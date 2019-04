Proyecto de blanqueo laboral: CAME pidió “compromiso”

Gerardo Díaz Beltrán, titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), instó al “compromiso” de todos los sectores políticos para debatir en el Congreso el proyecto de blanqueo laboral.

El reclamo fue expuesto previo al fracasara del debate , luego de que los representantes de la CGT decidieron faltar a la reunión plenaria de la Comisión de Trabajo del Senado, lo que motivó que el oficialismo resolviera que el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, no exponga la postura del Gobierno ante los legisladores.

Díaz Beltrán participó ayer del plenario de las comisiones de Trabajo, Previsión Social y Presupuesto y Hacienda del Senado y manifestó su apoyo al proyecto de Roberto Basualdo (Cambiemos-San Juan).

“La iniciativa resume los constantes planteos de nuestra entidad y cumple con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo para que haya un diálogo tripartito entre empleadores, gremios y gobierno”, dijo Díaz Beltrán y agregó: “Un juicio laboral no sólo termina con un puesto de trabajo, también mata la pyme”. Según CAME, “el trabajo no registrado (ver página 2A) es uno de los factores más preocupantes para una pyme porque teme contratar personal , por un lado, por el riesgo de un juicio laboral, y por el otro, por los altos los aportes patronales”. Para la entidad, el proyecto presentado por Basualdo puede representar “un alivio ante la litigiosidad laboral y un descuento de 33% en aportes y contribuciones, algo que permitirá bajar el costo argentino para poder ser competitivos”.

Además, con la condonación de deudas fiscales y de seguridad social de todo trabajador que se encuentre parcial o totalmente no registrado al momento de la promulgación de la ley, “se espera frenar, en el ámbito administrativo y judicial, la industria del juicio en curso y reducir las multas, el costo fiscal y de seguridad social”, resaltó Díaz Beltrán.