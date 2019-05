Por la incertidumbre política, relativizan impacto del ascenso de Argentina a mercado emergente

La recategorización se hará efectiva el 29 de mayo. Especialistas consideran que si bien es positivo, se da en un contexto en el cual Argentina es “vendedor de todos sus activos”

Luego de que Argentina pasara la prueba y fuera reclasificada como mercado emergente, el próximo 13 de mayo deberá ser incluida en el MSCI Emerging Markets Index -siempre y cuando el país no introduzca controles de capitales- y la entrada en vigencia efectiva será el 29 de este mes. Sin embargo, distintos analistas financieros evaluaron que el impacto será relativo debido a “la incertidumbre política y económica”, según coincidieron.

“MSCI clarifica que la inclusión de los MSCI Argentina Indexes en el MSCI Emerging Markets Indexes será implementado tal como había sido programado, coincidiendo con la revisión semi anual de índices de mayo 2019”, aseguró la empresa en un comunicado.

Sin embargo, la titular de DW Global Investments, Daniela Wechselblatt, señaló que “se suponía que iban a empezar a incluir las posiciones, pero como está el riesgo político en Argentina creo que van a tratar de evitarlo, dentro de lo que les permitan sus prospectos”.

Según Wechselblatt, “los fondos que tengan discrecionalidad lo van a evitar y hay algunos que obligadamente van a tener que entrar porque no les queda otra. Todos los que siguen al índice van a tener que hacerlo sí o sí”.

“Esto va a traer algo de volumen al mercado, va a ser beneficioso y va tener impacto, pero va a ser mucho más tibio que cualquier otra situación en la que hubiésemos llegado, por este contexto de incertidumbre política, aseguró.

Santiago Llull, vicepresidente de Futuro Bursátil, recordó a su vez que desde que se conoció la noticia “el mercado bajó y muchísimo”, y agregó que si no lo hubieran recategorizado “hubiese bajado aún más”.

“Desde que dieron la noticia, el dólar cambió mucho el precio; hoy Pampa vale $37 y cuesta menos de US$1; más allá de la incertidumbre política que tenemos, si un inversor analiza la historia, Argentina siempre sale y siempre termina pagando”, consideró.

Llull agregó que las “compañías de petróleo y de gas son commodities, diferente son los bancos porque dependen de las tasas altas y de los negocios. Hoy comprar Argentina es barato, y en dólares es regalado”, remató.

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler afirmó que, si bien pasar a emergente es positivo, “se da en un contexto en el cual Argentina es claramente vendedor de todos sus activos. Eso que es una buena noticia -relativizó- puede no tener un impacto realmente importante como se esperaría en otro momento”.

De todas maneras, Buteler destacó que es algo “positivo porque afuera te ven mejor, hay otros fondos que pueden entrar a invertir en tus activos”. Precisó entonces que en este momento “los inversores están saliendo y no entrando, y sólo este hecho (el ascenso a mercado emergente) no va a cambiar esta tendencia”.