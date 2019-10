Provincias ahora reclaman a Macri que devuelva Ganancias: Córdoba, $3.500 millones

Ministros se reunieron en la CFI. Exigieron que el Gobierno, además de restituir IVA, compense Ganancias, luego de la sentencia del Máximo Tribunal. El monto es mucho mayor que el dispuesto por la Nación. Córdoba espera decreto para hoy

Los ministros de Economía de las diferentes provincias coincidieron ayer en exigir al Gobierno nacional que, además de compensar la recaudación por IVA en la coparticipación producto del fallo de la Corte Suprema por la aplicación de la baja de ese tributo aplicada por el presidente Mauricio Macri tras las elecciones PASO de agosto, sume un recálculo de Ganancias.

Esa decisión implicaría un desembolso mucho mayor al dispuesto por el Gobierno. Concretamente, para Córdoba, además de los 500 millones de pesos ya adelantados por Comercio y Justicia, se sumarían unos 3.500 millones de pesos más.

El tema fue formalizado ayer por los funcionarios en el marco de una nueva reunión en la sede de la Comisión Federal de Impuestos (CFI) en la ciudad de Buenos Aires.

Del encuentro también participó el ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano.

En rigor, la mayoría de las provincias que estuvieron en la reunión pertenecen al grupo que accionó ante la Corte Suprema de Justicia contra la decisión de Mauricio Macri se aplicar reducciones al IVA y también a Ganancias como parte del denominado plan alivio y como forma de llevar beneficios a los contribuyentes y consumidores tras el drástico resultado de las PASO.

Sin embargo, Córdoba no presentó demanda ante el Máximo Tribunal. Con todo, tal como adelantó este medio, espera un decreto firmado por Macri que habilite la compensación para todas las provincias y no sólo para las que accionaron.

El cálculo original de impacto de las rebajas aplicadas por el Gobierno nacional en impuestos coparticipables superaba 3.100 millones de pesos sólo para este año para Córdoba. Esa estimación fue realizada por la CFI. Por el contrario, la Nación proyectó que el impacto sería de 256 millones de pesos producto de que si bien habría una menor carga fiscal, se compensaría en la recaudación por el mayor consumo que eso traccionaría.

La Corte no opinó lo mismo y pidió que se restituyan los montos en función del impuesto original.

Sin embargo, en la práctica, las compensaciones fueron muy inferiores a las estimadas y ahora las provincias piden que se calcule correctamente Ganancias, más allá del IVA.

En la Provincia de Córdoba prefieren por ahora no opinar al respecto. Esperan que la Nación atienda el reclamo y generalice a los distritos que no hicieron juicio esos desembolsos.

Como siempre, todo recurso extra es bienvenido para la gestión de Juan Schiaretti en el marco de una caída real de los ingresos y gastos muy presionados por la inflación.

El monto ya acordado

Según anticipó este medio el 24 de octubre pasado, Córdoba recibiría en las próximas horas un retroactivo de unos 125 millones de pesos correspondiente a la compensación del Gobierno nacional por la reducción de IVA dispuesto tras las elecciones PASO de agosto, cifra que, hasta enero inclusive rondará 500 millones de pesos.

El beneficio debería quedar reflejado en un decreto nacional, instrumento que hasta ayer no había sido publicado.

De esta forma, Córdoba no debería recurrir a la Corte para lograr los pagos como sí lo hicieron otras 15 provincias previamente.

De hecho, fue esa acción la que forzó al Gobierno nacional a disponer el pago de un monto que la semana pasada trascendió y que incluye un retroactivo de 674,06 millones de pesos desde que Macri bajó IVA y Ganancias, hasta el pasado día 23, inclusive. Desde entonces y hasta enero inclusive, se fija un monto diario de envíos a cada distrito.

Obviamente, Córdoba no aparecía en las planillas giradas por la Nación porque no fue una de las provincias que inició acciones ante la Corte.

El monto que recibiría Schiaretti sería ciertamente parecido al que se fijó para Santa Fe, que sí accionó.

En ese marco, la provincia vecina cobrará de inmediato un retroactivo desde fines de agosto de 126,61 millones de pesos. Sería al fin, la cifra que también percibiría Córdoba que, por cierto -si se confirma que también cobrará- no tendrá necesidad de acudir a la Corte.

En cuanto al resto de los montos extra que percibirá y siempre tomando como referencia a Santa Fe, serán 4,78 millones de pesos diarios por los días que quedan de octubre.

En tanto, en noviembre y con 19 días hábiles, percibirá un total de 109,6 millones de pesos más, en diciembre otros 113 millones con 21 días hábiles y en enero 113,15 millones de pesos con 22 días hábiles para ese mes.

En total, Santa Fe percibirá 491,09 millones de pesos desde que se tomó la medida de reducir IVA y Ganancias y hasta el 31 de enero próximo, cifra que, a grandes rasgos también recibirá Córdoba ahora.

De todas maneras, ahora las provincias exigen a la Nación que pague un monto mayor. Suponen que hubo un cálculo erróneo y que no entró la estimación de Ganancias, aunque sí del IVA.

“Es un monto mucho mayor”, explicaron los ministros participantes de la reunión de ayer en la CFI.

Los cálculos originales de esa entidad fue muy diferente a la que estimó el Gobierno nacional.

En el caso de Córdoba, las provincias habían estimado unos 3.100 millones de pesos hasta fin de año,. En tanto, para el Gobierno nacional, el saldo negativo sería de sólo 256 millones de pesos, apenas 0,2% de la coparticipación que recibirá la Provincia este año. Esa última cifra incluía el impacto negativo por las medidas impositivas pero neteadas de la mayor recaudación producto de la mejora en el consumo.