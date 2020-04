Reclaman medidas urgentes que aseguren la supervivencia de las empresas y sus trabajadores

Numerosas entidades empresariales cordobesas emitieron comunicados en los que demandan

acciones inmediatas por parte de los gobiernos. Consideran que los políticos no han comprendido la magnitud de la carga que enfrentan las pymes en este contexto de crisis

La Cámara de Comercio, la Federación Comercial de la Provincia, la Unión Industrial, el Grupo Empresario de los 6 (G6), la Industria Argentina del Software, el Centro de Investigación de Consumo, la Incubadora de Empresas (Cidecsa), la Red Nacional de Mentores, Apyme, los Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), la Cámara de Fabricantes de Pastas Frescas, Dypcor Diarios y Periódicos de Córdoba, entre muchísimas otras pymes más, emitieron comunicados en los que se manifiestan disconformes con los anuncios realizados por los gobiernos tanto nacional, como provincial y municipal, y exigen “medidas urgentes” que aseguren la “supervivencia” de las empresas y las fuentes de trabajo.

“El Estado parece no comprender acabadamente la magnitud de la carga que soportan las empresas en este contexto, que les dificulta sostenerse y sostener a sus empleados aun a costa de estar, en su mayoría, totalmente paralizadas”, indica el parte de prensa surgido del G6 que conforman la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio (CCC), la Cámara de Comercio Exterior (Cacec), la Cámara de la Construcción–Delegación Córdoba, Fedecom y la UIC.

“Queda demostrado, por ejemplo, con la derogación de la resolución 219/20 del Ministerio de Trabajo de la Nación, medida que procuraba algún alivio y hubiera permitido a las empresas abonar sueldos y contener a sus planteles”, agregó el comunicado en el que también se sumaron como ejemplos las líneas de créditos y la ampliación del mecanismo de Repro que -indican- “son de difícil acceso, sin criterios claros para su rápida puesta en marcha”.

“Desde el inicio de esta crisis sanitaria, el sector productivo y empresarial de Córdoba demostró su mayor compromiso, acompañando con firmeza las medidas sanitarias establecidas por las autoridades en sus distintos niveles”, indicaron.

“Proporcionamos todo lo necesario para proteger la salud y el bienestar de nuestros trabajadores y de la comunidad cercana y también nuestro conocimiento y responsabilidad para asegurar los servicios esenciales para la población. Sin embargo, el Estado parece no comprender acabadamente la magnitud de la carga que soportan las empresas en este contexto, que les dificulta sostenerse y sostener a sus empleados aun a costa de estar, en su mayoría, totalmente paralizadas”, agregaron.

En ese sentido, aseguran que las propuestas y medidas impulsadas desde los gobiernos “son insuficientes y no contemplan a todos los sectores en crisis”, por lo cual solicitan que se tomen “medidas rápidas y de carácter temporario para poder afrontar esta situación extraordinaria”.

Pedidos urgentes

El comunicado de la CCC advierte de “que la salud de las empresas es gravísima y también debe ser prioritario abordarla”.

“Urge que el Estado tome conciencia de que el esfuerzo privado solo ya no es suficiente y no permitirá acotar los daños y perjuicios que toda este escenario de fuerza mayor tendrá sobre la economía”, indicó.

En ese sentido, y tal y como lo enumeran otras entidades, solicita que se otorguen subsidios para el pago de salarios; que el pago del Repro sea automático para las empresas, también otorgamiento de créditos subsidiados para capital de trabajo, descubierto automático a tasa cero para cubrir cheques, eliminación excepcional del pago de cargas patronales; suspensión de la aplicación de regímenes de retención y percepción impositivos o, al menos, atenuación de alícuotas del pago y postergación de vencimientos impositivos; entre otras.

A esos pedidos, Fedecom le suma la exención del pago de Ganancias e IVA durante el período que rija la medida de emergencia; la exención a pymes de la liquidación del Impuesto a las Ganancias y liquidación de saldos disponibles de 2019; la exención del pago de las cuotas del monotributo y autónomos durante abril, mayo y junio; la exención del pago de Ingresos Brutos durante la emergencia y hasta tres meses después de finalizado el aislamiento; la exención del pago del Impuesto al Sello; que se posponga por 60 días el vencimiento de los planes de pago de Rentas y se suspendan las retenciones del Sircre.

En materia laboral, Fedecom reclama que la ART asuma las licencias de los trabajadores alcanzados por el aislamiento obligatorio, como así también la de los trabajadores que deban cumplir cuarentena ante el cierre de una empresa por un caso de portador positivo de coronavirus. “Si esto no fuera posible”, que a esas licencias queden “a cargo de Anses”.

Los Monotributistas y Autónomos Autoconvocados, en tanto, solicitan la suspensión de intereses moratorios, compensatorios, punitorios de todas las entidades financieras; la efectivización inmediata de cobros y pagos de las operaciones de compra y venta realizadas por intermedio de plataformas digitales; la flexibilización del parámetro de riesgo crediticio mientras dure la emergencia; la suspensión de las comisiones por cheques rechazados; el otorgamiento de bonos a monotributistas de las categorías “C” en adelante; la suspensión del pago del aporte a los sindicatos mientras dure la emergencia; la flexibilización de la carga laboral para reducir los horarios de trabajo a fin de adecuar los sueldos; entre otros.

