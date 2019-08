Proyectan un superávit comercial en torno a US$12.500 millones

Luego de que el Indec difundió que en julio se logró un saldo positivo de 950 millones de dólares, la consultora Ecolatina estimó que esa tendencia se sostendrá durante 2020

El desempeño del comercio exterior argentino cerrará el año con un superávit de la balanza comercial en torno a US$12.500 millones y esa tendencia se mantendrá en 2020, según las estimaciones de la consultora Ecolatina.

El análisis se dio a conocer luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió que en julio pasado hubo un superávit comercial de bienes de US$950 millones, lo que permitió revertir con creces el déficit de casi US$800 millones del mismo mes de 2018.

Con el resultado de julio, se alcanzó casi un año de resultados positivos, algo que no pasaba desde 2012, lo que demuestra cómo la crisis cambiaria que golpea al resto de la economía estimula al sector externo.

El informe de Ecolatina destaca que si se hubieran mantenido los precios de julio de 2018, el superávit habría alcanzado US$1.200 millones, lo que pone en evidencia que la recuperación de la balanza comercial es producto de las cantidades vendidas y no de los precios, lo que permite pensar que podría ser “más sólida”, indicó la consultora.

Para lo que resta del año, Ecolatina proyectó que “seguirá esta racha positiva” y si antes de la reciente crisis cambiaria y financiera, con su correlato negativo en la actividad, se estimaba que el superávit podría rozar los dos dígitos al cierre del año, “al momento descuenta que lo superará ampliamente”.

“En este contexto, proyectamos un resultado positivo cercano a US$12.500 millones, producto fundamentalmente de la contracción importadora (cercana a 20%), pero también por un avance exportador (8%), algo no menor en este contexto global proteccionista y donde nuestro principal socio comercial sigue anémico”, planteó la consultora.

Asimismo, consideró que más allá del resultado electoral, “el año que viene presentará rasgos parecidos”, de modo que “se encadenarán dos años de superávit, algo que no sucede desde 2013-2014 y por un monto mucho mayor al de entonces”.

Resultado de julio

Con el resultado superavitario de julio de US$951 millones, la balanza acumula un saldo favorable de US$6.540 millones en los primeros siete meses del año, según informó ayer el Indec.

“En julio las exportaciones alcanzaron US$5.856 millones y las importaciones US$4.905 millones; el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) disminuyó 7,1% en relación a igual período del año anterior y alcanzó un valor de 10.761 millones; la balanza comercial registró así un superávit comercial de US$951 millones”, precisó el Indec.

Según el detalle, las exportaciones en julio aumentaron 8,3% (US$449 millones) respecto a igual mes de 2018, debido principalmente a la suba en cantidades de 20,2%, ya que los precios cayeron 9,9%.

Con relación a junio pasado, las exportaciones crecieron 11,9%, mientras que en términos desestacionalizados y de tendencia-ciclo, subieron 7,8% y 0,1%, agregó el organismo oficial.

En julio, las exportaciones de productos primarios y de manufacturas de origen agropecuario (MOA) registraron un crecimiento interanual de 56,2% y 9,5% respectivamente.

A su vez, las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) cayeron 17,8% mientras que las ventas de combustibles y energía se redujeron 6,3%.

“Las importaciones en julio descendieron 20,6% respecto a igual mes del año anterior (US$1.274 millones); los precios bajaron 6,9% y las cantidades se contrajeron 14,8%”, precisó el Indec.

En julio, las importaciones registraron una suba de 17,5% (en relación a junio), mientras que, en términos desestacionalizados y de tendencia-ciclo aumentaron 3,8% y 1,9%, respectivamente.

Las importaciones de bienes de capital cayeron 25,3%; las de bienes intermedios, declinaron 8,3% y las compras externas de combustibles y lubricantes se redujeron 40,4%.

Las compras externas de piezas y accesorios para bienes de capital descendieron 4,6% y la importación de bienes de consumo se redujo 24,9%; y la importación de vehículos de pasajeros descendió 49,3%.

Más alimentos

El volumen de exportaciones de alimentos aumentó 15,1% durante el primer semestre del año respecto del mismo período de 2018, según informó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Se comercializaron 22.684.975 toneladas por un valor total de US$12.269 millones, y los principales destinos de exportación fueron China, India, Brasil, Vietnam, España, Estados Unidos, Chile, Italia e Indonesia.

Entre los productos más vendidos se destacan los incrementos de aceite de soja (42% en volumen); carne bovina (48%); aceite de girasol (44,3%); vinos (27,4%); carne aviar (31,8%) y malta (25,6%).