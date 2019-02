Por el impacto de la crisis, crece la morosidad con Rentas

En febrero, el padrón de irregulares en el impuesto a Ingresos Brutos en Córdoba se disparó a 63.095 contribuyentes, casi 3 mil más que en enero y 23 mil más que un año atrás. Electroingeniería admitió falta aunque aclaró que es por una obra en Buenos Aires.

El padrón de contribuyentes en situación irregular respecto al impuesto a los Ingresos Brutos aumentó hasta alcanzar a 63.095 inscriptos, casi 3 mil más que en enero pasado cuando tocó un piso luego de casi un año de suba ininterrumpida.

En tanto, en los últimos 12 meses, la lista de sujetos irregulares sumó casi 23 mil obligados.

El dato aparece reflejado en el listado de contribuyentes en Riesgo Fiscal que mensualmente informa la Dirección de Rentas.

Ayer, Comercio y Justicia informó que en ese padrón figura la empresa Electroingeniería en sociedad con un grupo de origen chino.

En ese marco, la compañía admitió estar en falta aunque aclaró que se trata de la sociedad incluida en el listado de Riesgo Fiscal no es la encargada de ejecutar las obras de las represas en Santa Cruz.

Concretamente, la empresa indicó que la UTE mencionada por Rentas es la constituida para la ejecución de las obras del proyecto Río Subterráneo Sur, adjudicada oportunamente por Agua y Saneamientos Argentinos SA (Aysa). Esa alianza es con China Gezhouba Group Company Limited, tal como informó ayer este medio.

No obstante, no es la sociedad que tiene con esa misma empresa y Hidrocuyo para ejecutar las obras de las represas del sur.

La empresa con sede en Córdoba aclaró que la razón social y el CUIT informado por Rentas “no tiene ni ha tenido actividad comercial alguna, siendo la inscripción un requisito impuesto por el comitente; la omisión administrativa de presentar la declaración jurada en cero nos hace aparece en esta situación; pero por estas sociedades no se debe dinero alguno al Estado provincial”.

Como fuere, la aparición de esa sociedad en el padrón de Riesgo Fiscal se mantiene desde mayo del año pasado.

También aclaró Electroingeniería que la empresa debe afrontar cualquier deuda tributaria reclamada por Rentas para poder liberar el cobro de certificaciones de obra de, por ejemplo, el proyecto de gasoductos.

En ningún caso se informó cuánto es el monto que debe tributar la alianza por esa falta y por qué la irregularidad subsiste desde hace casi un año.

Más deudores

Más allá del caso de Electroingeniería, el dato que muestra el listado de Riesgo Fiscal es que, luego de una baja en diciembre y luego en enero, en febrero volvió a subir y en los datos incluidos para marzo -el padrón se actualiza los días 21 de cada mes-, siguió en dinámica ascendente.

Efectivamente, en noviembre, el listado había mostrado un pico de 61.912 contribuyentes en falta. En diciembre bajó a 60.997 sujetos y en enero tocó un piso de 60.274 irregulares.

En tanto, en febrero subió a 61.861 contribuyentes y en el listado de marzo tocó el récord de 63.095 obligados en situación irregular.

Si bien el rebote del número de “escrachados” no tiene una causa única, se vincula en parte a la crítica situación económica y su impacto a la hora de afrontar el pago de un impuesto tan vinculado con la evolución del panorama económico en general.

El padrón de Riesgo Fiscal debutó en abril de 2017 con más de 111 mil contribuyentes en falta, prácticamente la mitad del total de sujetos inscriptos en ese tributo.

Con todo, luego se depuró y más adelante se modificaron los patrones de corte para incluir a deudores en ese listado. De hecho, quedaron afuera quienes hoy figuran en el Monotributo Federal.

En ese marco y tras los cambios, en marzo del año pasado, la lista mostró a 40.571 morosos de Riesgo Fiscal. Desde entonces, en forma paralela a la crisis cambiaria que luego derivó en un impacto en todos los indicadores de la economía real, el padrón fue en ascenso sin pausa hasta noviembre.

En diciembre y enero registró sendos declives y en febrero y marzo volvió a subir hasta alcanzar el récord de 63.095 contribuyentes, casi 23 mil más que un año atrás.

La inclusión en el padrón de Riesgo Fiscal puede obedecer a deudas por el tributo u otro tipo de faltas como presentación de declaraciones juradas. En cualquier caso, la aparición en ese listado implica que el contribuyente en situación irregular debe tributar alícuota agravada al Fisco provincial.

En otro orden, Rentas no informó respecto al cumplimiento del pago de la cuota única o primera cuota del impuesto Inmobiliario Urbano. Ese vencimiento operó oportunamente a principios de febrero pero luego se prorrogó por unos días más. También se dispuso una postergación para abonar el Inmobiliario Rural, el Automotor y el impuesto a las Embarcaciones, aunque sólo para el pago de la primera cuota.

Acosta dejó la presidencia de Electroingeniería

El hasta ayer presidente de la empresa Electroingeniería, Osvaldo Acosta, pidió “licencia” en su cargo, según comunicó ayer la compañía ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados SA y Mercado Abierto Electrónico SA.

La información direccionada por la empresa se conoció luego de la detención, el lunes pasado, de Acosta, vinculado a la denominada causa “de los cuadernos”.

La licencia del directivo continuará hasta la próxima asamblea general ordinaria.

“El directorio, las líneas ejecutivas y gerenciales de la compañía siguen atendiendo los diferentes asuntos de la organización y sus proyectos, dando continuidad al normal desarollo de las actividades operativas del grupo económico”, indica el documento firmado por Juan Manuel Pereyra, responsable de Relaciones con el Mercado.

Sumario por incumplimiento

En tanto, la empresa informó ayer al mercado respecto del sumario iniciado por la Comisión Nacional de Valores respecto a incumplimientos respecto a normas vigentes. Concretamente, el sumario lleva el encabezado “Electroingeniería SA s/falta de cumplimiento del régimen informativo”. El sumario incluye a los directores Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, entre otros directivos de la compañía.