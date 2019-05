Por exportaciones y Ganancias, la recaudación nacional creció 51,3% en abril

El aumento se registró interanualmente y se espera que los números positivos se sostengan hasta julio. No obstante, en el acumulado del primer cuatrimestre, los ingresos fiscales no alcanzaron al incremento en el costo de vida. El ítem seguridad social fue afectado por la caída en la cantidad de puestos de trabajo registrados

La recaudación tributaria nacional de abril ascendió a $357.362,3 millones, con un crecimiento interanual de 51,3%, en línea con los niveles de inflación, destacó ayer la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

“Ésta es la mejor recaudación de los últimos cinco meses; y la primera en que lo obtenido está en línea con la inflación”, dijo el director de la AFIP, Leandro Cuccioli, en conferencia de prensa.

Vale recordar que en marzo pasado, la recaudación tributaria había sumado $327.869,7 millones, con un aumento interanual de 37,3%; en febrero ingresaron $330.890 millones, con 40,4% de suba; y en enero, $363.900, con un alza de 39%.

Al respecto de los nuevos datos, Cuccioli destacó “el esfuerzo que hacen muchos argentinos para estar al día con la AFIP a pesar de la situación” que vive el país “porque hay mucha gente que evade en Argentina, pero hay un montón más que hace el esfuerzo para pagar”.

No obstante, el saldo del primer cuatrimestre todavía no alcanza a la suba registrada en el mismo período en el costo de vida. De hecho, contabilizando los ingresos de abril, la recaudación tributaria del acumulado de los primeros cuatro meses del año ascendió a $1.380.049 millones, con un crecimiento interanual de 42%, por debajo de la inflación, que rondó 55%.

A pesar de este mal dato, Cuccioli dijo que la AFIP “mantiene la pauta” que marca la ley de Presupuesto para este año (de 3,4 billones de pesos) y adelantó que hasta julio “tendremos buenos números de recaudación” porque ingresan las liquidaciones de la cosecha fina. “Si a partir de ese momento se comienza a ver algún inconveniente, veremos. Pero recién llevamos el primer cuatrimestre”, agregó.

El titular de la AFIP destacó que durante abril los ingresos por derechos de exportación sumaron $23.820 millones, 171% más que el año pasado, cuando no todos los granos tributaban. Pero, además, “entraron $5.000 millones más que en marzo, lo que muestra que había una necesidad de liquidar” esas ventas al exterior “a pesar de los menores precios internacionales”.

Por contrapartida, el menor nivel de actividad hizo que los derechos de importación subieran sólo 10,7% para sumar $8.600 millones.

En cuanto al IVA Impositivo, ligado al comercio interno, se registró una suba de 55% para alcanzar los $89.470 millones.

A pesar de la caída en el nivel de actividad “vemos una mayor formalización de la economía, y un cambio en la modalidad de pago, a través de medios electrónicos”, que permite este mayor nivel de ingresos, dijo Cuccioli.

En tanto, el IVA aduanero aumentó 16,5% a $31.000 millones y las devoluciones sumaron $3.300 millones con un alza de 83%.

Otro tributo que tuvo buen desempeño fue el de Débitos y Créditos bancarios que aumentó 55,1% para sumar $23.680 millones.

Por su parte, el impuesto a las Ganancias aumentó 75% para sumar $72.783 millones debido a los cambios en el calendario que hicieron que mayores ingresos por el saldo de declaración jurada ingresaran en abril y no en marzo, como en 2018.

En el sector de la seguridad social, los ingresos aumentaron 33,7%, unos $91.289 millones debido a una caída en la cantidad de puestos de trabajo registrados, y una evolución de los salarios por debajo de la inflación. “Esperamos que este sector se vaya recomponiendo a medida en que se vayan cerrando las paritarias” y se actualicen los salarios y las contribuciones, explicó Cuccioli.