Por su parte, la Unión Industrial suma la necesidad de que los gobiernos “eficienticen el gasto público”.

“El aislamiento requiere de acciones integrales y de carácter urgente y con resolución inmediata para minimizar el impacto económico-social”, todo lo que exige “a los funcionarios de responsabilidad para bregar también por la salud de nuestras empresas”, indicó la UIC.

En tanto, las entidades que nuclean a pymes hicieron especial hincapié en que se materialicen medidas que eviten la ruptura en la cadena de pagos.

“El sistema financiero dio la espalda a la coyuntura, dejando sin cobertura a nuestras unidades productivas que, no sólo no tienen flujo comercial, sino que además ni siquiera pueden desplazarse por la calle para llegar presencialmente al banco”, expresan.

“Necesitamos un crédito automático (sin calificación y sin trabas burocráticas) que cubra los cheques ya emitidos con anterioridad mientras se mantenga la cuarentena, evitando así la ruptura de la cadena de pagos”, indicaron.

Que el sector público dé el ejemplo

Los comunicados también tuvieron expresiones de reclamos respecto de la falta de “empatía” por parte del sector público.

Así, mientras Fedecom reflexionó sobre la “solidaridad con equidad”, y se manifestó disconforme porque mientras “gran parte del sector privado no va a tener ingresos de ningún tipo”, el sector público los seguirá percibiendo “aún cuando quienes aportan para su pago se encuentra sin ingresos”.

“Fedecom está convencido de que quien se aprovecha de las circunstancias no es solidario, al igual que aquel que no es eficiente en el uso de los recursos públicos del Estado”, sentenció.

En la misma sintonía, la CCC refirió que “a todas estas dificultades se le suma la falta de ejemplaridad desde el sector público, de disponer la disminución de sus salarios para colaborar con su parte en afrontar esta crisis”.

“Es hora de que el Estado se ajuste, entregue, pierda, se comprometa”, indicó José Viale, presidente de la CCC, parafraseando al presidente Alberto Fernández cuando éste se refirió al accionar de Paolo Rocca, CEO de Techint, que cesanteó 1450 trabajadores.

“Eso incluye a las entidades bancarias”, aclaró Viale: “Esta vez, la regla es para todos”, dijo.

Accastello destacó la línea con avales de la Provincia

El ministro de Industria, Comercio y Minería de Córdoba, Eduardo Accastello, destacó el accionar de la Provincia en cuanto a la ayuda financiera instrumentada a través de Bancor para la asistencia a pymes que necesiten pagar sueldos a sus empleados y remarcó que los créditos tienen seis meses de gracia.

En diálogo con Comercio y Justicia, el ministro refirió que “no existe una línea similar en el país. Hay que tener en cuenta que el financiamiento prevé que el beneficiario comience a pagar recién después de los 180 días, y si se tiene en cuenta la inflación, se podría decir que la tasa de interés real de 24% es negativa”.

En ese marco, el funcionario explicó que ya se han recibido solicitudes de créditos por un monto superior a los $4.500 millones, lo que beneficiará a más de 80.000 empleados cordobeses.

También recordó que, tal como anunció el gobernador Juan Schiaretti, desde hoy están incluidos como posibles beneficiarios de los créditos aquellos monotributistas categorías C en adelante, sean empleadores o no, que no están alcanzados por el ingreso familiar extraordinario que se dispuso a escala nacional.

Asimismo, adelantó que en el día de hoy están firmando acuerdos con bancos privados para que, además de Bancor, sean otras las entidades que sumen fondos para asistir a las pymes en el pago de salarios a sus empleados.

“Con esos acuerdos, se estarían sumando fondos para pagar a otros 50 mil ó 60 mil trabajadores, con lo cual estaría cubierto el pago de salarios de màs de 60% de la nómina de trabajadores de las pymes cordobesas”, aseguró a este medio.

Respecto de los créditos que otorgarán estos bancos privados, indicó que respetarán las mismas características que hoy ofrece Bancor, y que la Provincia también otorgará avales para que las pymes que no califican, puedan acceder también al beneficio.

A causa del coronavirus, proyectan fuertes caídas en las ventas

La mayoría de los empresarios proyecta para el corriente año una fuerte caída en las ventas, a causa esencialmente de las restricciones impuestas para controlar la pandemia del coronavirus, según se desprende de un relevamiento realizado el IAE Business School, la escuela de negocios de la Universidad Austral.

Del sondeo, del que participaron 120 empresarios, se desprendió que 40% de los consultados cree que sus ventas anuales caerán entre 20% y 50%.

Otro 16% estimó que sus ventas caerán “de manera dramática” más de 50%, al tiempo que 28% piensan que esta merma será “moderada” en torno a 20% respecto al año pasado.

De esta forma, 84% de los encuestados sostuvo que sus ventas caerán en 2020