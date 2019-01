Productores señalan que “apenas” cubren la mitad de los costos

Un comunicado de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) detalló las principales problemáticas que atraviesa el sector

Productores de las economías regionales advirtieron de que, ante la crisis que atraviesa el país, “apenas” cubren sus costos, según precisó un comunicado difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El relevamiento de la entidad se realizó en 32 complejos productos que se dedican principalmente a los rubros de legumbres, leche, vino, tabaco, miel, yerba, cítricos, frutas finas y verduras, en los cuales “se registra un nulo o escaso nivel de rentabilidad en plena época de cosecha, que impide cualquier planificación a corto y mediano plazo”, indicó la misiva.

Como ejemplo, se explicó la situación que atraviesan los productores de peras y manzanas de las provincias de Río Negro y Neuquén, donde el costo de producción “supera por amplio margen los precios finales que recibirán los productores”. “Mientras el costo de producción de ambas frutas ronda los $12 por kilo, los productores percibirán $6 en el caso de la manzana y $4 por la pera. Este complejo frutícola emplea alrededor de 28 mil personas transitorias para levantar la cosecha”, se alertó.

En tanto, situaciones similares también enfrentan el rubro de la uvas de mesa (cuyos productores reciben al vender la cosecha $8 por kilo pero en la góndola el producto ronda los $80) y los productores olivícolas de La Rioja y Catamarca (que tienen un costo de producción de $20 y reciben $22 al momento de comercializar).

“La mayoría de los complejos productivos deben afrontar, además, una fuerte caída del consumo interno que no sólo afecta la rentabilidad sino también incrementa los costos fijos de las explotaciones en el interior del país”, dijo CAME y agregó que, ante esta situación, presentó ante el Ministerio de Producción y Trabajo “una propuesta diferencial destinada a las producciones primarias de la economías regionales a través de la imposición del adelantamiento del Mínimo No Imponible”.

“Hay que tomar medidas acordes a la importancia que tenemos en términos económicos y sociales porque las pymes somos las principales generadoras de empleo”, afirmaron las más de 400 entidades adheridas en el sector de Economías Regionales de la organización que agrupa a las pequeñas y medianas empresas.

“Lamentablemente no se visualiza una recuperación del consumo que pueda reactivar a las economías regionales. Los precios de nuestros productos se encuentran completamente desacoplados frente a los altos índices de inflación vigentes”, agregaron.