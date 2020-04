Por la crisis, se prevé que Córdoba recaude $5 mil millones menos en abril

Es una hipótesis de mínima en un contexto en el que golpeará de lleno el parate por la cuarentena. El auxilio nacional apenas neutralizará parte de la caída, por lo que sigue latente la posibilidad de no pagar en tiempo y forma sueldos y jubilaciones.

Para empeorar el cuadro, suben fuertemente los gastos para atender la pandemia

Se preve que la recaudación consolidada de la Provincia de Córdoba en abril aporte unos 19 mil millones de pesos, al menos 5 mil millones de pesos por debajo del escenario teórico trazado previo a la crisis.

La drástica caída sería de esta forma mayor que los 3 mil millones de pesos menos que se recaudaron en marzo pasado, según lo admitió el propio Ministerio de Finanzas en su informe sobre ingresos del tercer mes del año.

Con todo, se trata de un escenario de mínima a tenor de la evolución de los ingresos en los primeros días de abril.

Es que la decisión ahora del Gobierno nacional de prolongar la cuarentena por lo menos hasta el próximo día 26 plantea un panorama extremo para el cuarto mes del año.

Si bien ya previamente la Provincia había considerado esa posibilidad, ahora es un hecho y los resultados sobre los ingresos ya presagian un impacto contundente.

Por lo pronto, la merma será neutralizada en parte con los envíos extraordinarios que prometió el Gobierno nacional, que de hecho ya comenzaron a llegar.

Sin embargo, esos giros apenas cubrirán una parte de la merma.

En ese marco, pese al hermetismo oficial, trascendió que sigue plenamente en análisis el recorte de los salarios más altos planteado a principios de mes por la ministra de Coordinación, Silvina Rivero. Sin embargo, también está latente la posibilidad del pago desdoblado de salarios y jubilaciones, tal como lo admitió el ministro de Finanzas, Osvaldo GIordano.

Obviamente, la advertencia del funcionario fue hecha previo a la decisión del Gobierno nacional de liberar fondos a las provincias, particularmente a Córdoba.

Sin embargo, esos recursos no alcanzarán a paliar la drástica caída de la recaudación.

La semana pasada llegaron a Córdoba 1.757 millones de pesos, correspondientes a la primera tanda de 20 mil millones de pesos que la Nación giró a las provincias en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

En total, serán 60 mil millones de pesos que se pagarán en tres cuotas: la primera en abril, otra en mayo y la siguiente en junio.

No obstante, a tenor de la situación límite de muchas provincias en esta coyuntura, es muy posible que esas cuotas a pagarse en los meses siguientes se adelanten, al menos en parte.

De hecho, la propia secretaria de Provincias, Silvina Batakis, dijo el viernes pasado que “los siguientes 40.000 millones de pesos se distribuirán de acuerdo evolucione la crisis sanitaria y social”, y añadió que “puede ser que este mes haya un refuerzo, aunque por ahí no de la misma magnitud”.

“Esto es algo que lo vamos evaluando permanentemente, porque no hay precedentes de la situación en la que estamos. Entonces la vamos analizando en conjunto con los gobernadores, de acuerdo a la evolución de la crisis en cada provincia”, indicó la funcionaria.

Sucede que, con los 1.757 millones de pesos que llegaron a Córdoba, se lograría cubrir apenas un tercio de la reducción de ingresos que implicará la crisis, baja que podría incluso ser todavía mayor. De hecho, algunas proyecciones hasta la sitúan en 7 mil millones de pesos.

Con todo, de producirse la reducción incluso de 5 mil millones de pesos ya mencionada, los ingresos totales, esto es los propios y los giros nacionales, llegarían a unos 19 mil millones de pesos desde los 24 mil millones proyectados si la evolución de los recursos hubiese seguido conforme el derrotero previo a la crisis derivada del coronavirus.

Esos fondos permitirían cubrir los cerca de 12.500 millones de pesos de costo salarial bruto estimado para abril. Pero, además, habría que solventar el déficit de la Caja de Jubilaciones no cubierto por los giros de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que, por lo pronto, ésta viene desembolsando en tiempo y forma.

Demasiada presión para tan pocos recursos. Con el remanente, el Gobierno provincial debe afrontar erogaciones sociales y de salud, por ejemplo, que ahora se han multiplicado por la crisis.

Como dato, baste mencionar la decisión que el propio gobernador Juan Schiaretti tomó el jueves pasado de ampliar de 1.200 millones de pesos originales a un total de 3.500 millones de pesos el denominado Fondo Específico de Atención y Prevención del Coronavirus.

“Pese a la crisis y la brutal baja de ingresos que sufren todas las provincias de nuestro país, Córdoba va priorizar los recursos para la atención de la salud. Por ello he decido incrementar el Fondo Específico de Atención y Prevención del Coronavirus”, dijo el mandatario.

Los fondos deberán tener su correspondiente respaldo en los ingresos. Y a diferencia del Gobierno nacional que, por ahora, viene cubriendo los mayores gastos con emisión monetaria, en el caso de las provincias la única forma es recortar gastos. Córdoba no es la excepción.

Los tiempos se acortan. Una decisión sobre el eventual recorte de salarios y pago desdoblado de sueldos y jubilaciones debería conocerse a más tardar en 10 días.

Hasta entonces, la Provincia aguardará novedades de nuevos refuerzos del Gobierno nacional y también del acceso a créditos del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial por otros 60 mil millones de pesos que la Nación también anunció como paliativo destinado a los Estados federales.

Los préstamos serán reembolsados por las jurisdicciones en 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con un período de gracia hasta el 31 de diciembre próximo, la tasa aplicable será de 0,10 por ciento nominal anual y se calculará sobre el capital ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que elabora el Banco Central.

Los intereses devengados desde cada desembolso se capitalizarán hasta el 31 de diciembre próximo.

Cobran los docentes

Mientras, los gremios estatales provinciales siguen sin tener mayores precisiones sobre los eventuales recortes y posible pago desdoblado de los haberes y las jubilaciones.

Fuentes del sector consultadas por Comercio y Justicia coincidieron en rechazar ambas alternativas. Sin embargo, aseguraron que aún no tienen ninguna información oficial extra, salvo aquella advertencia inicial de la ministra Rivero.

Por lo pronto, quedó confirmado que esta semana los docentes cobrarán el retroactivo del incremento salarial acordado el primero de abril pasado.

Concretamente, el miércoles se liquidará por planilla adicional el porcentaje de aumento salarial de 6,80 por ciento correspondiente a febrero y marzo pasados, en el caso de los activos.

Además, el salario correspondientes a los MAB procesados entre el 27 de marzo y el 6 de abril pasados.

En tanto, el jueves próximo se abonará el Incentivo Docente más la primer cuota del Adicional Extraordinario del Incentivo Docente (doble incentivo) correspondiente a marzo, logrado en la paritaria nacional de los educadores.

Respecto a los jubilados y pensionados, el lunes 20 cobrarán por planilla adicional el porcentaje de aumento del 6 por ciento correspondiente a febrero y marzo.