Preocupa el impacto en provincias de las medidas en comercio

El Gobierno de Alberto Fernández busca reactivar la economía y para ello ha tomado una serie de medidas económicas que no siempre han sido bien vistas por los empresarios y productores, sobre todo en provincias productoras de bienes de exportación que viven del comercio exterior.

Una de las decisiones del Ejecutivo nacional fue incrementar las tasas aduaneras en los puertos de Buenos Aires, lo que genera cierto perjuicio para las economías provinciales.

Mario Bustos Carra es el titular de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo y, en diálogo con la prensa, afirmó que esta medida los afecta de sobremanera.

“La única ventaja es que no se aplicó el aumento tal como estaba previsto pero éstas son señales negativas porque -al salir del pacto fiscal firmado con el ex presidente Macri las provincias han subido sus impuestos o cobran Ingresos Brutos; en Mendoza se aumentaron los avalúos por lo que es casi la misma situación de otras provincias”, manifestó el dirigente.

Bustos Carra indicó que estas medidas no generan competitividad y las provincias son las más afectadas.

“Si bien el puerto más cercano a la Capital Federal -Dock Sud- no es tan utilizado, a quien tenía una venta a través de ese puerto le genera un costo extra que no tenía previsto. También pasa en otros puertos como el de Bahía Blanca y Quequén, lo cual afecta más a la región de Río Negro. Éstas son señales que marcan que la competitividad no es tal”, afirmó.

“Tenemos pensado reuniones con los ministros de Economía y Agroindustria para tratar la situación de nuestras economías; hay producciones, como por ejemplo la de arroz con cascara, que directamente se la trata como una economía de otra envergadura y se aplica un retención aún mayor; tenemos que estar atentos a que no suceda en nuestra región”, sostuvo Bustos Carra.

Los diversos tipos de cambio

En Argentina hay varios tipos de cambio respecto al dólar y -de acuerdo con lo dicho por el Gobier-

no nacional- es para mejorar y reactivar los sectores económicos.

Esta situación no es vista con buenos ojos por los empresarios o productores. Según Bustos Carra, estas “son medidas discrecionales y por ende, no son justas ni correctas. Todos tenemos que saber a ciencia cierta las reglas.

Por ejemplo el exportador recibe un tipo de cambio que le da cercano a 58 o 60 pesos en el mejor de los casos contra un dólar oficial de 63, pero resulta que tiene que promover sus ventas al exterior y se encontrará con un dólar a 83; esto es una inequidad absoluta y desdoblar el tipo de cambio es un error gravísimo porque retrasa la economía”.