Precios mayoristas con tendencia alcista: acumulan 72% en un año

En abril tuvieron un incremento de 4,6% suman 13,2% de suba en el primer cuatrimestre. Aunque en los próximos meses se espera un traslado a los valores minoristas, aunque analistas económicos afirman que el impacto no será alto

El Índice de Precios Internos al por mayor (IPIM) aumentó el 4,6% durante abril y acumuló un alza del 13,2% en el primer cuatrimestre. Con el incremento de abril, se superó el índice de marzo, cuando los precios mayoristas crecieron 4,1%. Si bien no tienen el mismo comportamiento, cabe recordar que los precios Minoristas en el tercer mes de este año subieron 4,7% pero en abril recortaron 1,3 puntos porcentuales para cerrar con una suba de 1,3%.

Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que destacó que en los últimos doce meses la inflación minorista trepó a 55,8%, la de los Mayoristas se ubicó en el 72,6 %, y el Costo de la Construcción, ascendió al 40,2%.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, después de que se conocieron los resultados de la inflación minorista afirmó: “No hay nada que festejar”. Se refirió así al incremento de 3,4% (estimaciones privadas situaban el porcentaje en 4%) en el rubro y se mostró confiado en que los precios continúen con el camino descendente en los próximos meses.

Esa desaceleración inflacionaria de abril en los precios minoristas hizo que las expectativas para los próximos 12 meses bajen a 30% desde el 40% que se registraba el mes pasado, según un informe divulgado por del Centro de Investigación de Finanzas de la Universidad Di Tella. De todas maneras, dato del l índice de precios internos al por mayor (IPIM) de abril supera al de marzo, por lo que resta esperar cómo puede incidir sobre el índice de precios minoristas de mayo y junio.

“El traslado no se produce de un mes a otro, pero lo que está claro es que mayo no viene tan bajo”, señalaron a la prensa analistas de Ferreres & Asociados.

Más allá de las estimaciones, el Indec detalló que, en los precios Mayoristas, los Productos Primarios aumentaron 6,5%, los Manufacturados 4,1%, la Energía Eléctrica 0,5%, y los Importados 4%.

Entre los primarios, los Agropecuarios subieron 3,1%, el Petróleo Crudo y Gas, 10,3%, y los Minerales no metalíferos, vinculados con la construcción, el 2,4%.

Entre los Manufacturados, los Alimentos y Bebidas subieron 4%, los Refinados del Petróleo 3,7%; Sustancias y productos químicos el 4,9%; Materiales textiles 7%; Minerales no metálicos 4,5%; Vehículos automotores 3,6%.

Interanual

En los últimos doce meses, la suba del 72,6% a nivel general estuvo a la par del aumento del 72,5% de los Productos Primarios, mientras que los Manufacturados subieron 70,3%; la Energía Eléctrica 78,7% y los importados un 93,3%.

Entre los Primarios se destacaron subas del 78,3% en los Agropecuarios, del 71,7% en los Pesqueros, del 69 en Petroleo Crudo y Gas, y del 44,5% en los Minerales no metalíferos.