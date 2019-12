Primer acuerdo Llaryora-Schiaretti: la ciudad de Córdoba se adhirió al CIDI

El Concejo Deliberante aprobó en sesiones extraordinarias un proyecto de Ordenanza de adhesión a dos capítulos de la Ley de Simplificación y Modernización de la Administración, vigente a nivel provincial. En la práctica significa que en el corto plazo, la Municipalidad de Córdoba se sumará a la plataforma Ciudadano Digital (CIDI) y de esta forma, quienes tengan ya de alta esa clave, podrán acceder a diferentes servicios que brinda la comuna y que ahora sólo están habilitadas para prestaciones del Gobierno provincial.

“Apuntamos a la administración electrónica a través de una herramienta que, a través de una respuesta eficaz, simple y eficiente, permita mejorar la relación entre la Municipalidad y los vecinos”, resumió a Comercio y Justicia la flamante secretaria de Planeamiento, Modernización y Relaciones Internacionales.

Se trata, en una primera instancia, de la primera medida concreta de la gestión de Martín Llaryora pero, además, la primera que refleja un acuerdo entre el Gobierno de Juan Schiaretti y el del flamante intendente.

En ese marco, la decisión busca disparar una señal clara de que el támdem político de ambas administraciones trabajará en conjunto en varios frentes.

Hoy, la plataforma de CIDI tiene 2 millones de usuarios activos, indicó Torres. De esa cifra, cerca de 60 por ciento son de la ciudad capital, de ahí la importancia de sumar servicios de la Municipalidad a los que ya se pueden tramitar vinculados al Gobierno provincial.

Claro que la puesta en marcha efectiva de la norma no será inmediata. “Primero hay que reglamentar la ordenanza y luego avanzar en la compatibilización de las bases de datos existentes. Después hacerlas “dialogar”, permitir que sean interoperativas”, indicó Torres.

La funcionaria ponderó la herramienta y la decisión política de avanzar con esa medida al tiempo que negó que la mecánica pueda implicar algún tipo de conflicto con los empleados municipales enrolados en el Suoem.

“Esta decisión apunta a simplificar trámites y servicios, no a desplazar al personal activo, todo lo contrario”, aseguró.

Finalmente, admitió que para la puesta en marcha de la herramienta, se analizará la contratación de algún especialista en tecnología, tal como se hizo en la Provincia. No obstante, dijo que las tareas que puedan realizarse con el personal de la comuna, se concretarán por esa vía.