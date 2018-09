Presupuesto: mantienen baja en Ingresos Brutos y confirman quita de subsidios

La reducción prevista en el Acuerdo Fiscal tendrá un impacto fiscal de más de $7 mil millones extra para Córdoba en 2019. En tanto, Sellos seguirá sin cambios. Buscarán más recursos vía Bienes Personales y Ganancias. No habrá más aportes para transporte y tarifa social. Schiaretti habló de Presupuesto “equilibrado y equitativo”. Acuerdo clave por la Caja. Desisten de cobrar Ganancias a todo el Poder Judicial

El Gobierno nacional logró ayer un espaldarazo institucional para avanzar en el equilibrio fiscal de las cuentas públicas para 2019 tras acordar con la mayoría de los gobernadores las pautas macro del proyecto de Presupuesto que ingresará al Congreso en las próximas horas.

La señal es fuerte en un contexto de alta volatilidad cambiaria, inflación creciente y economía en recesión.

Con todo, más allá de la señal, el dato es que ayer se consensuaron cambios claves que, para el caso de Córdoba, implicarían resignar más ingresos que gastos.

Concretamente, por el lado de los recursos, se acordó que se mantendrá la baja prevista para el impuesto a los Ingresos Brutos en el Acuerdo Fiscal firmado entre Nación y provincias el año pasado.

Se trata de una decisión de peso. Es que hasta el lunes era casi un hecho la posibilidad que esa reducción quedara sin efecto, al menos de manera parcial. Sin embargo, la presión de los gobernadores para torcer esa medida terminó fagocitada por la férrea postura del Gobierno nacional de mantener ese compromiso.

De hecho y ante la inminencia de una revisión de esa reducción, en las últimas horas se habían conocido diferentes pronunciamientos, entre ellos del denominado Grupo de los Seis de Córdoba.

Para la Provincia, sostener esa rebaja implicará resignar ingresos por unos 7 mil millones de pesos para el año próximo.

El mayor impacto llegará por las alícuotas al comercio pero también a los servicios financieros que deberán reducirse al 7 por ciento. En tanto, para el comercio será del 5 por ciento.

Por el contrario, las provincias confirmaron que mantendrán sin cambios las alícuotas del impuesto de Sellos. El Pacto Fiscal contemplaba una rebaja para 2019.

Para equilibrar los menores recursos que llegarán vía Ingresos Brutos pero también para cubrir los costos extras derivados de otras decisiones consensuadas ayer, la Nación habilitó incrementar alícuotas para Bienes Personales para activos en el exterior. También se buscará ampliar la base de tributación de Ganancias y vía impuesto al Cheque que podía tomarse como pago a cuenta de Ganancias.

Jueces seguirán exentos

En ese marco, Nación y provincias resolvieron desistir, al menos por ahora, de la idea es extender el pago del impuesto a las Ganancias a todo el Poder Judicial.

La posibilidad que había sido parte del combo de alternativas en análisis en una primera instancia, no reunión consenso pleno. En rigor, en procura de sumar más fondos en un contexto de crisis, parte de los gobernadores e incluso en el Ejecutivo habían coincidido en la necesidad que no sólo tributaran los “magistrados, funcionarios y empleados designados en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público designados a partir del 1 de enero de 2017”, sino todos quienes se desempeñan en ese fuero, incluso los jubilados.

La estrategia apuntaba a “invitar” a que adhieran a la norma de Ganancias y en un “gesto patriótico” pasaran a pagar. Pero en principio no hubo consenso sobre ese punto.

Como fuere, todo el paquete por el lado del refuerzo de ingresos permitiría lograr ingresos extra a través de la coparticipación que, para el caso de Córdoba, implicarían unos 5 mil millones de pesos más.

En tanto, la Provincia logró un compromiso del Gobierno nacional para automatizar los envíos a las cajas previsionales provinciales no transferidas, dato clave para Córdoba. (ver aparte)

Subsidios

Por el lado de los recortes, además de la obra pública ejecutada por el propio Gobierno nacional o a través de transferencias de capital a las provincias, quedó prácticamente confirmado que habrá una quita de subsidios a la tarifa social eléctrica y al transporte.

