Por la presión del dólar, precios mayoristas cerraron 2018 con un alza de 73,5%

Ese porcentaje superó ampliamente el registrado en el segmento minorista, el cual fue de 47,6% para

el mismo período, según difundió esta semana el Indec. El valor de los productos importados

creció 104,8% en un año

La crisis cambiaria que atravesó el país principalmente entre mayo y octubre del año pasado tuvo un impacto decisivo sobre los precios mayoristas, los cuales se incrementaron 73,5% entre diciembre de 2017 y el mismo mes de 2018, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Mientras tanto, en la relación intermensual del último mes del año en relación a noviembre, la suba fue de 1,3%

De esta manera, el incremento superó ampliamente el alza registrada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al segmento minorista, la cual se ubicó en 47,6% para los doce meses de 2018, tal como lo consignaron las cifras oficiales del organismo estadístico nacional esta semana.

Un incremento tan pronunciado en el ámbito mayorista no se había registrado en el país desde hace 16 años, según afirmaron distintas consultoras privadas, y se anticipa que todavía -para el primer trimestre de 2019- los precios de la canasta de las familias continuarán en alza, al menos por el efecto de inercia que tendrá el traslado de los valores mayoristas a los precios finales.

En detalle, la devaluación afectó fundamentalmente a los productos importados, los cuales subieron en un año 104,8%, según consignó el Indec en su informe, mientras los productos nacionales aumentaron 71,2%.

Dentro de los productos primarios también subió de manera importante el costo del petróleo crudo y del gas, con una diferencia interanual de 105,5%. Por su parte, los productos pesqueros aumentaron 101,9%.

Otros rubros que se incrementaron de manera destacada en diciembre de 2018 en relación al mismo mes de 2017 fueron vehículos automotores, carrocerías y repuestos (90,6%); máquinas y aparatos eléctricos (87,3%); sustancias y productos químicos (86,8%); metálicos básicos (82,4%); refinados del petróleo (81,1%); metálicos excepto máquinas y equipos (79,4%); caucho y plástico (79,3%).

Por debajo de la media crecieron los precios de productos textiles (71,5%); máquinas y equipos (67,2%); muebles y otros productos industriales (66%), y otros medios de transporte (63,6%), entre otros.

Última rueda

Luego del impacto que tuvo la devaluación del año pasado en la economía en general, y particularmente en los precios mayoristas, en la jornada de ayer el dólar subió más de 20 centavos y cerró dentro de la banda de flotación, en $38,73 para la venta al público y $37,72 para el inversor mayorista, sin intervención del Banco Central de la República Argentina (BCRA); mientras que la tasa de las Letras de Liquidez (Leliq) se mantuvo en la senda bajista y finalizó en 57,316%.

La divisa estadounidense comenzó la rueda operando al alza y, ya dentro de la banda dispuesta por el BCRA, no fue necesaria la participación oficial en el mercado de cambios.

Con el recorrido de este jueves, el billete verde recuperó el terreno perdido desde el 2 de enero pasado cuando comenzó una carrera bajista hasta los $38 del lunes último.

Por su parte, la tasa de Leliq ya sumó 11 ruedas consecutivas de bajas comenzadas el pasado 4 de enero y acumula un descenso de 22% desde el máximo convalidado (73,5%) el 8 de octubre pasado.

El volumen operado en el segmento contado alcanzó los US$623 millones de dólares, un 2% menos que lo negociado el miércoles; en tanto que en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) no se realizaron operaciones.

En el Rofex, por su parte, se negociaron US$893 millones, de los cuales más de 50% se pactó en los plazos de enero y febrero, operándose sobre el final a $38,49 y $39,792 respectivamente.

LICITACIÓN

Se realizará la segunda colocación de Letes del año

El Ministerio de Hacienda anunció para la semana próxima la segunda licitación de Letras del Tesoro en dólares estadounidenses (Letes), a 217 días de plazo y a una tasa nominal anual de 4,5%.

Esta será la segunda colocación de letras del año que encara el Gobierno, luego de que el pasado día 8 se ubicaron en el mercado US$950 millones en Letras a 217 días y a una tasa de 4,75%.

La cartera que conduce el ministro Nicolás Dujovne informó ayer a la tarde que la suscripción de las Letes, con vencimiento el 30 de agosto de 2019, podrá realizarse únicamente con dólares estadounidenses.

La recepción de ofertas comenzará a las 10 del próximo lunes y finalizará a las 15 del martes, y la licitación se realizará mediante indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo y uno no competitivo.

La operatoria se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017, con la excepción que las Letras del Tesoro en dólares estadounidenses tendrán un precio máximo de licitación, dejándose sin efecto la restricción de adjudicar en el tramo no competitivo un monto máximo de 100% de lo adjudicado. A la vez, se aclaró que las ofertas que se presenten en el tramo no competitivo estarán limitadas a un monto máximo de US$50.000 dólares.

A los fines de participar en el tramo competitivo los precios deberán expresarse por cada US$1.000 de valor nominal original con dos decimales, mientras que las ofertas que se presenten en el tramo no competitivo deberán consignar únicamente el monto a suscribir. El precio máximo para las Letes será de US$973,94 por cada US$1.000. Por otro lado, Hacienda también informó ayer que durante la jornada de hoy el ministro Dujovne brindará detalles sobre los resultados fiscales del año pasado.