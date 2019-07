Plan 25 Mil Viviendas: hay 38 mil inscriptos y aseguran que ya están los fondos

Es para lograr uno de los cupos a distribuirse en cuatro años. De ese número, 28.100 completaron toda la documentación. Este año sólo habrá 9 mil unidades disponibles. El sorteo se concretará no antes de noviembre, según se prevé. El Ejecutivo asegura que, pese a la crisis, está avanzado el trámite para obtener fondeo francés destinado a cubrir parte del programa

El plan lanzado por el Gobierno provincial para construir 25 mil viviendas en Córdoba en los próximos cuatro años ya sumó 38.108 solicitudes, de las cuales 28.142 son inscripciones concretas que completaron la documentación exigida.

La cifra, actualizada a la semana pasada, fue proporcionada a Comercio y Justicia desde el Ejecutivo provincial, a días del vencimiento del plazo para anotarse que, luego de la prórroga de 60 días dispuesta tiempo atrás, operará el 15 de julio próximo.

En rigor, la fuerte demanda que se disparó luego de la apertura de las inscripciones, el 13 de marzo pasado, fue decreciendo aunque siempre siguió en aumento.

De hecho, el 15 de mayo pasado, fecha en la que vencía el plazo original, había 32.186 solicitudes pero 23.780 eran los interesados que habían completado los requisitos para participar del programa.

Ahora, a cinco días del nuevo y definitivo vencimiento, se sumaron casi 6 mil interesados más y casi 5 mil inscriptos efectivos. Concretamente, de acuerdo con los datos oficiales informados a este medio por el Gobierno de Córdoba, hasta ayer eran 28.142 los anotados en condiciones de participar del sorteo.

En tanto, de los 9.966 que no completaron la inscripción, 3.646 estaban “en proceso” mientras que otros 6.320 directamente no habían avanzado en los trámites exigidos.

Se supone que se trata de personas que mostraron interés pero que desistieron porque no reunían los requisitos de ley.

Como fuere, la cifra de preinscriptos ya supera la totalidad de las viviendas que se pondrán a disposición a lo largo de los próximos cuatro años y, por cierto, el cupo para el primer año que llega a nueve mil unidades.

Resulta evidente así que habrá sorteo porque los inscriptos exceden largamente el cupo disponible no sólo total sino para este año.

La Provincia aseguró que no habrá nueva prórroga del plazo de inscripción.

El otro dato clave es ver si el Gobierno está en condiciones de avanzar con la ejecución del plan en un contexto de estrechez financiera.

De hecho, parte del programa será fondeado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). Ese financiamiento estaba aún en trámite. El monto no es menor. Se trata de unos 65 millones de dólares que la Provincia devolverá en 15 años.

“El fondeo está asegurado”, indicó en las últimas horas a este medio una fuente del Ejecutivo quien aseguró que “el proceso avanza de manera exitosa”.

“De las distintas etapas de aprobación del crédito con la AFD, la Provincia ha superado la instancia de comité de identificación y la aprobación por parte del comité de crédito en Francia, quedando pendiente la aprobación final y puesta en marcha del crédito por parte del directorio de la entidad”, indicó el informante respecto al avance del trámite.

En cuanto a los plazos para determinar quienes serán los beneficiarios de los créditos para edificar o comprar una vivienda, el Gobierno indicó que, una vez vencido el período de inscripción el domingo próximo, durante cuatro semanas se cruzará y validará la información provista por los beneficiarios, y cada uno recibirá un informe detallado de su situación.

En ese marco, se descalificarán los interesados que no conformen grupo familiar o qué no cumplan con los requisitos del programa.

Por un plazo aproximado de 90 días se producirá el proceso de presentación de documentación y descargos si correspondiere. En especial la Provincia en este período elaborará los legajos de crédito con la información de los sujetos crediticios y sus lotes de terreno, para aquellos que los posean.

Una vez consolidada esa información y vencido el plazo de presentación de descargos se procederá al sorteo del primer cupo.

