Presentaron acciones judiciales contra aumento de tarifas de la EPEC

Apuntan a la falta de convocatoria de Audiencia Pública para definir las subas trimestrales y, por otro lado, a que la empresa, avalada por el Ersep, habría incremento valores por encima de lo propuesto

El legislador del Frente Cívico Juan Pablo Quinteros, presentó sendas acciones judiciales contra aumentos de tarifas aplicados por la Empresa Provincial de Energía (EPEC) y avalados por el Ente Regulador de los Servicios Públicos.

Quinteros explicó que las presentaciones apuntan a impugnar las subas porque, según indicó, no se corresponden con normativas vigentes avaladas por la justicia o bien exceden el incremento informado y autorizado en audiencia pública por el Ersep.

En primera instancia, apunta a la Resolución General 90/18 que dio origen a un “nuevo e inconstitucional” incremento de tarifas y con esta acción se incumplió el acuerdo oportunamente homologado judicialmente.

“En primer lugar, realizamos una denuncia por el incumplimiento del acuerdo homologado en los Autos Caratulados “Quinteros, Juan Pablo c/Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) – Amparo” (iniciado el 10/04/2017) donde se acordó que EPEC debe, cada inicio de año, si pretendiera aplicar la fórmula trimestral de ajustes tarifarios, ponerla a consideración en Audiencia Pública. Además, como parte del acuerdo logrado, se obligó al Ersep a poner como tope de incrementos anuales de la tarifa la Proyección de Inflación que anualmente fija el BCRA. En caso de pretender incrementar las tarifas por encima de la meta fijada, deberán convocar a Audiencia Pública con dichos fines, para que los usuarios conozcan de manera fehaciente en que porcentaje superará el aumento a la inflación proyectada”

Sobre esa presentación, la Cámara Contencioso Administrativo de Segunda Nominación convocó a las partes a una audiencia que tendrá lugar hoy desde las 11, indicó Quinteros.

En segundo lugar, se interpuso una Acción de Amparo en contra de la Resolución General 90/18 del Ersep la que, en primer lugar, expresa que el incremento tarifario para los usuarios residenciales es del 12,14 por ciento. “Pero sucede que luego de analizar la el cuadro tarifario en detalle y realizar simulaciones de consumos, los incrementos reflejados en las facturas superan claramente al establecido como tope máximo por la resolución cuestionada.

Esto significa, lisa y llanamente que EPEC solicita un aumento que luego es aprobado por el Ersep y cuyo porcentaje es puesto en conocimiento y debatido en Audiencia Pública, peso sucede que al momento de confeccionar el cuadro tarifario, el mismo es superior, en su porcentaje, al solicitado, autorizado y comunicado. Lo expuesto es de tal gravedad que, de corrobores lo expuesto, puede derivar en acciones judiciales de orden penal en cabeza de los directivos de EPEC”, resumió el legislador.

Reemplazo de fórmula

Por otra parte, indicó en relación a la primera presentación, “advertimos que se reemplazó la fórmula trimestral por una nueva fórmula incorporando un elemento novedoso que se denomina “Factor de Corrección”: Esto no fue aprobada fehacientemente por el Ersep, dijo Quinteros quien envió copia del expediente del ente regulador en donde no alude a ese aspecto.

El legislador del Frente Cívico puntualizó: “Al momento de arribar al acuerdo que se denuncia en su incumplimiento la fórmula que se utilizaba para el cálculo dependía de datos exógenos a la empresa, con lo cual, cualquier usuario con conocimiento en estadística podía determinar el incremento que debía aplicar la empresa, pero la nueva fórmula de adecuación trimestral y el “factor de corrección”, dependen de los ingresos de la compañía y de una “simulación” de los mismos, datos que desconoce completamente el universo de usuarios de la EPEC y que incluso no fueron cuestionados ni analizados por el Ersep.”

“El accionar malicioso de Epec respecto a sus aumentos tarifarios queda al descubierto haciendo sólo una cronología de los aumentos y con una simple operación matemática.

La inflación que había proyectado el BCRA en el presupuesto para el 2018 fue del 15%, con lo cual, si mediante la aplicación de la fórmula se superara ese porcentaje, el Ersep debió convocar a Audiencia Pública a fin de dar conocimiento de esto a los usuarios.

Los incrementos aprobados por el ente en el 2018 por este mecanismo fueron: 2,24% para el primer trimestre, 3,89% para el segundo trimestre, 5,55% para el tercer trimestre y 12,14% para el cuarto trimestre, lo cual acumulado alcanza el 25,72% de incremento en 2018, muy superior a la meta del Banco Central, y por lo cual, según lo acordado se debió realizar Audiencia Pública y explicar esta situación a los usuarios”, concluyó el parlamentario provincial en representación del Frente Cívico.