresar a los mercados”, para luego añadir que “esperaría que estén bastante dispuesto a discutir con el FMI cómo pueden hacerlo”.

Además, la ejecutiva agregó que el plan del nuevo gobierno “debería tener en consideración el impacto que tendría en las personas más vulnerables”.

Georgieva había dicho previamente que Argentina era una de las prioridades principales del FMI y que las conversaciones con el país podrán continuar una vez que el organismo conozca la política del próximo gobierno.

Vale señalar también que el actual programa del FMI exige un superávit fiscal primario el próximo año, mientras se espera que Argentina pueda terminar 2019 con 0,5% de déficit primario.

Gestiones

Por su parte, con el objetivo de explorar estrategias de financiamiento para el país -que en este momento se encuentran ampliamente restringidas-, Alberto Fernández se reunió ayer con el autoridades del la Corporación Andina de Fomento (CAF) – Banco de Desarrollo de América Latina.

Así, este martes, el presidente electo mantuvo un encuentro con el titular de esta entidad, Luis Carranza, y en esta instancia quedó ratificado el compromiso del organismo “con los planes de desarrollo del nuevo gobierno con créditos por más de US$ 4.000 millones”.

Según se informó en un comunicado de prensa del equipo del próximo mandatario, Carranza se comprometió a “profundizar el apoyo financiero y técnico que se viene brindando a Argentina en áreas clave del desarrollo, como la movilidad urbana, la modernización de las infraestructuras, el fortalecimiento institucional y el fomento de la competitividad urbana y regional”.

Conversación telefónica

En horas de la tarde, Alberto Fernández mantuvo una conversación telefónica con Georgieva, a quien le reiteró que Argentina presentará un plan económico que pueda cumplir y le aclaró que está “en condiciones de proponer” un acuerdo de pago (de deuda) pero “sin más ajustes”.

Los principales objetivos del programa económico del nuevo gobierno serán plasmados en un plan que permita recuperar el crecimiento para pagar las deudas, informaron fuentes cercanas a Fernández.

Por su parte, Georgieva expresó: “Me han conmovido sus prioridades: la reducción de la pobreza y la lucha contra el hambre en un entorno económico que permita crecer y generar empleo, para mejorar la vida del pueblo argentino”.

NUEVO equipo: Incógnita sobre la designación de ministros y Jefe de Gabinete

Luego de que este lunes por la tarde Alberto Fernández mantuvo una extensa reunión con Cristina Fernández de Kirchner y con Máximo Kirchner, se esperaba conocer al menos los principales nombres del equipo que acompañará la gestión del presidente electo que encabezó la fórmula del Frente de Todos.

No obstante, las novedades se hacen esperar y el entorno del próximo mandatario afirmó que aún no se cursaron las notificaciones a los posibles ministros y jefe de Gabinete. Así lo indicó el coordinador de los equipos técnicos de Fernández, Nicolás Trotta, quien advirtió ayer que el presidente electo “todavía no ha ofrecido ni ha convocado a nadie para un cargo”.

Trotta relativizó así la posibilidad de ser el nuevo ministro de Educación, tal como circuló en algunas versiones. “No hay nada confirmado”, dijo en declaraciones radiales.

Aun así, ratificó que “antes del 10 de diciembre se va a terminar de desplegar un Gabinete, en lo que lo más importante será la capacidad de convocar a otras fuerzas, ya que es la única forma de consolidar una agenda tan compleja como la que va a recibir Alberto, después de lo que ha sido el peor gobierno después de estos 36 años de democracia”, dijo en referencia a la gestión de Cambiemos. En tanto, valoró “la mirada de acompañamiento del movimiento obrero”, al ser consultado sobre si habrá reclamos de bonos de fin de año.

“El proceso que viene es de recomposición de los sectores del trabajo”, dijo y añadió que “hay que ver cómo se logra que el sector empresarial, que será el primero en recuperarse, pueda poner el hombro para extender la economía”.

Trotta se refirió además al Consejo Económico y Social convocado por Fernández, y señaló “que será elemental para construir los consensos de lo que necesita cada sector para reactivarse”.

En materia de Seguridad abogó por el desarrollo de “una política federal con especial mirada en las jurisdicciones con indicadores más complejos en todo tipo de delitos, incluyendo al narcotráfico”.

Finalmente, con relación al proceso de traspaso de mando, se refirió ayer el actual presidente, Mauricio Macri. “Nada por ahora”, dijo el Jefe de Estado al ser consultado por la prensa previamente al ingreso a una nueva reunión de Gabinete que se desarrolló este martes a la mañana, luego de las vacaciones que el mandatario tomó en Córdoba durante el fin de semana largo.