El plan

El Gobierno de Córdoba anunció el 7 de marzo pasado créditos por 20.800 millones de pesos para construir 25 mil viviendas en cuatro años. Esos fondos se desembolsarán por medio de cuatro líneas de préstamos y que estarán destinados a familias de clase media y media baja.

En el primer año (en rigor en el período 2019/2020) se edificarán 9 mil unidades habitacionales, mientras que el resto se distribuirá en los ejercicios siguientes.

El fondeo para cubrir los créditos se nutrirá de aportes de la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) con un préstamo a 15 años con tres de gracia y una tasa de 4,75 por ciento para el caso de las líneas destinadas a personas de menores recursos.

En tanto, las otras dos líneas, para grupos familiares con mayores ingresos, serán solventadas por el Banco de Córdoba.

De los cuatro programas, sólo uno prevé la posibilidad de comprar una vivienda sin contar con un terreno previo. El resto exige la disponibilidad de un espacio físico por parte del demandante.

Quienes pretendan acceder a los préstamos no deberán contar con un inmueble a su nombre.

En resumen, para quienes cuenten con menores ingresos, el plan contempla un total de ocho mil soluciones habitacionales mediante el programa Vivienda Semilla. Para las otras 17 mil, serán los programas Vivienda Semilla Plus, Tengo Casa Bancor y Casa Bancor. De las nueve mil para este año, 3.500 serán del primer programa, igual número del segundo, 1.400 del Tengo Casa Bancor y 600 del Casa Bancor.

Las alternativas

En el caso de Vivienda Semilla, son 8 mil soluciones habitacionales. El préstamo de la Provincia otorgará materiales de construcción para la ejecución de un módulo habitacional de 35 metros cubiertos. Para ese fin se otorgarán 350 mil pesos en materiales.

El crédito a 20 años se devolverá con una tasa similar al Coeficiente de Variación Salarial (CVS). La cuota inicial será de 1.458 pesos. Quienes apunten a esa línea, deberán poseer un terreno, y el grupo familiar no podrá tener ingresos mayores a dos salarios mínimos, esto es 25 mil pesos.

En tanto, Vivienda Semilla Plus también proveerá de otras 8 mil soluciones habitacionales. En este caso, además de los 350 mil pesos para materiales, proveerá de 200 mil pesos para mano de obra. El crédito a 20 años se ajustará por CVS y la cuota inicial será de 2.292 pesos.

Quienes deseen acceder, deberán justificar ingresos de entre dos a cuatro salarios mínimos, esto es 25 mil a 50 mil pesos. También habrá que tener terreno. Las otras líneas vienen de la mano de Bancor.

El Tengo Casa Bancor se destinará a préstamos para construir una casa de 50 a 70 metros cubiertos. Para ese fin, el crédito será de entre 960 mil y 1.344 mil pesos a devolver en 20 años y a una tasa UVA más 4,75 por ciento. La cuota inicial será de entre 6.140 y 8.680 pesos.

Los adherentes deberán contar con ingresos de más de dos salarios mínimos, o sea 25 mil pesos. Tendrán que ser propietarios de un lote o adjudicatario del Plan Lo Tengo y calificar desde el punto de vista financiero para un préstamo.

Finalmente, Casa Bancor permitirá construcción o compra de vivienda, sin límite de metros cubiertos y destinado a familiar con ingresos de más de dos salarios mínimos, esto es 25 mil pesos.

El crédito será de hasta 4,1 millones de pesos a devolverse en 20 años ajustados por UVA más 4,9 por ciento. La cuota inicial para 2 millones de pesos será de 13.181 pesos.

Habrá que ser propietario de un terreno en caso de construcción o bien, para compra, acceder a la adquisición de un inmueble apto para crédito hipotecario.

Inscripción

Los postulantes podrán inscribirse vía web, a través de la página de Gobierno (www.cba.gov.ar) en el link Plan 25 Mil Viviendas.

El sistema calificará a los anotados mediante cruces de bases de datos online y asignará el programa que corresponda según la categoría del postulante.