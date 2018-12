Proyectan una carrera “más pareja” entre dólar, salarios y tarifas para 2019

Lo advierte un nuevo informe de la consultora Ecolatina. No obstante, las dudas acerca del repago de la deuda pueden potenciar la presión cambiaria. Los ingresos de los trabajadores continuarán por debajo del incremento de precios

En principio, para el año que viene, se proyecta una “carrera nominal” “más pareja entre el dólar, los salarios y las tarifas”. No obstante, las principales tensiones que pueden desestabilizar estas previsiones provendrán de las elecciones presidenciales y de las dudas acerca del repago de la deuda, las cuales pueden potenciar la presión cambiaria, según advirtió la consultora Ecolatina en un nuevo informe.

“En las economías con elevada tasa de inflación, cada año se disputa una carrera nominal. En ella, distintas variables compiten entre sí para ver quién avanza más y, de esta forma, logra ganar terreno en términos reales, siendo el tipo de cambio nominal, los salarios y las tarifas de servicios públicos las más significativas en nuestro país”, explicó la entidad en un documento difundido ayer. Según el análisis de la consultora, en 2018 “se esperaba una trayectoria del tipo de cambio y la inflación más estables de lo que efectivamente sucedió”. No obstante, la estimación indica, que para fin de año, los salarios de los empleados formales acumularán un alza anual de 31%, por debajo de los precios. “De hecho, el tipo de cambio experimentará en este frenético año una suba superior a 100% interanual, mientras que las tarifas de servicios públicos, que poseen una estructura de costos sensiblemente dolarizada, treparán 65% interanual de acuerdo a los anuncios oficiales”, precisó el informe.

Mientras tanto, para el próximo año las previsiones son más optimistas debido a distintos factores.

“Por un lado, el tipo de cambio real no se encuentra atrasado, de modo que sus presiones alcistas estarían más acotadas. Además, el esquema de zona de no intervención cambiaria acotaría dinámicas disruptivas. De todas formas, las principales tensiones en este frente tendrán lugar cuando se aproximen las elecciones: la incertidumbre acerca de quién será el próximo presidente y las dudas acerca del repago de la deuda potenciarían las presiones cambiarias (el dólar podría incluso perforar transitoriamente la banda superior)”, detalló Ecolatina para advertir que aunque se proyecta que “la divisa cerraría el año próximo en torno a 51,5 ARS/US$, acumulando una suba de casi 30%, los riesgos mencionados no son despreciables”.

Por otro lado, en lo que respecta al valor de los servicios públicos, se prevén aumentos en agua, electricidad y gas durante los primeros cuatro meses del año, mientras que también se registrarán nuevos incrementos en agosto y octubre. “No obstante, éstos podrían postergarse hasta finalizar la contienda electoral, especialmente si el traspaso de los subsidios a la órbita provincial permite cumplir el equilibrio primario del sector público nacional el próximo año”, detalló Ecolatina y agregó: “En definitiva, prevemos un crecimiento entre 32-33% en 2019 -levemente por encima de la inflación-, ya que más allá de las intenciones políticas del oficialismo, se deberán realizar correcciones en pos de alcanzar la exigencia fiscal pactadas con el FMI (claves para el repago de los compromisos asumidos y aportar estabilidad cambiaria)”.

Finalmente, con relación a los ingresos de los trabajadores, se esperan aumentos significativos para los primeros meses del año próximo por efecto de las cláusulas “gatillo”. “Sin embargo, como resultado de la caída de la demanda y un deterioro del mercado laboral, sólo una porción de los reclamos podrá ser satisfecha”. En este escenario, se proyecta un alza en los salarios en un promedio de 35% para el próximo año.

Aun así, respecto de este punto, Ecolatina alerta: “Los ingresos reales volverían a retroceder en 2019, marcando una caída promedio cercana a 2% interanual. Este magro desempeño obedecerá a que recién en la segunda parte del año, especialmente a partir de agosto, los salarios comenzarían a ganarle a la inflación”.