En el caso de Córdoba involucran unos 1.500 millones de pesos la primera y 3.600 millones de pesos para el transporte. Sobre ese último punto, quedó confirmado que la quita también involucrará al gasoil subsidiado.

Las medidas junto con la ya decidida eliminación del denominado fondo sojero, involucran así casi 8 mil millones de pesos menos para Córdoba.

Las idas y vueltas sobre los recortes de subsidios fueron moneda corriente y en los últimos días y hasta desnudaron las inconsistencias en determinadas decisiones del Gobierno nacional.

Es que, en el caso de la quita de los subsidios a la tarifa social eléctrica, en menos de una semana se pasó de confirmar la eliminación a través de una Resolución, para luego dar marcha atrás el viernes, y ahora volver a confirmar que desaparecerán los aportes en 2019.

Como fuere, el punto es que desde ahora, serán las provincias o los municipios los que deban afrontar esos costos, caso contrario trasladar esos mayores costos a tarifas.

La Provincia ya confirmó que, por el lado de los aportes al transporte, mantendrán los denominados boletos subsidiados, tanto en el transporte interurbano como en los urbanos.

Pero no cubriría más que eso. “Que la tarifa valga lo que tenga que valer”, dijo días atrás el secretario de Transporte provincial, Gabriel Bermúdez.

De confirmarse la caída de los subsidios al transporte, habrá que ver qué postura asume la Municipalidad de Córdoba que no tiene mayor margen para subsidiar al sistema.

Respecto de la tarifa social eléctrica, la Provincia afrontaría esa baja de aportes. Además, mantendrá la tarifa social propia que involucra el valor de distribución de EPEC.

En cualquier caso, todos los temas en debate formarán parte del proyecto que ingresará al Congreso en las próximas horas, al igual que la Addenda al Acuerdo Fiscal producto de los cambios aplicados.

Apoyo y algunas ausencias

Más allá de los cambios consensuados, ayer hubo coincidencias entre el Gobierno y la mayoría de las provincias respecto a alcanzar los objetivos macro planteados.

“De parte de los gobernadores encontramos un acompañamiento a la necesidad de que el Presidente cuente con un Presupuesto y también el convencimiento de que tiene que ser con equilibrio entre ingresos y gastos”, sostuvo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio al término del encuentro con Macri del que participaron representantes de 21 de las 24 provincias argentinas. Previamente, por la mañana, el propio Frigerio habían participado de un encuentro con los mandatarios y sus ministros de Economía para intentar cerrar los puntos pendientes.

Por su parte, su par de Hacienda, Nicolás Dujovne, explicó que “la Nación necesitaba la colaboración de las provincias” para reducir el déficit y subrayó que el diálogo le “da un plus, porque da un marco institucional que muestra que no es un Gobierno buscando el equilibrio fiscal, sino que es el sistema político de la Argentina”.

En tanto, Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta, consideró que los mandatarios “dimos el marco del consenso político para lograr un presupuesto equilibrado”. Con todo, recordó que la discusión seguirá en el Congreso. En cuanto al equilibrio fiscal evaluó que “es una condición necesaria pero no suficiente” y que debe lograrse “no para agradar a los mercados sino para prescindir de ellos”.

Por su parte, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, resaltó que lo principal del acuerdo por el Presupuesto 2019 es mostrar que “la Argentina está capacitada para trabajar oficialismo y oposición para retomar la senda del crecimiento”. Frigerio, Dujovne, Urtubey y Valdés encabezaron la conferencia de prensa posterior a la reunión con Macri.

En tanto, previamente, el gobernador Juan Schiaretti había abogado por avanzar con un Presupuesto “equilibrado y equitativo”.

De la reunión con el presidente no participaron los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saa, de La Pampa, Carlos Verna, y de Santa Cruz, Alicia Kirchner. En tanto, Santa Fe envió a su ministro de Economía.