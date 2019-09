Presupuesto: Córdoba recibirá $265.280,5 millones, 42,8% más que este año

Esa cifra se ubica por encima del 36,8% promedio que la Nación prevé girar a las provincias para afrontar las diferentes obligaciones. Del monto total, $194.250,2 millones corresponden a prestaciones de la Anses. En tanto, se prevé que la coparticipación crecerá 32,4%, debajo de la inflación

Por Alfredo Flury – aflury@comercioyjusticia.info

El proyecto de Presupuesto Nacional para 2020 que el Gobierno giró ayer al Congreso prevé partidas para Córdoba por 265.280,5 millones de pesos, 42,8 por ciento por encima de las que se terminarían ejecutando en el año en curso.

Los datos surgen de las planillas anexas a la iniciativa que el ministro de Hacienda y Finanzas, Hernán Lacunza, presentó ayer en el Congreso.

Con todo, los números pueden no ser los definitivos toda vez que el proyecto sólo será tratado después de las elecciones del 27 de octubre próximo y aprobado luego del 10 de diciembre, con la constitución del nuevo Congreso surgido de esos comicios.

Se descuenta que, en caso de resultar electo el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, el texto variará respecto al presentado ayer.

Sin embargo, el proyecto que en la víspera giró el ministro Lacunza al Congreso es una guía que, a grandes rasgos, describe el escenario macro que el Gobierno estima para 2020 aún con la volatilidad de variables claves, por ejemplo el dólar y la inflación y su consiguiente impacto en los ingresos y gastos.

Con esa salvedad, el proyecto detalla las partidas que el Gobierno nacional prevé destinar a cada provincia, entre ellas Córdoba.

Concretamente y en relación con este distrito, la pauta estima un incremento de partidas de 42,8 por ciento en relación con la que se terminaría ejecutando este año. Ese aumento se ubica por encima del promedio total que se prevé para todas las provincias: 36,8 por ciento.

Se trata de un aumento superior a la inflación anual, que llegaría a 34 por ciento, según indicó Lacunza.

Esos fondos para Córdoba son independientes de los envíos por coparticipación federal de impuestos. Según el proyecto de Presupuesto, para 2020 se estima repartir entre las provincias un total de 2,17 billones de pesos, además de 224.490 millones de pesos en concepto de “otras transferencias”. La cifra rozará así 2,5 billones de pesos. A Córdoba le corresponderían unos 200 mil millones de pesos. El proyecto de Presupuesto provincial para este año estimaba giros nacionales por casi 122 mil millones de pesos. De esta forma, en caso de cumplirse la estimación de la Nación para 2020, Córdoba recibiría más de 60 por ciento extra respecto a este año.

De todas formas, el cálculo hecho por este medio es en función del proyecto 2019 y no del monto que se terminaría ejecutando, dato que se toma como referencia a la hora de comparar la suba porcentual de los recursos proyectados.

Anses, clave

En cuanto a los fondos que la Nación estima girar a Córdoba para atender a las diferentes obligaciones, la mayoría corresponde a las distintas prestaciones a cargo de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

Particularmente, para Córdoba son 194.250,28 millones de pesos, esto es 73,2 por ciento de los giros totales previstos para 2020.

Los fondos irán a atender el pago de jubilaciones y pensiones, además de todas las prestaciones propias del organismo previsional.

De hecho, del total de giros que el Gobierno nacional contempla para Córdoba, 239.071,09 millones de pesos son para cubrir “transferencias”, exigencias propias del pago de prestaciones que, además de las relativas a Anses, incluyen a docentes y no docentes de universidades nacionales, que requerirán más de 15 mil millones de pesos.

En tanto, las prestaciones para discapacidad, en la órbita de Presidencia de la Nación, involucrarán 10.366,7 millones de pesos.

Al margen de los casi 240 mil millones de pesos para este tipo de exigencias, se prevé destinar 18.377,9 millones de pesos para el pago de salarios -de empleados públicos nacionales de diferentes reparticiones, entre ellas las fuerzas de seguridad y armadas-.

