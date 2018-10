Precios mayoristas sienten impacto del dólar y acumulan suba de 66%

Este porcentaje corresponde al incremento registrado entre enero y septiembre de este año. Sólo en el noveno mes, el alza fue de 16%. En la construcción, los valores se dispararon 7,3% intermensual

El Índice de Precios Mayoristas subió 16% durante septiembre y el Costo de la Construcción 7,3% durante septiembre, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El organismo estadístico nacional dio cuenta de que con este alza intermensual, los precios mayoristas acumularon una suba de 66,1% en lo que va del año y de 74% interanual (en relación a septiembre de 2017)

Con estos datos, el Indec completó la difusión de los índices de precios, luego de dar a conocer el miércoles que la inflación minorista fue de 6,5% en septiembre y 32,5% en lo que va del año.

El incremento intermensual en el segmento mayorista estuvo impulsada por un alza de 18,1% en los productos primarios, de 24,5% en petróleo y gas, 24,7% en los productos importados, alentados por la devaluación, y 2,8% en la energía eléctrica.

Mientras, fundamentalmente crecieron los valores del petróleo y del crudo (129%), productos importados (104%), productos agropecuarios (53%), y energía eléctrica (47%).

Por otro lado, en el sector de la Construcción, la suba de septiembre estuvo alentada por un incremento de 14,1% en los materiales, de 3,3% en la mano de obra, y de 3,5% en gastos generales.

En el año, la suba de 32,5% fue traccionada por un aumento de 57,8% en materiales, 40% en gastos generales, vinculados a los servicios que se aplican en la construcción, y 22,2% en la mano de obra.

Tendencia alcista

Por otro lado, y a pesar de las altas tasas de interés que ofrecen los distintos instrumentos financieros ofrecidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) -como las lebac y las leliq) y el Tesoro nacional, el dólar continuó ayer por segunda jornada consecutiva con una tendencia alcista (luego de haber registrado bajas los días previos). Así, en la jornada de jueves, la moneda estadounidense se incrementó 22 centavos y cerró en $37,50, según el precio promedio operado por las principales entidades financieras de la plaza.

Los máximos pactados en $37,70 fueron operados al final de la rueda por los bancos ICBC y Ciudad, mientras que el valor mínimo fue el informado por el HSBC donde cerró en $37,25, según consignó el BCRA. En el Banco Nación la divisa avanzó 40 centavos y cerró en el valor promedio.

Mientras que en el segmento mayorista el billete verde subió 47 centavos respecto del miercoles $36,65.

Por su parte, también en la rueda de ayer, el BCRA adjudicó Letras de Liquidez a 7 días de plazo por $152.373 millones a una tasa promedio de 72,53%.

NUEVO INFORME

La base monetaria se redujo $22.400 millones

En el marco del nuevo programa del BCRA implementado por Guido Sandleris y del compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la renegociación del acuerdo firmado en junio pasado, el organismo monetario comenzó ayer a difundir un nuevo informe de periodicidad quincenal denominado “Seguimiento de la Meta de Base Monetaria”.

En este primer envío, se explicó que “si bien el compromiso de cero crecimiento se toma sobre el promedio mensual de la base monetaria (BM) de septiembre, la BM tiene un comportamiento estacional intramensual. Por eso, para monitorear su cumplimiento durante el mes resulta útil compararla con igual período (primeras 2 semanas en este caso) del mes anterior”.

En detalle, se precisó que “el promedio acumulado de la BM durante los primeros quince días de octubre asciende a $1.258 mil millones, $22,4 mil millones menor que en igual período de septiembre y $12,3 mil millones menor que el promedio total de ese mes”.

No obstante, a modo de evaluación, se indicó que “en este período, el objetivo de no expandir la BM requirió un esfuerzo adicional ya que en las primeras dos semanas de septiembre el coeficiente de los encajes no remunerados era más bajo”.