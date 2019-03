Lavagna propuso reactivar la economía sacando el impuesto a las Ganancias para las pymes que reinvierten utilidades

En busca de “consensos” previo a la confirmación de su candidatura, el exministro de Economía analizó los avatares de la economía nacional durante los últimos ocho años

El exministro de Economía Roberto Lavagna disertó ayer en un encuentro organizado por la Fundación Mediterránea y del que participaron numerosos empresarios y rigentes sectoriales cordobeses.

Aunque evitó dar precisiones sobre su posible candidatura a presidente de la Nación para los próximos comicios de octubre, mantuvo su tono crítico para con las gestiones de quienes podrían ser sus contendientes: el actual presidente Mauricio Macri y la ex jefa de Estado Cristina Fernández, e incluso adelantó una de sus posibles primeras medidas: alícuota cero en el impuesto a las Ganancias para las pymes que reinvierten utilidades –propuesta que no pasó desapercibida entre los empresarios, a quienes les brillaron los ojos.

Para diferenciarse de sus posibles adversarios, Lavagna centro su exposición en un análisis respecto de lo que fueron los últimos ocho años de la historia económica argentina, a los que describió como de “continua crisis”.

“En los últimos ocho años hubo una predominancia de caída del Producto Bruto, con pocos períodos de suba que no lograron revertir las bajas. Durante esos ocho años, se generó una retracción promedio en los ingresos per cápita de 5%”, aseguró para completar lo que fue la presentación del economista y presidente del Ieral, Marcelo Capello, quien comenzó su alocución diciendo que una economía se puede medir “según el crecimiento de sus salarios”.

Y Lavagna agregó: “no hay razón para sorprenderse de que el gasto social haya crecido ante la demanda de algunos de los sectores de la sociedad; no hay sorpresa en que no se hayan creado puestos de empleo ni en blanco ni en negro; no hay sorpresa en que no hayan habido inversiones. La inversión viene cuando hay demanda, no con una economía estancada”.

En ese sentido, aseguró que el país tiene entre siete y ocho millones de personas sin empleo o subocupadas. Y dijo que el bonus demográfico que tiene Argentina, por tener una de las Poblaciones Económicamente Activa más baja de la región, no se aprovecha.

“Recursos humanos potenciales hay, y recursos naturales también”, indicó haciendo referencia, entre otros, a Vaca Muerta y los yacimientos de litio en el norte.

Y cuestionó “¿falta capital? No, en los últimos 10 años se fueron del país nos US$107.000 millones, de los cuales US$60.000 millones salieron en los últimos tres”, repasó para concluir: “El estancamiento no es producto de la falta de alguno de los factores de producción, es político”.

“En los últimos ocho años hubo dos políticas económicas enfrentadas, la segunda con una predominancia financiera y una ortodoxia que Argentina probó muchas veces y nunca dio resultado”, dijo haciendo mención a la actual y anterior gestión.

“Se mueven en extremos con incapacidad de reconocer que tanto en ortodoxia como en heterodoxia hay cosas para rescatar”. Es por ello que aseguró que es “imprescindible un gobierno de unión nacional que genere consensos básicos respecto de cómo movilizar los recursos que tenemos”.

Primera propuesta

Para explicar cómo se puede comenzar reactivar la economía, Lavagna indicó que se puede apelar a un proyecto que está en el Congreso pero que no salió en 2006. Se trata de una iniciativa que cuenta con el aval de Diputados “casi de manera unánime”, pero que se trabó en el Senado. “El impuesto a las Ganancias para las pymes que reinvierten utilidades debería ser igual a cero”, aseguró.

Consultado por Comercio y Justicia respecto de la viabilidad de implementar esa medida en este contexto económico de recesión y necesidad de parte del Gobierno de mayor recaudación para alcanzar el déficit cero comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Lavagna dijo: “Es posible, se puede implementar. La gente del Fondo se preocupa ahora porque cae la recaudación, pero cae la recaudación porque hay una tremenda recesión. Si la economía fuera en expansión, también habría una recaudación creciente. Por cada peso que se produce adicionalmente en el país hay no menos de 25 o 30 centavos que van a las arcas del Gobierno por la vía impositiva. Por eso digo que es un tema para ver y aplicar inmediatamente, por la situación crítica de las pymes. Es uno de los temas principales que se van a tratar en estos consensos que se deben establecer”.

Finalmente y respecto al ajuste aplicado, el exministro refirió: “cuando a la ortodoxia le agarra la locura de ordenar las cuentas fiscales, sólo viene recesión tras recesión. El único antídoto para el desequilibrio fiscal es la movilización del trabajo, de los recursos. Donde hay consumo hay mejores posibilidades de exportación y también van de la mano con las inversiones”.

Decadencia

Antes de Lavagna, expuso el economista Capello, quien mostró que sólo en seis de los últimos 60 años la Argentina tuvo superávit gemelos, lo que deja en claro los problemas de competitividad que tienen las empresas del país.

Sin embargo, dijo que hay variables que empezaron a reaccionar “muy lentamente, pero hay que tener en cuenta la estacionalidad”. De todos modos, estimó que en la actualidad hay más chances de que la recuperación sea duradera, “porque se están resolviendo problemas estructurales”.

“A Macri como a Duhalde les tocó hacer un ajuste y ajustar daña la imagen”, dijo Capello y agregó (sin nombrarla): “Habría una candidata que es responsable de los mayores problemas.

Lo que necesitamos es otra posibilidad, una tercera opción”, refiriéndose a Lavagna, y agregó: “Una segunda vuelta con una opción racional no generaría problemas en la economía. De hecho, los mercados van a jugar en contra con una opción disruptiva”.