En cuanto a los denominados “bienes de uso”, el proyecto contempla 4.628,3 millones de pesos en la órbita del Ministerio de Transporte, particularmente en el área de Vialidad Nacional. Es la repartición que exigirá mayores fondos para trabajos públicos, que en suma llegan a 6.120,42 millones de pesos.

Obras en cuentagotas

En relación con el plan de obras y los desembolsos previstos para Córdoba el año próximo, el proyecto es ciertamente acotado, conforme el contexto macro que exige ajustar diferentes partidas.

Por lo pronto, la más voluminosa incluye la Autovía Córdoba-San Francisco. Para el tramo Arroyito-Río Primero autoriza una inversión para 2020 de 1.318,2 millones de pesos. No obstante, la cifra es muy inferior a los 4.182,4 millones de pesos que se estima como costo final para la conclusión de ese trazado.

Mientras tanto, para el tramo San Francisco-Cañada Jean Marie se contemplan 122,3 millones de pesos, muy lejos de los 2.367,2 millones de pesos que requeriría completar esa obra.

En definitiva, queda claro que la autovía Córdoba-San Francisco no se concluirá el año próximo, tal como prometió días atrás el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

Por lo demás, el proyecto también incluye fondos para la ruta 158, aunque casi simbólicos, al igual que para la ruta 60 entre Deán Funes y Quilino, apenas 4,58 millones de pesos sobre un total de 180 millones de pesos finales.

En tanto, para la autopista de la ruta 8 entre Río Cuarto y Holmberg se contemplan 274,1 millones de pesos aunque sobre un monto final de 1.787,9 millones de pesos para concluirla.

Ya fuera del presupuesto para obra pública surgido del Gobierno nacional pero sí con fondos del Programa de Participación Público-Privada (PPP) aparecen recursos para concluir el plan de viviendas de barrio Liceo por 9,73 millones de dólares, aunque a desembolsarse sólo en 2023.

Por su parte, es voluminoso el requerimiento de la recuperación de la infraestructura ferroviaria entre Rosario, Villa María y Córdoba. Sin embargo, para 2020 se estiman poco más de 8 millones de dólares sobre un presupuesto que excederá 2030 con más de 1.000 millones de dólares en total.

Por lo demás, aunque no aparece detallado en las planillas anexas, el texto de presentación del proyecto menciona el plan de saneamiento previsto para la ciudad de Córdoba, concretamente la ampliación de la planta de Bajo Grande, además de redes colectoras en la ciudad.

Caja de Jubilaciones

En tanto, el proyecto de Presupuesto para 2020 no incluye en las partidas específicas destinadas a Córdoba ningún monto específico para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones. En rigor, ya el año pasado el proyecto tampoco contemplaba fondos detallados para ese fin, pese a que luego se terminaron girando, no sólo a Córdoba sino también al resto de los distritos con cajas provinciales no transferidas. De hecho, las partidas genéricas que al final terminaron quedando muy rezagadas respecto a las necesarias y reales, formaron parte de los giros que luego concretó Anses para cada distrito, entre ellos Córdoba.

De todas formas, fuentes del Ejecutivo provincial indicaron que es importante que se asignen las partidas más allá de que después los montos queden defasados. “Hay una ley vigente y debe ser respetada”, recordaron con relación a la norma que obliga a la Anses a hacerse cargo de la parte del déficit de la Caja compatible con el rojo que hubiese tenido el organismo previsional de haber transferido Córdoba a los pasivos a esa órbita.

Pautas macro

Por lo demás y más allá de que el Gobierno de Córdoba coincida con los números macro con los que fue elaborado el proyecto de Presupuesto nacional para 2020, las cifras serán en definitiva las que se tomarán como referencia a la hora de confeccionar la pauta de gastos e ingresos que la administración de Juan Schiaretti presentará a más tardar el 15 de noviembre en la Legislatura. “Los números son los que están en el proyecto de Presupuesto, como es habitual. Eso, más allá de que la realidad luego indique otro contexto. En todo caso, luego se modificará en función de cómo siga la macro”, resumió a Comercio y Justicia una fuente del Ejecutivo al tanto de la situación.